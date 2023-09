Preobrat na Hrvaškem: Slovenci Nemce izrinili z vrha

Tudi na Hrvaškem se spopadajo s podobno situacijo kot v Sloveniji: cene nepremičnin rastejo v nebo, kupcev pa je vse manj. Novi lastniki nepremičnin na Hrvaškem v povprečju za kvadratni meter odštejejo že 2.326 tisoč evrov. Tujci so sicer v prvega pol leta 2023 opravili četrtino vseh poslov z nepremičninami na Hrvaškem, pri čemer so med njimi največ nakupovali Slovenci.

Visoke cene in malo povpraševanja, še manj poslov. Tako so za HRT dogajanje na hrvaškem trgu nepremičnin povzeli nepremičninski agenti. "Vse večje so razlike med prodajalci in kupci glede cene. Zato sami predlagamo prodajalcem, predvsem lastnikom rabljenih stanovanj, da omilijo apetite in spustijo cene," je dogajanje za HRT komentirala nepremičninska agentka Lana Mihaljinec. Sama je pri svojem delu v letošnjem letu opazila 25-odstotni padec prodaje.

Na Hrvaškem naj bi bilo praznih 276 tisoč nepremičnin, samo v Zagrebu 54 tisoč (v hrvaški prestolnici je 372 tisoč stanovanj), je včeraj poročal hrvaški medij Tportal. Podobna situacija je tudi v drugih hrvaških mestih, v Splitu naj bi bilo prazno vsako deseto stanovanje (8.500 od skupno 82 tisoč stanovanj), v Reki pa približno 13 odstotkov (9.335 od skupno 69 tisoč). In zakaj so stanovanja prazna? Kot ugotavljajo pri Tportalu, so nepremičnine za Hrvate še vedno najboljša investicija, katere vrednost bo na dolgi rok samo rasla.

Slovenci prehiteli Nemce

Da se nepremičninski trg ohlaja, kažejo tudi podatki hrvaške davčne uprave. Lani je tako bilo prijavljenih 72 tisoč poslov z nepremičninami, letos do septembra pa približno 50 tisoč. "Padec prodaje smo zabeležili povsod na Hrvaškem. So pa v prvih šestih mesecih med tujimi kupci Nemci izgubili primat," je za HRT dejal predsednik združenja nepremičninskih agentov Dubravko Ranilović. Po njegovih besedah so največ novih nepremičnin kupili Slovenci.

Ranilović sicer ne pričakuje večje krize na trgu nepremičnin, napoveduje pa določene "korekcije cene".