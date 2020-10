Premik naprej: boljša zaposlitev, plača in delodajalec

Leto 2020 je v vseh ozirih turbulentno leto, tudi na službenih in kariernih poteh. Številni so ostali brez zaposlitve, spet drugi so spoznali, da trenutno delo ni zanje. Kako naprej? 22. oktober je datum, ki si ga nedvomno zabeležite – ne glede na to, ali iščete novo zaposlitev, nova znanja ali zgolj navdih za boljšo karierno pot. Prihaja namreč največji vseslovenski spletni karierni sejem MojeDelo.com , ki bo tokrat v celoti potekal na spletu.

Naložba v znanje se vselej dobro obrestuje, če ga lahko nadgradite brezplačno, še toliko bolje. Spletni karierni sejem MojeDelo.com je primeren za vsakogar, ki želi v svoji karieri narediti nov korak, in za vse, ki iščejo novo službo, nova znanja, nove izzive, motivacijo, boljšo službo – pri tem pa je najbolje, da lahko do novih znanj ali celo zaposlitve pridete kar iz naslanjača.

Celotni karierni sejem s spremljevalnim programom bo dostopen na tej povezavi, kjer tudi pred začetkom opravite registracijo. Platforma je že aktivna, na njej pa je med drugim možen ogled delodajalcev in prostih delovnih mest, urnika predavanj. Kariernega sejma se lahko udeležite od koderkoli, in to brezplačno! Potrebujete le minuto časa in izpolnjen prijavni obrazec.

Največji karierni sejem bo nedvomno ponudil izjemne priložnosti za spletne razgovore za delo na področju vse Slovenije, koristna brezplačna izobraževanja, strokovna predavanja, predavanja zvenečih uspešnih imen in kar pet nagradnih hekatonov z bogatim denarnim skladom.

KAJ? Spletni karierni sejem MojeDelo.com. KDAJ? 22. oktobra od 10. do 19. ure KJE? Na vašem najljubšem fotelju.

Iz Cankarjeve dvorane na splet

Vseslovenski karierni sejem MojeDelo.com je v preteklih letih z več tisoč obiskovalci polnil dvorane in hodnike Cankarjevega doma v Ljubljani. Sejem pa se letos, in tudi v koraku s časom, predstavlja v svoji novodobni preobleki in vas vabi po karierni navdih in nova znanja v svoje privlačno oblikovane virtualne dvorane. Prinaša zelo bogat program na številnih kariernih področjih, vi pa se morate le s svojim življenjepisom prijaviti na sejem, potem pa se udobno namestiti pred računalnik.

Za vsakogar se bo našlo nekaj, ne glede na to, ali si boste vzeli eno uro ali ves dan. Dogodek in vse aktivnosti so za obiskovalce brezplačni, kot zanimivost pa dodajmo, da se ga je lani udeležilo več kot 15.000 obiskovalcev.

Zakaj ga je vredno obiskati letos?

Edinstveno stičišče ponudbe in povpraševanja

Dejstvo je, da toliko poslovnih priložnosti za delo in kariero, kot jih je predstavljenih na sejmu, vam morda ne bi ponudili v celem letu. Karierni sejmi MojeDelo.com so stičišča ponudbe in povpraševanja na trgu dela – namenjeni so srečevanju delodajalcev in iskalcev dela. Za vse kariere željne posameznike je to izredna priložnost, da poiščejo boljšo zaposlitev, boljše delodajalce in boljšo plačo ter naredijo premik v svoji karieri.

Preverili boste lahko, kakšne sodelavce iščejo najboljši delodajalci. Poklepetali s predstavniki podjetij, jih dodobra spoznali in navdušili. Z vašo aktivnostjo na kariernem sejmu si povečate možnosti za uspešno prijavo na delovno mesto. Vaša znanja in izkušnje boste lahko nadgrajevali s poslušanjem več kot 30 predavanj in delavnic znotraj štirih vsebinskih sklopov: Kariera in navdih, Strokovna in praktična znanja, Podjetniški kotiček in sklop vsebin, namenjenih mladim.

Ob neposrednih razgovorih za delo bo mogoče opraviti tudi osebno karierno svetovanje kadrovskih specialistov MojeDelo.com in Zavoda RS za zaposlovanje in z njimi izpiliti življenjepis, kar lahko prinese prednost pred drugimi kandidati. Na voljo bo tudi brezplačno psihološko testiranje, ki ga uporablja vse več podjetij pri iskanju novih kadrov.

Delodajalci bodo sicer razdeljeni v 4 dvorane: MLADI (fakultete in izobraževalne ustanove, študentski servisi …) IT-JEVCI (delodajalci s področja IT) NARAVOSLOVCI (delodajalci s področja naravoslovja) DRUŽBOSLOVCI IN OSTALI (delodajalci s področja družboslovja).

Kar pet hekatonov z bogatim denarnim nagradnim skladom

Največji vseslovenski karierni sejem MojeDelo.com bo postregel tudi s kar petimi nagradnimi hekatoni s skupnim bogatim denarnim skladom 12.000 evrov neto. Izkoristite odlično priložnost, pokažite svoje znanje in postanite zmagovalci katerega od naslednjih izzivov:

1. Hekaton za študente in dijake na temo "Kako bi mladim približal uporabo spletne platforme MojeDelo.com za iskanje zaposlitve in karierno svetovanje?" (pokrovitelj MojeDelo.com). 2. IT hekaton na temo "Informacijska varnost" (pokrovitelj Banka Slovenije). 3. IT hekaton na temo "Poslovna inteligenca" (pokrovitelj Triglav). 4. IT hekaton na temo "Podatkovna baza" (pokrovitelj NLB). 5. Hekaton za strojnike na temo "Elektronika" (pokrovitelj MAHLE).

Poiščite in tudi najdite svoj navdih!

Predavanja bodo sicer izredno raznolika in večplastna, tudi o aktualnih trendih, kot so digitalni odtis v času koronavirusa (Sašo Kronegger) in umetna inteligenca 4.0 (Blaž Fortuna).

In katerim uspešnim znanim imenom boste lahko med drugim prisluhnili? Dobili boste vpogled v navdihujoči karierni poti Boštjana Nachbarja in Bineta Volčiča, s katerima se bo pogovarjal Matej Delakorda. Svoje primere dobre prakse bodo z vami delili slovenski influencerji Alenka Košir, Cool Fotr in Katarina Benček.

Boštjan Nachbar velja za enega najbolj prepoznavnih slovenskih športnikov, ki je tudi po koncu košarkarske kariere našel novo (poslovno) strast. Foto: Vid Ponikvar

Boštjan Romih bo delil svoje znanje o javnem nastopanju, Filip Pesek pa bo razložil, kako lahko z uporabo digitalnega marketinga in ostalih "prefriganih" orodij pridete do svoje sanjske karierne priložnosti. Naj zveni še tako reklamno, pa vendarle to že zdaleč ni vse – svoje bodo dodali še številni drugi uveljavljeni strokovnjaki z različnih področij.

Zabeležite si torej 22. oktober in se podajte na pot boljše zaposlitve, boljše plače, novih znanj, kariernega navdiha in kariernega uspeha.