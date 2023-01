Prebivalci tega slovenskega mesta najraje dajo napitnino

Po podatkih Glova je v Sloveniji najbolj priljubljena ameriška kuhinja, sledita ji italijanska in azijska, najljubše jedi slovenskih uporabnikov pa so burgerji, pice in pad thai. Največ naročil je oddanih med 11. in 13. uro. Slovenski uporabniki aplikacije Glovo največ naročajo ob petkih, dan z največ oddanimi naročili na Glovu v Sloveniji v preteklem letu pa je bil 15. december.

Prebivalci Murske Sobote najraje dajo napitnino

Napitnine so pri dostavah na dom zelo pogoste, uporabniki jih ob naročilu prek aplikacije pogosto dodelijo kurirju. Podatki kažejo, da največ lokalnih uporabnikov daje napitnine v naslednjih mestih:

- Murska Sobota (16,4 odstotka lokalnih strank),

- Maribor (16,2 odstotka lokalnih strank) in

- Ptuj (15,96 odstotka lokalnih strank).

Najzvestejši uporabnik leta 2022 prihaja iz Ljubljane in je v zadnjih 12 mesecih prek aplikacije Glovo oddal 257 naročil.

Med najbolj nenavadna naročila, ki so jih dostavljavci Glova raznesli leta 2022, se uvršajo:

- celotna klimatska naprava,

- 16 vrečk mačjega peska in

- "vsaj 10 ročnih grelnih blazinic" (neposredna navedba).

Naročila burgerjev so se povečala za štirikrat

Naročila azijske hrane so se skoraj potrojila, kar pomeni, da se je število naročil v tej kategoriji povečalo za 293 odstotkov, in sicer za kitajsko, azijsko, tajsko, japonsko in korejsko hrano ter suši. Leta 2022 je Glovo prejel kar 12.707 več "azijskih" naročil.

V Sloveniji se je število naročil zdrave hrane več kot potrojilo, in sicer za 227 odstotkov. Petki so dnevi, ko si želimo biti še posebej v formi, zato je bilo število "zdravih" naročil največkrat oddano ravno takrat, in sicer v času kosila.

Naročila burgerjev so se v Sloveniji v zadnjem letu povečala za štirikrat, za Slovence pa so bili večinoma priljubljeni za večerjo.