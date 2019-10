Popravek: Preiskava v domačem energetskem velikanu: so manipulirali s ceno elektrike?

V zvezi s člankom " Preiskava v domačem energetskem velikanu: so manipulirali s ceno elektrike? ", ki je bil na Siol.net objavljen dne 15. oktobra 2019, smo s strani Holdinga Slovenske elektrarne prejeli popravek. Objavljamo ga v obliki, kot smo ga prejeli, brez uredniških in lektorskih posegov.

V članku z naslovom "Preiskava v domačem energetskem velikanu: so manipulirali s ceno elektrike", ki je bil dne 15. 10. 2019, objavljen na https://siol.net/posel-danes/novice/preiskava-v-domacem-energetskem-velikanu-so-manipulirali-s-ceno-elektrike-509537, so bili objavljeni napačni in neresnični podatki v zvezi z delovanjem Holding Slovenske elektrarne d. o. o. oz. v zvezi s preiskavo Agencije za energijo v Holding Slovenske elektrarne d. o. o.

Holding Slovenske elektrarne d. o. o. ni kršil pravil glede prepovedi trgovanja na podlagi notranjih informacij in pravočasne objave notranjih informacij. Holding Slovenske elektrarne d. o. o. prav tako ni opustil dolžnosti obveščanja, ki jih ima v odnosu do Agencije za energijo. Prav tako ne držijo očitki, da holding Slovenske elektrarne d. o. o. javno ne objavlja informacij o zmogljivosti in uporabi svojih proizvodnih enot ter da ne poroča podatkov o poslih kupovanja in prodaje električne energije, kot jih je dolžan na podlagi evropske uredbe.

Holding Slovenske elektrarne d. o. o. spoštuje relevantno veljavno zakonodajo, vezano na ravnanje z notranjimi informacijami in objavo le-teh. V zvezi s tem ima Holding Slovenske elektrarne d. o. o. sprejete ustrezne interne akte, k spoštovanju katerih so zavezani vsi zaposleni, vključno z vodstvom, ter ima v zvezi s tem vzpostavljene ustrezne kontrolne mehanizme, ki med drugim tudi predvidevajo ustrezno ukrepanje v primeru zaznave suma kršitve. Notranje informacije, med drugim informacije o zmogljivosti in uporabi svojih proizvodnih enot, vključno z njihovo načrtovano ali nepredvideno (ne)razpoložljivostjo, Holding Slovenske elektrarne d. o. o. v skladu z Uredbo REMIT javno objavlja na svoji spletni strani, in sicer na povezavi https://trading-services.hse.si/insideinfo/insideinfodetails.aspx. Holding Slovenske elektrarne d. o. o. informacije o transakcijah, povezanih z veleprodajnimi energetskimi trgi, posreduje Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev v skladu z določili Uredbe REMIT. Slednja javne objave teh informacij ne zahteva.

Holding Slovenske elektrarne d. o. o.