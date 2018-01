Podjetja, ki ne oglašujejo na spletu, tonejo v pozabo. Razkrivamo, zakaj.

Oglasno sporočilo

Zavod mladi podjetnik že več kot deset let pomaga podjetjem pri zagonu in rasti. Med njihovimi referencami in pod njihovim okriljem lahko najdemo več znanih in uspešnih podjetij. Poleg podjetniškega in pravnega svetovanja, prostora za coworking ter široke palete svetovalnih in pravnih storitev za podjetja vseh velikosti organizirajo tudi specializirana izobraževanja z vrhunskimi predavatelji.

Trenutno je ena od najbolj priljubljenih tem med podjetniki spletni marketing. Tudi to je eno od področij, ki ga Zavod mladi podjetnik pokriva z najboljšimi predavatelji. Tako s predavatelji kot tudi z direktorjem zavoda smo se pogovarjali o tem, zakaj je spletni marketing nujno orodje vsakega podjetnika.

Borut Borštnik, kot direktor Zavoda mladi podjetnik nam, prosim, povejte, zakaj je spletni marketing tako aktualna tema in česa se podjetniki lahko dejansko naučijo na vaših delavnicah.

Matematika je preprosta. Vsi vedno več časa preživimo na spletu, tako na iskalnikih kot tudi na družbenih omrežjih in različnih spletnih straneh. Občinstvo in pozornost se vztrajno selita na splet. Dodatno splet omogoča veliko boljše ciljanje, "engagement", dvosmerno komunikacijo in merjenje rezultatov. Za večino podjetij je bilo včasih oglaševanje na spletu zgolj ena od možnosti, danes pa je oglaševanje na spletu nujno.

Podjetnike, tako začetnike kot tiste z nekaj kilometrine, želimo oborožiti z znanjem, ki jim bo omogočilo, da bodo uspešni na spletu. To počnemo z najboljšimi predavatelji, takimi, ki imajo predvsem praktične izkušnje. Vsa naša predavanja s tega področja so bolj ali manj kmalu po najavi razprodana, vključno z letošnjo zimsko sezono. Sezono 2018 začenjamo z velikim predavanjem, na katerem bomo pregledali aktualne trende digitalnega marketinga, prijavljenih je že več kot sto ljudi. Nato nadaljujemo s poglobljenimi delavnicami s področja vsebinskega marketinga, spletne analitike, email marketinga, YouTube marketinga, Google AdWords, oglaševanja na Instagramu in Facebooku.

Stremimo k temu, da so delavnice dostopne vsem podjetnikom, pridobljeno znanje pa je mogoče takoj uporabiti v praksi in tako povečati prodajo.

Marko Penko, za Zavod mladi podjetnik vodite delavnico s področja spletne analitike. Veliko se govori o tem, da spletno oglaševanje ponuja bistveno boljše merjenje rezultatov. Kakšne rezultate lahko podjetnik spremlja v Google Analytics? Mogoče nam za začetek povejte malo več o tem, kaj Google Analytics sploh je.

Google Analytics je brezplačno Googlovo orodje, ki omogoča natančno spremljanje aktivnosti obiskovalcev naše spletne strani oziroma trgovine. Merimo lahko, katere strani je obiskovalec obiskal, koliko časa se je na njih zadržal in od kod je na njih prišel. Tovrstni podatki so nepogrešljivi, ko se lotimo izboljševanja kakovosti spletnih strani.

Dodatna dimenzija merjenja se odpre, če Google Analytics uporabljamo na nekoliko naprednejši ravni. S pomočjo ciljev (goals) lahko do potankosti merimo povpraševanje. Za vsako prejeto povpraševanje lahko v kombinaciji s tako imenovanimi UTM-parametri ugotovimo vir prodaje. To je lahko email marketing, oglasi Google AdWords, oglaševanje na Facebooku, morda je prodaja prišla prek Googlovega iskanja.

V digitalnem marketingu se konkurenca zaostruje, zato je poznavanje analitike vedno pomembnejše. Z uporabo naprednih funkcij v Google Analytics lahko bistveno izboljšamo ROI oziroma donosnost oglasov.

Podjetnik John Wanamaker je že pred več kot sto leti izjavil: "Polovica marketinškega proračuna nam ne prinese nobenih prihodkov. Težava je v tem, da ne vemo, katera polovica." Če bi John pred stotimi leti imel na voljo orodje Google Analytics, te težavene bi imel. Čar spletnega oglaševanja je ravno v tem, da lahko s pomočjo uporabe napredne analitike ugotovimo, kateri oglasi so neučinkoviti, in sredstva na podlagi svojih ugotovitev namenimo učinkovitejšim.

Ali nam lahko podatki v Google Analytics pomagajo tudi pri krmarjenju podjetja, strateških odločitvah?

Vsekakor. Google Analytics oziroma katerega izmed podobnih sistemov bi po mojem mnenju morala v svoj sistem dela integrirati vsa podjetja. Na podlagi podatkov analitike se namreč lahko odločamo o tem, kateri produkti so najbolj dobičkonosni, katere najlažje prodajamo in kakšen je vložek v prodajo določenega izdelka ali storitve. Po drugi strani se lahko odločimo tudi, da bomo določene izdelke zaradi nerentabilnosti umaknili iz ponudbe.

Na podlagi teh podatkov lahko začrtamo smer razvoja in usmeritve podjetja v prihodnosti, načrtujemo sistem kadrovanja, investicije v izobraževanje in podobno.

Poleg Google Analytics je zelo priljubljeno orodje tudi Google Adwords. Marko, pri Mladem podjetniku kot certificiran Google predavatelj vodite tudi delavnico na to temo. Zagnati oglas na Google Adwords naj bi bilo relativno preprosto. Kaj več lahko dosežemo, če se seznanimo z vašimi triki?

Z Google AdWords se aktivno ukvarjam že več kot deset let in v tem času se je veliko spremenilo. Več je konkurence, med oglaševalci je vsak dan več velikih podjetij z ogromnimi oglaševalskimi proračuni, cena na klik je čedalje višja, več je oglasnih formatov, prav tako tudi kanalov, prek katerih lahko promoviramo svoje produkte. Vse več oglaševalskih aktivnosti se seli na mobilne telefone, veliko sprememb in specifik je prineslo tudi videooglaševanje.

Vse te spremembe so sicer zelo dobrodošle, hkrati pa močno povečujejo kompleksnost postavitve kampanj. Treba se je bolj izobraziti kot nekoč. Priporočam, da pred začetkom uporabe Google AdWords in tudi v času uporabe tega sistema čim več znanja pridobivate od tistih, ki upravljajo velike oglaševalske proračune. Prosite jih za nasvet iz prve roke, ki vam bo prihranil marsikateri evro. Veliko lahko odnesete tudi od izobraževanj. Pazite samo na to, da izberete tista, na katerih ne predavajo teoretiki. Tudi na spletu je dandanes na voljo veliko spletnih seminarjev na temo spletnega oglaševanja.

Ko govorimo o spletnem oglaševanju, ne moremo mimo družbenih omrežij. Oglaševanje na Facebooku po statistikah strmo raste in prebija vse rekorde. Jure Knehtl, vaše podjetje Adstar je specialist za oglaševanje na Facebooku. Ali nam lahko kot predavatelj pri Mladem podjetniku s tega področja zaupate, kaj je glavni čar oglaševanja na Facebooku?

Facebook je zagotovo eno najmočnejših oglaševalskih orodij, ki so trenutno na voljo. Oglaševanje na tem družbenem omrežju je glede na rezultate, ki nam jih lahko prinese, še vedno podcenjeno.

Glavno razliko in obenem prednost vidim predvsem v tem, da lahko podjetja dosežejo svojo ciljno skupino s pomočjo zelo natančnega ciljanja občinstva, ki bo videvalo oglase. To pomeni, da ni treba čakati, da bo oseba začela iskati naš produkt ali storitev, ampak podjetja naredijo prvi korak in širijo svojo bazo potencialnih kupcev.

Facebookov oglaševalski algoritem je vedno natančnejši, zato ga vedno več podjetij uporablja za pospeševanje prodaje in grajenje blagovne znamke. V prvi vrsti so ga začela uporabljati manjša podjetja, ki si niso mogla privoščiti drugih vrst oglaševanja; zdaj jim zelo hitro sledijo tudi večja.

Če smo čim bolj konkretni, kaj je najpomembnejša stvar, ki jo mora poznati vsak podjetnik, preden zažene svoj prvi oglas na Facebooku?

Praktično vsak dan sem v stiku s podjetniki, ki si želijo povečati spletno prodajo v Sloveniji in tujini ter se zato lotijo oglaševanja na Facebooku. Super, vendar ima enak cilj tudi preostalih več kot deset tisoč podjetij v Sloveniji, ki se lotevajo družbenih omrežij ...

Ključa do uspeha sta po mojem mnenju dva. Prvi je osnovno tehnično znanje podjetnika, kaj vse je mogoče narediti s pomočjo Facebookovih oglasov. Poznati mora odgovore na vprašanja: katere vrste oglasov lahko uporabljamo, koga lahko ciljamo, kako uporabiti bazo elektronskih naslovov, kako na spletno stran ponovno privabiti ljudi, ki so jo že obiskali, in kako ustvariti oglase, ki bodo učinkovito nagovarjali kupce. Drugi ključ je odgovor na vprašanje, kako boste drugačni od konkurence. V mislih imejte dejstvo, da se bodo vaši oglasi prikazovali poleg oglasov vaše konkurence in večjih podjetij ter objav prijateljev, zato morate ustvariti dobre kreative, ki bodo do oči prijazne in ustvarjale dodano vrednost za vašega potencialnega obiskovalca.

Kakšno pa bi bilo vaše priporočilo za soočanje z neupravičenimi negativnimi komentarji? Tega se veliko oglaševalcev boji, zaradi česar jih tovrstno oglaševanje odbija.

Vzemite jih kot nasvete. Na Facebooku se velikokrat pojavijo negativni komentarji, ki lahko "pokvarijo" vaše oglase ali objave. V praksi se ponavadi pokaže, da je približno 20 odstotkov takšnih komentarjev popolnoma nesmiselnih in niso povezani z vašim poslom. Preostalih 80 odstotkov komentarjev se nanaša na vaš posel in pomembno je, da jih ne ignorirate. Pogosti primeri so: izdelek se lomi, ne znam naročiti, nisem prejel izdelka, cena je previsoka ipd. Ne pozabite, da je neposredna komunikacija z vašim ciljnim občinstvom glavna prednost družbenih omrežij. Izkoristite jo!

Zelo pomembno je, da vsako potencialno stranko obravnavate, kot da je vaša najpomembnejša, in prisluhnete njenim sporočilom, v katerih se marsikdaj skrivajo priložnosti za nadaljnji razvoj in izboljšave.

Še nekaj učinkovitih namigov za spopadanje z negativnimi komentarji: popust, brezplačna poštnina, ekspresna dostava, priloženo pismo v paketu ali telefonski klic.

Pojdimo še na zadnje področje spletnega oglaševanja, to je vsebinski marketing, pri katerem kraljuje blog. O blog marketingu smo se pogovarjali s podjetniškim svetovalcem, management coachem in dolgoletnim blogerjem Blažem Kosom.

Blaž, ali ni blog namenjen osebnim spletnim dnevnikom? Kako lahko blog podjetjem pomaga do večje prepoznavnosti in prodaje?

Blog je zgolj orodje, ki omogoča zelo preprosto periodično objavljanje vsebine na spletu. Na osebni ravni so to običajno različne zabavne vsebine, od zasebnih in potovalnih dnevnikov do osebnih mnenj in komentarjev. Pri poslovnih blogih pa gre običajno za strokovne vsebine. Te so lahko vezane na industrijo, produkt, dogajanje v podjetju in sorodne tematike, ki zanimajo potencialne kupce.

Objavljanje strokovnih vsebin podjetjem omogoča predvsem to, da se na nevsiljiv način približajo kupcem. Skozi objave lahko dokažejo svojo strokovnost in konkurenčne prednosti, podrobneje predstavijo svoje produkte, sodelavce; skratka, blog lahko vsebuje vse, kar pospeši gradnjo zaupanja ter izvedbo nakupa. Dodatno je blog odličen način, da nas posamezniki in podjetja najdejo na spletu med organskimi zadetki v iskalnikih.

Trgi so zasičeni s produkti in ponudbo. Ta je praktično neomejena, zato se želijo kupci pred vsakim nakupom dobro informirati. Skoraj vsak kupec naredi "mini raziskavo na spletu" (mogoče še med prijatelji), preden se odloči za nakup. Namen te "mini raziskave" je, da ugotovi, kateremu podjetju lahko najbolj zaupa, katero podjetje ima najboljši produkt, katero podjetje se mu zdi najbolj "kul". Blog je odlično orodje, ki omogoča, da podjetje utemelji svojo ponudbo vrednosti na trgu med potencialnimi kupci.

Kako se blog marketing loči od drugih oblik spletnega marketinga? Katere so glavne prednosti in slabosti?

Glavni prednosti blog marketinga sta dve. Prva je, da blog lahko zagotavlja konstanten obisk na spletni strani podjetja. Enkrat napišemo kakovosten članek s pravo ključno besedo in če nas iskalniki uvrstijo visoko, to pomeni dolgoročno povečanje obiska na spletni strani – iz meseca v mesec. Ljudje iščejo določeno vsebino v iskalnikih in najdejo naš članek. Če imamo dobro zastavljen prodajni lijak, to posledično vodi tudi k povečanju prodaje. Druga prednost je ta, da skozi vsebino lahko resnično dokažemo svojo strokovnost in izpostavimo svoje prednosti pred konkurenco.

Po drugi strani pa blog marketing zahteva ogromno znanja. Treba je znati narediti raziskavo ključnih besed, ustrezno strukturirati članke, opremiti članke s podatki, pomembnimi za iskalnike, zasnovati spletni lijak in še več. Pa tudi pisanje nam mora iti od rok. Na celodnevni delavnici, ki jo vodim, podjetnike oborožim z vsem potrebnim, da pri objavah ne delajo temeljnih napak, ker je napake težko popravljati. Žal pa velika večina blogov v Sloveniji ne upošteva pravil in smernic sodobnega bloganja.

Torej je za podjetnike ali spletne tržnike veliko bolje, da se izobrazijo, preden se lotijo katerekoli omenjene oblike spletnega marketinga. Investicija ne nazadnje ni tako visoka?

Absolutno. Oglaševanje na vsakem digitalnem kanalu je postalo izjemno zapleteno, pa tudi vedno več moraš znati, da je oglaševanje rentabilno. Če narediš začetniške osnovne napake, je škoda lahko velika. Google in Facebook ti lahko pripišeta slabo oceno kakovosti in oglaševanje kar naenkrat postane bistveno dražje. Na blogu lahko napišeš na desetine člankov, pa ni učinka, ker je spletna stran počasna, ni prilagojena za mobilne telefone ali ker ne ciljaš pravih ključnih besed.

Sem zagovornik čim hitrejše akcije, vendar na tem področju akcija v kombinaciji z znanjem prinese veliko boljše rezultate. Na vsaki od delavnic slišiš nekaj trikov, ki ti lahko v trenutku prinesejo desetkrat boljše rezultate. Tudi predavatelji se udeležujemo delavnic drug drugega pri MP, ker je izredno pomembno, da pridobivamo informacije iz prve roke, od ljudi s praktičnimi izkušnjami.