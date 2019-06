Počakajte s točenjem goriva: jutri lahko prihranite več kot dva evra

Regulirana cena 95-oktanskega bencina in dizla bo opolnoči nižja za 5,6 centa za liter. Nova cena bencina bo najnižja v letošnjem letu po letošnjem marcu, dizel pa je bil nazadnje tako nizko 15. januarja.

Za liter 95-oktanskega bencina bo od polnoči naprej treba odšteti 1,277 evra, dizel pa bo stal 1,215 evra.