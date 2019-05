Pet stvari, ki jih ne smete pozabiti ob najemu stanovanjskega kredita

Foto: Getty Images

Cene nepremičnin v Sloveniji so v zadnjih letih močno zrasle – od leta 2015, ko je trg začel beležiti prvo prebujanje, so cene rabljenih stanovanj zrasle kar za 22 odstotkov. Najbolj v Ljubljani in na Obali. Hkrati so se povišale tudi cene najemnin – v prestolnici za 500 evrov na mesec dobite v povprečju enosobno stanovanje, malo več kvadratov ali sob za isti denar lahko dobite izven Ljubljane, vendar ne na Obali, kjer so cene tudi precej visoke.

Če ne spadate med tiste srečneže, ki imajo za nakup stanovanja na razpolago lastna finančna sredstva, boste verjetno za finančno pomoč zaprosili banko. Najem stanovanjskega kredita mora biti preudaren, to pa pomeni, da kredita ne boste najeli že pri prvi banki, ki jo boste obiskali. Imejte v mislih, da bo najem kredita tako ali drugače močno vplival na vaš življenjski slog. Kako se ga torej lotiti?

#1 Koliko kredita lahko vzamem?

Naj vas to vprašanje vodi že od začetka, torej od trenutka, ko boste začeli razmišljati o nakupu nepremičnine. Najprej pri sebi naredite finančni izračun. Pri tem upoštevajte predvsem naslednje dejavnike: sredstva, ki jih imate na razpolago, družinske dohodke in predvidene redne stroške gospodinjstva. Tako boste dobili znesek, ki vam vsak mesec ostane. In koliko tega zneska lahko še porabite za mesečni obrok za kredit, lahko preberete v poglobljeni zgodbi Na svoje. Življenje je nepredvidljivo – zato morate pri predvidevanju svojih stroškov upoštevati tudi dogodke, ki lahko v hipu spremenijo vaše finančne zmožnosti – izguba službe, bolezen, zdravljenje …

Foto: Getty Images

Ob zgoraj naštetih nasvetih pa je treba upoštevati še opozorilo Zveze potrošnikov, ki svetuje, da naj bo končna vsota kredita največ dve tretjini celotne kupnine. Ali če upoštevamo nasvet svetovalca na Abanki: višina mesečnega kredita skupaj z zavarovanjem kredita naj ne bi presegala več kot 30 odstotkov mesečnega bruto prihodka.

Foto: Getty Images

Predvsem je pomembno, da si za najem kredita vzamete dovolj časa. Priporočljivo je celo, da si informacije o svoji kreditni sposobnosti in različnih možnostih zagotovite, še preden se lotite iskanja sanjskega doma.

Predlagamo, da pod drobnogled vzamete ponudbe vsaj treh bank in vsako izmed njih obvestite o prejetih ponudbah, saj se je pogosto možno pogajati za boljše pogoje. Ko boste brali ponudbo, bodite pozorni na drobni tisk in poleg obrestne mere preverite tudi druge pogoje, ki vam jih ob sklenitvi kredita ponuja banka. Na koncu je predvsem pomemben podatek, kakšen je skupni strošek, ki ga boste plačali. Razlike so lahko ob poplačilu kredita tudi po več tisoč evrov.

Poleg kreditnih pogojev preverite tudi druge stroške, ki jih imate znotraj banke: kako je s stroški vodenja računov, dvigovanja na bankomatih in upravljanja prek e-banke. Kakšne so njihove dodatne storitve?

Pozor: Če banka ugodne pogoje kreditiranja pogojuje s sklenitvijo drugih bančnih produktov, dobro premislite, ali jih resnično potrebujete, svetujejo pri Zvezi potrošnikov.

#3 Fiksna ali spremenljiva obrestna mera?

Velika dilema se poraja tudi pri vprašanju: izbrati fiksno ali spremenljivo obrestno mero, vezano na EURIBOR? Krediti s fiksno obrestno mero so sicer praviloma dražji, vendar zagotavljajo večjo gotovost. Pri kreditih s spremenljivo obrestno mero pa je negotovost večja, saj se lahko spreminja, tudi zviša, kar pomeni, da se zviša tudi mesečna obremenitev kreditojemalca.

#4 Zavarujte kredit

Ker je vaše življenje ob sklenitvi stanovanjskega kredita in zastavi nepremičnine pravzaprav v rokah usode, je nujno, da se zavarujete pred dogodki, ki lahko sledijo. Z ustreznim zavarovanjem bo namreč zavarovalnica krila škodo banki, ki bi nastala zaradi morebitnih neodplačanih obveznosti. Po izplačilu zavarovalnine banka s cesijsko izjavo prenese na zavarovalnico vse pravice, ki jih ima do kreditojemalca po kreditni pogodbi.

Foto: Getty Images

#5 Zavarujte sebe

Ob najemu kredita pomislite tudi na življenjsko zavarovanje za primer smrti, s katerim bi vaši najbližji lahko pokrili neodplačane dolgove in ohranili primerljiv življenjski standard, če bi se vam zgodilo najhujše. Izračunajte, kako visoka bi morala biti vaša zavarovalna vsota.

Smrt ne pomeni le čustvene izgube, ampak močno vpliva tudi na finančno stanje družine ali ožjega kroga svojcev umrlega. Na podlagi družinskega statusa, življenjskega sloga in finančnega stanja lahko ocenite, za kakšno zavarovalno vsoto bi se morali zavarovati, da bodo vaši najbližji finančno preskrbljeni, če se zgodi najhujše.