Parkirišči na Emoniki se poslavljata, začetek gradnje še ni znan

Abonentski uporabniki parkirišča na območju Emonike ob Vilharjevi cesti so prejeli odpovedi najemnih pogodb, saj se peščeno parkirišče 16. januarja ukinja. Lastnik zemljišča je družba Mendota Invest v lasti sklada madžarske banke OTP, ki je za ta del Emonike konec lanskega novembra prejela gradbeno dovoljenje, a to še ni pravnomočno.

Abonenti ukinjenega parkirišča ob Vilharjevi cesti lahko po 16. januarju parkirajo na drugi strani železniške proge, ki je dostopno s Trga OF. A le do 31. januarja, saj se takrat zapira tudi to parkirišče. Zemljišče je prav tako v lasti Mendote Invest, ki je gradbeno dovoljenje za južni del projekta Emonika prejela konec lanskega leta, a tudi to še ni postalo pravnomočno.

Zrasla bo najvišja stolpnica v Ljubljani

Družba Mendota Invest, ki je zasebni investitor v komercialni del območja Potniškega centra Ljubljana (PCL), med železniško progo in Vilharjevo ob križišču z Dunajsko cesto načrtuje gradnjo 40 metrov visoke stolpnice s poslovnimi prostori. Vzdolž Vilharjeve ceste pa gradnjo treh stanovanjskih blokov s skupno 204 stanovanji.

Foto: Ministrstvo za infrastrukturo Na južnem delu projekta Emonika načrtujejo gradnjo najvišje stolpnice v Sloveniji, sto metrov visokega trgovsko-poslovnega objekta s štirimi podzemnimi etažami, pritličjem in 23 nadstropji. Prva tri nadstropja bodo namenjena trgovinam, v četrtem bo kongresni center z zdravstvenimi ambulantami in različnimi dejavnostmi za prosti čas. Od petega do devetega nadstropja so predvideni prostori za hotelirstvo in kongresno dejavnost, v najvišjih nadstropjih pa pisarniški prostori.

Foto: Emonika

V družbi Mendota Invest nam niso želeli razkriti točnega datuma začetka gradbenih del na obeh zemljiščih. "Gradbeni dovoljenji še nista pravnomočni. Ko bosta pravnomočni, bomo pričeli z gradnjo. Takrat bomo delili tudi več informacij o samem projektu," so nam odgovorili. Dopuščajo možnost, da bi obratovanje obeh parkirišč zaradi "zunanjih dejavnikov" lahko podaljšali.

Tako naj bi izgledal projekt Potniškega centra Ljubljana (kliknite za ogled videa):

Skupna ocenjena vrednost investicije za severni in južni del Emonike po navedbah investitorjev presega 350 milijonov evrov. Gradnja naj bi se po napovedih začela v začetku letošnjega leta, zaključila pa predvidoma do konca leta 2026.