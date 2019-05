Paladij je vreden toliko kot zlato!

Oglasno sporočilo

Ti nepričakovani in redki pogoji so vplivali na rast cene paladija nad mejo 1.200 dolarjev za unčo, s tem je paladij postal enakovreden zlatu.

Fortrade vsem tistim, ki jih zanima, kako trgovati s ceno paladija, in tistim, ki vlagate v svoje osebno znanje, podarja brezplačno e-knjigo "Kako pametno investirati". Knjiga je prilagojena vsem stopnjam znanja in jo lahko prevzamete na spodnji povezavi.

Paladij je v avtomobilski industriji ključen za proizvodnjo katalizatorjev, ki jih uporabljamo za zmanjševanje škodljivih plinov.

Vse strožji pogoji za zaščito okolja vplivajo na večje povpraševanje po tej kovini. Povpraševanje po paladiju je doseglo nov vrhunec, vzporedno z rastjo proizvodnje katalizatorjev na bencin, po škandalu "dieselgate", v katerega je bilo vpleteno podjetje Volkswagen, po kateri je tudi upadlo povpraševanje po dizelskih vozilih.

Po mnenju analitikov je deficit paladija v letu 2019 prešel že v deseto leto, eden od glavnih razlogov za to je tudi protest delavcev v južnoafriških rudnikih. Po drugi strani pričakujejo tudi povpraševanje po paladiju na Kitajskem, ki bo doseglo nove najvišje mejnike.

Fortrade Ltd v Veliki Britaniji avtorizira in regulira FCA (Financial Conduct Authority) pod licenco številka 609970.

CFD so kompleksni instrumenti in nosijo visoko raven tveganja borzne izgube denarja zaradi uporabe finančnega vzvoda. 81 odstotkov maloprodajnih računov vlagateljev izgubi denar s tem ponudnikom. Razmisliti morate, ali razumete, kako deluje CFD in ali si lahko privoščite veliko tveganje zaradi izgube denarja. Lahko izgubite ves denar, a ne več, kot imate na računu za trgovanje. Ti izdelki mogoče ne bodo primerni za vse stranke in zaradi tega morate biti prepričani, da ste razumeli tveganja, poiščite pa neodvisen nasvet. To ne pomeni ne ponudbe, ne povpraševanja, ne transakcije kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejeme nobene odgovornosti za katerokoli uporabo teh komentarjev, niti za posledice, ki lahko iz tega izhajajo. Nobenega zagotovila ni o točnosti ali popolnosti teh podatkov. Zato vsaka oseba, ki ravna v skladu z njimi, to dela popolnoma na lastno odgovornost.

Naročnik oglasnega sporočila je Fortrade.