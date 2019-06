Paladij je dražji od zlata!

Oglasno sporočilo

Te nepričakovane in redke razmere so vodile v rast cene paladija nad mejo 1300 dolarjev za unčo, s čimer je paladij postal dražji od zlata.

Fortrade je za vse, ki jih zanima, kako trgovati s ceno paladija, in za tiste, ki vlagajo vase in želijo razširiti svoje znanje, pripravil brezplačno e-knjigo „Kako pametno investirati“. Priročnik je prilagojen vsem ravnem znanja in ga lahko prevzamete prek spodnje povezave.

Paladij se v avtomobilski industriji uporablja za proizvodnjo katalizatorja, katerega funkcija je zmanjšanje izpustov škodljivih plinov.

Vse strožja regulacija glede zaščite okolja povečuje potrebo po tej kovini. Povpraševanje po paladiju je doseglo nove rekorde vzporedno z rastjo proizvodnje katalizatorjev za bencinske avtomobile po aferi Dieselgate, ki jo je povzročilo podjetje Volkswagen in po kateri je povpraševanje po dizelskih vozilih močno upadlo.

Po mnenju mnogih analitikov primanjkljaj paladija zdaj, v letu 2019, traja že deset let, pri čem je eden od razlogov rastočega primanjkljaja protest delavcev v južnoafriških rudnikih. Po drugi strani se še naprej pričakuje, da bo povpraševanje po paladiju na Kitajskem ostalo zelo veliko.

Fortrade Ltd je avtoriziran in reguliran v Veliki Britaniji s strani FCA (Financial Conduct Authority) pod licenco številka 609970.

Naročnik oglasne vsebine je Fortrade Limited.