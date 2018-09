Pahor s podjetniki SBC za okrepitev političnega in socialnega dialoga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik republike Borut Pahor je danes na pogovoru gostil predstavnike Kluba slovenskih podjetnikov (SBC), namen srečanja pa je bila podrobnejša predstavitev odprtega pisma gospodarstvenikov, ki so ga ti pretekli teden naslovili na visoke predstavnike države. Pahor se je v pogovoru s podjetniki zavzel za okrepitev političnega in socialnega dialoga.

Srečanja pri predsedniku republike Borutu Pahorju so se udeležili predsednik SBC Marjan Batagelj, izvršni direktor Goran Novković ter člani upravnega odbora Jure Knez, Marko Lotrič in Ema Pogačnik.

Pahor: Potrebujemo povrnitev zaupanja in sodelovanja politike s socialnimi partnerji

Kot so sporočili iz urada predsednika republike, je Pahor na predvečer oblikovanja nove vlade dejal, da v zdajšnjih razmerah potrebujemo povrnitev zaupanja in sodelovanja v politiki ter povrnitev zaupanja in sodelovanja politike s socialnimi partnerji.

Po njegovem mnenju bo moralo med vsemi deležniki biti več argumentiranega in spoštljivega dialoga, saj le takšna razprava vodi k napredku in razmeroma zadovoljivemu izpolnjevanju različnih pričakovanj.

Za oblikovanje politične stabilnosti bo v prihodnje odločilna zmožnost političnega dialoga, je dejal Pahor in ob tem spomnil, da je januarja letos na odprtju foruma SBC v Postojni dejal, da se mu zdi pomembno, da se novi socialni dogovor oblikuje v času, ko so razmere za to ugodne.

Batagelj: Predsednik nam je dal upanje, da bi dobili stabilno gospodarsko okolje

Marjan Batagelj je po srečanju s Pahorjem pogovoril označil kot zelo koristen: "Predsednik nas je opozoril, da mora biti v družbi veliko strpnosti na vseh straneh, da ne sme prevladovati sovražni govor, ki se je nekako navlekel. S tem nam je dal tudi upanje, da bi nova vlada lahko sledila temu, da bi dobili stabilno gospodarsko okolje."

Ključno pri tem bo po njegovih besedah to, da bodo pogovori spoštljivi, "ne pa da se bomo obtoževali in stigmatizirali". "Država nas mora obravnavati kot tisto zelo čvrsto vejo, ki podpira socialo, zdravstvo in odlično javno upravo," je dodal.

Predsednik SBC Marjan Batagelj je po srečanju s Pahorjem poudaril, da jim je predsednik dal novo upanje, da bo nova vlada lahko sledila temu, da bi v Sloveniji dobili stabilno poslovno okolje. Foto: STA

V pogovoru so po Batageljevem mnenju soglašali, da je podjetništvo v družbi še cenjeno, tako pa mora ostati, da bo država uspešna tudi v prihodnje. "Težava je nastala, ko smo podjetniki postali stigmatizirani. Ko se je začelo govoriti o nacionalizaciji naših podjetij, ko nismo več vedeli, ali smo sploh zaželeni," je opozoril Batagelj.

Koalicija: Govoriti o spremembah davkov je v tem trenutku preuranjeno

Predstavniki SBC so na današnjem pogovoru Pahorju predstavili tudi peticijo Za podjetno Slovenijo, ki jo je podpisalo že več kot tisoč podjetij. "Take enotnosti slovensko podjetništvo v svoji zgodovini še ni imelo, zato je to resno opozorilo za resne pogovore," je o uspehu peticije dejal Batagelj. Pahor jih je na pogovor sicer povabil še pred objavo peticije, je pojasnil Novkovič.

Opozorila gospodarstvenikov so po srečanju vodij poslanskih skupin danes komentirali tudi vodje poslanskih skupin SMC, LMŠ in SD. "Mislim, da strah gospodarstvenikov ni upravičen, je pa prav, da so na to opozorili. Moramo pa biti toliko previdni, da jim ne dovolimo, da bi kreirali politiko," je povedal vodja poslancev SMC Igor Zorčič.

Vodji poslanskih skupin LMŠ Brane Golubović in SD Matjaž Han sta poudarila, da je treba počakati, da se vlada potrdi in da ministri začnejo delati. Razprava o spremembah davkov je po njunih besedah zato preuranjena. Poudarila sta tudi, da se bo treba o vseh predlogih dogovoriti z vsemi socialnimi partnerji.

"Mislim, da je treba vse zadeve, ki jih bomo sprejemali, spreminjati v dogovoru s socialnimi partnerji," je povedal Han, medtem ko je Golubović izrazil pričakovanje, da bodo pogovore o tej temi izvedli z vsemi socialnimi partnerji na Ekonomsko-socialnem svetu.