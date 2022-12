Obrtnik in podjetnik leta sta Leon Kranjc in Ivan Cajzek

Posebno priznanje je prejela najstarejša obrtnica letošnjega leta. To je 76-letna Margit Grah iz Svetega Jurija na Goričkem, ki se s frizerstvom ukvarja 55 let.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je za obrtnika leta 2022 danes razglasila Leona Kranjca iz podjetja Klin, podjetnik leta pa je postal Ivan Cajzek iz podjetja GIC Gradnje. Priznanji, ki so ju podelili na slovesnosti na Brdu pri Kranju, vsako leto podelijo obrtniku in podjetniku, ki predstavljata vzor odličnosti in kakovosti poslovanja.

Podjetje Klin iz Logatca, ki ga vodi Kranjc, se ukvarja z izdelavo in vgrajevanjem dimniških sistemov ter s prodajo in montažo kaminskih peči. Letos so se preselili v nove proizvodne prostore, kjer so pridobili tudi skladiščni prostor in prostor za laserski razrez pločevine, naložba pa jim bo po Kranjčevih besedah pomagala 30-letno tradicijo nadgraditi z maloserijsko proizvodnjo.

Družinsko gradbeno podjetje GIC Gradnje iz Rogaške Slatine, katerega direktor in lastnik je Cajzek, posluje 32 let. V tem obdobju so po navedbah OZS uspešno dokončali več kot tisoč projektov. Gradijo poslovne, gospodarske, industrijske in turistične objekte, izvajajo sanacije in adaptacije ter obnavljajo kulturno dediščino. Poleg tega gradijo in vzdržujejo infrastrukturo ter izvajajo inženirske storitve.

Podjetniški vzor

Nominiranca za obrtnika leta sta bila še samostojni podjetnik Vinko Petkovšek in Andrej Rožmanc iz podjetja Levček, za priznanje Podjetnik leta pa so bili nominirani še Marko Femc iz podjetja Plan-Net Solar, Miha Lavtar iz Optiweba in Alojz Selišnik iz družbe Melu. Vsi so prejeli priznanje Obrtniški vzor oziroma Podjetniški vzor.

Posebno priznanje je prejela najstarejša obrtnica letošnjega leta. To je 76-letna Margit Grah iz Svetega Jurija na Goričkem, ki se s frizerstvom ukvarja 55 let. Častni član zbornice pa je postal Branko Meh, ki jo je kot predsednik vodil devet let.

Kot je poudaril predsednik OZS Blaž Cvar, prejemniki priznanj dokazujejo kakovost in uspešnost slovenske obrti in podjetništva. Malo gospodarstvo je za Slovenijo po njegovih besedah izjemnega pomena, saj predstavlja več kot 99 odstotkov celotnega gospodarstva in zaposluje več kot 350 tisoč ljudi. "Prav zato si ta segment gospodarstva zasluži posebno obravnavo in posebno pozornost," je dodal.

Han: Vlada prepoznava dosežke

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je zbranim obrtnikom in podjetnikom zagotovil, da vlada prepoznava njihove dosežke. "Mala in srednja velika podjetja ustvarite 65 odstotkov vseh prihodkov, in to z lastnim znanjem in izkušnjami," je poudaril.

Zagotovil je, da vlada sliši tudi njihove pozive, kar velja tudi v tokratni krizi. "V težkih časih je potrebna vztrajnost. Svetovno gospodarstvo prestaja največjo preizkušnjo v zadnjih desetletjih. Tisti, ki v teh časih zmorete inovativnosti in podjetnosti, boste zagotovo ključni nosilci gospodarskega razvoja naše države," je dejal.