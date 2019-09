Objava popravka članka "Slabe razmere za poštarje: Preoblačijo se na hodnikih, sami morajo vzdrževati motorje"

V zvezi z navedbami avtorjev članka, da je od podpisanega dogovora z vodstvom o odpravi kršitev na delovnih mestih minilo že pol leta, izkoriščanja zaposlenih pa se nadaljujejo, poudarjamo, da je družba Pošta Slovenije d.o.o. aktivno pristopila k izpolnjevanju zavez iz stavkovnega sporazuma (Dogovora o stavkovnih zahtevah), ki ga tudi v celoti in dosledno izvaja. Skladno z dogovorom s sindikatoma je družba Pošta Slovenije d.o.o. začela izvajati vse dogovorjene aktivnosti, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter ustreznih pogojev za delo. Tudi glede vzdrževanja motorjev in koles je družba Pošta Slovenije d.o.o. pristopila k prenovi internih aktov v skladu z Dogovorom o stavkovnih zavezah, tako da bo spremenjen način vzdrževanja dvokoles, ki bo potekalo neposredno prek družbe Pošta Slovenije d.o.o., in posledično zagotovljena tehnična brezhibnost motornih koles in drugih prevoznih sredstev.

Članek nadalje povzema navedbe pismonoše in sindikalista g. Andreja Kalana glede težav, ki naj bi jih njegovi sodelavci pismonoše imeli na delovnem mestu, ki pa so v celoti neresnične. Ne drži navedba, da so kar štiri sodelavce g. Kalana v zadnjem času zaradi zloma na delovnem mestu odpeljali z rešilcem. Na pošti, kjer delo opravlja g. Kalan, v letošnjem letu noben delavec ni bil odpeljan z delovnega mesta z rešilnim vozilom, v lanskem letu pa sta bila le dva tovrstna primera, vendar sta bila delavca z rešilnim vozilom odpeljana zaradi nezgode na delovnem mestu, ki je bila posledica prometne nesreče, ne pa zaradi preobremenjenosti, živčnega zloma ali podobnih težav. Prav tako so neresnične navedbe, da je v podjetju zaradi izčrpanosti veliko rakavih obolenj. Poudarjamo, da so tovrstne navedbe podane brez kakršnekoli utemeljene, strokovne podlage, pa tudi sicer navedbe ne odražajo resničnega stanja. Družba Pošta Slovenije d.o.o. ne beleži pojava rakavih obolenj, ki bi bil v vzročni zvezi z zaposlitvijo v družbi Pošta Slovenije d.o.o. oziroma z delom, ki ga delavci opravljajo, zato so vsakršni drugačni očitki neresnični in predstavljajo grob poseg v ugled družbe Pošta Slovenije d.o.o.

Prav tako je neresnična navedba g. Kalana, ki je povzeta v članku, da medtem ko poslovodstvo prejema božičnico, je delavci ne prejemajo. Dejansko stanje je ravno nasprotno. Božičnico namreč prejmejo prav delavci, zaposleni v družbi Pošta Slovenije d.o.o., medtem ko se božičnica poslovodstvu družbe ne izplačuje.

Pošta Slovenije