NPU pripravlja prenovljeno kazensko ovadbo zaradi ravnanj v sanaciji NLB

NPU je v povezavi s sanacijo NLB vložil kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic konec leta 2018. Takrat je neuradno ovadil vse člane sveta Banke Slovenije, ki je konec leta 2013 izrekel izredne ukrepe, in takratnega namestnika direktorja nadzora bančnega poslovanja Tomaža Čemažarja, ki je operativno vodil projekt sanacije bank. Ali so dejanj osumljene iste osebe kot takrat, na policiji za časnik niso razkrili.

NPU po pisanju časnika pripravlja prenovljeno kazensko ovadbo. Zaradi sumov nepravilnosti pri sanaciji NLB je v kriminalističnih preiskavah leta 2016 zasegel gradivo Banke Slovenije. Ker je Sodišče EU ugotovilo, da je Slovenija pri zasegu dokumentacije kršila nedotakljivost arhivov EU, je moral NPU gradivo vrniti, nato pa mu ga je Banka Slovenije znova izročila, a del vsebine prekrila.

Kot so za časnik povedali na policiji, to ni odločilno vplivalo na prvotne ugotovitve, da je podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. NPU je za zagotavljanje dodatnih dokazov posameznih očitkov v kazenski ovadbi iz decembra 2018 dodatno analiziral gradivo, zaseženo na drugih lokacijah v takratnih hišnih preiskavah, in gradivo od drugih državnih organov na to temo, so za Delo še povedali na policiji.