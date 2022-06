Novih 50 milijonov za startup, ki je rasel v ljubljanskem BTC

Startup HYCU, ki ima sedež v Bostonu, je zbral dodatnih 53 milijonov dolarjev od investitorjev. Spomnimo, lani je HYCU uspešno dobil skoraj 90 milijonov dolarjev od investitorjev. Startup je sicer eden izmed vodilnih igralcev na svetu na področju zaščite podatkov, varnostnih kopij podatkov in reševanja podatkov po nepredvidenih "nesrečah" v računalniških oblakih.

Svež denar bo HYCU porabil predvsem za pospešitev prodaje in razvoj novih programskih oblačnih rešitev.

HYCU je v zadnjih 12 mesecih zaposlil 165 dodatnih strokovnjakov za inženiring, kadrovanje, vstopanje na trg in prodajo. Z novim financiranjem se bo kadrovsko okrepil na ključnih področjih, kot so zavezništva, produktno trženje in zadovoljstvo strank, ter napredoval pri razvoju ključnih, na inovacije osredotočenih rešitev in pri dostavi storitev uporabnikom.