Novi lastnik NKBM: Z Orbanom sva v dobrih odnosih, a nimava vedno istih ciljev #video

Največja Madžarska banka OTP je pred časom že prevzela SKB banko, zdaj pa čaka še na soglasje regulatorjev, da pod njeno okrilje pripelje še NKBM. Tako bo postala največja bančna skupina pri nas in bo obvladovala okrog 30 odstotkov bančnega trga.

S tem pa bo slovenski finančni trg in gospodarstvo širše, dobilo novega ključnega igralca, dolgoletnega direktorja OTP in prvega madžarskega milijarderja Sandorja Csanyija. Kdo je poslovnež, ki se mu pogosto očita, da mu pot pri prevzemih pot utira politika oziroma kontroverzni madžarski premier Viktor Orban.

NKBM bi morali kupiti že pred leti

Csanyi je v intervjuju za Planet TV dejal, da so pred leti naredili napako, ko so se že potegovali za nakup NKBM, vendar je takrat Slovenija banko prodala Apollu.

Sandor Csanyi v družbi Aleksandra Čeferina (levo) in Viktorja Orbana (v sredini). Foto: Reuters "Kot sem že omenil, smo konzervativni, a v tem primeru smo bili preveč konzervativni in sedaj moramo plačati več denarja, kot bi sicer," je dejal in dodal, da tudi takrat ni šlo za politično odločitev, kdo bo kupec banke, ampak je vplivala cena.

"Pri tem ni šlo za politično odločitev, kakor tudi sedaj ne gre za politično odločitev, da smo uspeli v pogajanjih z Apollom in smo lahko kupili banko. Na to ni vplivala politika. Seveda smo veseli, da nas politika sprejme v državo in nas ne vidijo kot sovražnika.

Na vprašanje, kako odgovarja na očitke, da je tesen prijatelj madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki mu pomagala utirati pot, je dejal, da imata dobre odnose, vendar ne vedno iste cilje.

"OTP je vedno bila neodvisna, ne glede na to ali smo imeli desne ali leve vlade. Osebno imam zelo dobre odnose z g. Orbanom, kar pa ga ni ustavilo, da ne bi uvedel novih davkov za banke ali moratorija na plačila posojil v najslabšem možnem trenutku in podobno. Prijateljstvo ne pomeni, da imamo vedno iste cilje. Naši cilji so zgolj poslovni. Ne želimo se vmešavati v politična vprašanja. Radi bi ostali kakršni smo, popolnoma neodvisni in osredotočeni zgolj na posel," je odvrnil.

Foto: STA

OTP privatiziral leta 1995

Medtem, ko je Slovenija v državne banke, predvsem v steber slovenskega bančništva, NLB, pa tudi NKBM, Abanko in druge, metala milijarde in milijarde evrov, je Csanyi leta 1995 OTP privatiziral, od takrat pa ni nikoli prejel kakršnekoli državne pomoči, niti potreboval dodatnega kapitala, niti med zadnjo finančno krizo.

S prijatelji ali mimo njih je Csanyi OTP zgradil v eno najuspešnejših bank, ki redno izkazuje 2-kratnik dobičkonosnosti najožjih tekmecev, kar mu je omogočilo postati največji bančni integrator v Evropi. S prevzemi 23ih bank, poslovanje OTP razširil na 11 držav, v katerih z dobrimi 33.000 zaposlenimi servisirajo preko 16 milijonov strank.