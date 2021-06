Nov trend na trgu dela: gostinci odhajajo v proizvodnjo

Povsem nov trend v Sloveniji, ki se je pojavil kot posledica epidemije, so prijave gostinskega kadra za delo v proizvodnji. Gostinstvo je namreč med najbolj prizadetimi panogami, proizvodna podjetja pa se spoprijemajo z visoko rastjo naročil. V kadrovskem podjetju Trenkwalder so zabeležili več kot 50-odstotno rast potreb podjetij po kadru v primerjavi z lanskim pomladnim obdobjem.

Iskanje in pridobivanje kvalificiranega kadra doživlja pravi razcvet na ravni celotne Slovenije. Prvo prebujanje gospodarstva je bilo zaznati že lansko jesen, v letošnjih prvih mesecih pa potrebe po dodatnem zaposlovanju zelo hitro naraščajo.

"Če so se kadrovski oddelki večji del preteklega leta ukvarjali predvsem z reorganizacijami, odrejanjem čakanja na delo, karantenami, odpuščanji in primernim obračunavanjem raznovrstnih nadomestil, je letošnjo pomlad drugačna situacija," poudarja Alenka Kraljič, psihologinja in direktorica operativnega poslovanja v kadrovskem podjetju Trenkwalder, in podjetja opozarja, da naj vzporedno z novimi zaposlitvami poskušajo tudi zadržati že usposobljen obstoječ kader.

Vlaganje v zadovoljstvo zaposlenih mora postati ena od prioritet podjetij

"Kako zadržati lastne zaposlene, predstavlja večji izziv, kot bi si morda mislili, zato morata (p)ostati vlaganje v njihov razvoj in njihovo zadovoljstvo na delovnem mestu eni od prioritet," opozarja Kraljičeva.

Hkrati pa ne smemo pozabiti, da dobavne verige niso utečene in stabilne, kot so bile v preteklosti, podjetja v vseh panogah se spoprijemajo s pomanjkanjem surovin in morajo zato veliko vlagati v učinkovito organizacijo dela. Na kadrovskem področju to največkrat rešujejo z odrejanjem čakanja na delo, prerazporejanjem kadra med oddelki in tudi z začasnim zmanjševanjem števila izmen. "Trenutno prevladuje velika rast povpraševanja v podjetjih, a jih ta, zaradi omenjenih težav, niso zmožna realizirati," izpostavljajo v kadrovskem podjetju Trenkwalder.

Razkorak med ponudbo in povpraševanjem ostaja

Na področju celotne Slovenije so največje potrebe na trgu po tehničnih profilih. "Za posamezna podjetja iščemo tudi po več deset proizvodnih delavcev hkrati, veliko je povpraševanja tudi po skladiščnikih, viličaristih, varilcih, ključavničarjih in monterjih za delo v tujini, številna podjetja pa bi takoj zaposlila tudi prodajne inženirje, tehnologe, vzdrževalce," povzemajo pestro paleto zaposlitvenih ponudb v kadrovskem podjetju Trenkwalder.

Gostinska panoga v težavah?

Povsem nov trend, ki se je pojavil kot posledica epidemije, pa so prijave gostinskega kadra za delo v proizvodnji. Zato v prihodnosti lahko pričakujemo, da bo imela gostinska panoga težave pri privabljanju svojega kadra nazaj, saj bodo ti delavci v proizvodnih enotah, kljub izmenskemu delu, najverjetneje imeli bolj urejen in ustaljen delovnik od tistega v gostinstvu.

Delodajalci: prijav je zelo malo ali so neprimerne

Postopki zaposlovanja, kljub sproščanju ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, ostajajo zelo zahtevni in specifični, hkrati pa prijav za določena delovna mesta skorajda ni ali pa so neustrezne, saj kandidati ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.

"To ne velja le za proizvodne delavce. S pomanjkanjem prijav kandidatov in z zanimanjem za zaposlitev se spoprijemajo tudi podjetja, ki iščejo strokovni kader. Tu se tudi kadrovniki spoprijemamo s specifičnim izzivom, in sicer, kako pritegniti prave strokovnjake, ki v osnovi niso aktivni pri iskanju druge službe oz. zamenjavi zaposlitve," problematiko med zaposlovalci izpostavlja Kraljičeva.

Delodajalci po njenih izkušnjah vse težje zadržijo predvsem mlajši kader, ki zaposlitev menja nekoliko hitreje in tudi lažje, ter visoko in specifično usposobljene posameznike z visoko dodano vrednostjo na trgu dela. Zato morajo delodajalci veliko naporov vložiti v vpeljevanje različnih dobrih kadrovskih praks in temu kadru zagotoviti zanimive in konkurenčne ponudbe, denimo omogočanje dela od doma tudi po epidemiji, fleksibilni delovni čas, strokovna usposabljanja in podobno, še svetuje strokovnjakinja za iskanje kadrov.