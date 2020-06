Nov poskus prevzema lastnice Hidrie

Predstavniki notranjih lastnikov in širšega vodstva Hidrie so danes skupaj s strateškim partnerjem, podjetnikom Alexom Luckmannom, objavili namero za prevzem družbe H&R, ki je lastnica idrijske družbe. Omenjeni so sicer že zdaj imetniki 52,03 odstotka družbe H&R.

Gre za nov poskus prevzema lastnice idrijske Hidrie, potem ko sta to v začetku lanskega leta želela storiti manjšinska delničarja Hidrie Iztok Seljak in Dušan Lapajne prek družb Inovatis in Ladis, a sta pozneje od namere odstopila. Kljub temu pa sta pridobila pomemben, skoraj petinski delež v družbi H&R. Ta je lastnica Hidrie prek Hidrie Holdinga, ki ga vodi Seljak, piše STA.

Tokrat se Seljaku in Lapajnetu v prevzemni nameri pridružujejo še drugi, ki so podpisali pogodbo o skupnem prevzemu, in sicer družba Rafis ter Bernard Peternel, Simon Velikonja, Vojko Sedej, Marko Hladnik, Nataša Pelhan, Mirko Petrovčič, Bojan Čuk, Klavdijo Kržišnik, Cvetka Batič, Maja Petrovčič, Andreja Uršič ter podjetnik Alex Luckmann zase in za račun družbe v ustanavljanju Solyd.

Seljak: Luckmann ima bogate izkušnje v avtomobilski industriji

Luckmann, ki ima po navedbah Seljaka bogate izkušnje v avtomobilski industriji, bo skladno z dogovorom z omenjenimi podpisniki pogodbe o skupnem prevzemu tudi objavil ponudbo za prevzem družbe H&R, izhaja iz danes v Delu objavljene namere za prevzem, piše STA.

Luckmann je o prevzemni nameri že obvestil tudi Agencijo za trg vrednostnih papirjev, varuha konkurence, upravni odbor družbe H&R in predstavnike delavcev oziroma delavce družb podpisnikov pogodbe o skupnem prevzemu. Prav tako je upravni odbor H&R seznanil z obveznostjo obveščanja predstavnikov delavcev oziroma delavcev o prevzemni nameri.

Luckmann bo najpozneje v 30 dneh in ne prej kot v desetih dneh objavil prevzemno ponudbo za družbo H&R, katere delnice ne kotirajo na Ljubljanski borzi, piše STA.

Foto: STA

Seljak je danes v imenu prevzemnikov v sporočilu za javnost izpostavil, da se Hidria uvršča med vodilne družbe v Evropi in globalno v izbranih segmentih avtomobilske industrije ter industrijskih aplikacij. "Z zdravimi temelji za prihodnost, z inovacijami in razvojnimi rešitvami, ki so plod večdesetletnega dela, se uspešno spopada tudi z aktualnimi posledicami covid krize," je poudaril.

Za zagotovitev nadaljnjega uspešnega razvoja družba po Seljakovem prepričanju potrebuje stabilno in odgovorno lastniško strukturo, ki ji bo omogočila dolgoročno strateško in finančno trdnost.

Temu je namenjena tudi danes objavljena prevzemna namera, poudarja Seljak. "Sočasno s prevzemno namero vabimo vse preostale lastnike H&R, da v skupnem sodelovanju odgovorno zagotovimo nadaljnji dolgoročen in uspešen razvoj Hidrie v dobro zaposlenih in vseh drugih partnerjev," je v imenu prevzemnikov v sporočilu še zapisal Seljak, piše STA.

Skupina Hidria Holding, ki med drugim razvija in proizvaja visokotehnološke izdelke za avtomobilsko industrijo, je v letu 2018 ustvarila 266,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 6,6 odstotka več kot leto prej. Čisti dobiček je bil z 12,3 milijona evrov za 20,8 odstotka nižji.



Podatki o poslovanju za leto 2019, ko se je v gospodarstvu že pred izbruhom pandemije novega koronavirusa poznala napoved upada rasti v prihodnje, še niso znani. Letos pa se je avtomobilska industrija, v kateri deluje Hidria, zaradi pandemije znašla v najhujši krizi do zdaj, še piše STA.