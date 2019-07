Neuradno: Glavina izpod okrilja SDH v hčerinsko družbo Gen-I v Milanu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po poročanju Dnevnika informacije o novi zaposlitvi Lidije Glavine sovpadajo z njenim predčasnim odhodom iz SDH. Na vprašanje, na katerem delovnem mestu bo nekdanja šefica SDH zaposlena v hčerinski družbi Gen-I v Milanu, je predsednik uprave Robert Golob dejal, da bo zadevo komentiral, če in ko bo ta postala uradna.

Glavina naj bi novo službo našla v hčerinski družbi Gen-I v Italiji

Po poročanju Dnevnika naj bi bila Glavina v Milanu pristojna za pospeševanje prodaje. Za komentar glede nove službe danes ni bila dosegljiva. Nekdanja predsednica uprave na SDH ni več zaposlena od 15. julija. V skladu z dogovorom ji pripada izplačilo odpravnine v višini preostalih še neizplačanih plač do konca letošnjega leta.

Nekdanja predsednica uprave na SDH ni več zaposlena od 15. julija. Foto: STA

Glavino so nadzorniki SDH na čelo holdinga za mandatno obdobje štirih let imenovali februarja 2017, predsednica uprave je bila do začetka letošnjega aprila. Nadaljevanje zaposlitve Glavine v SDH po njenem odhodu z mesta predsednice uprave je v javnosti povzročilo nemalo razburjenja.

Sporazum med Glavino in nadzorniki v javnosti povzročil veliko razburjenja

Sporazum o prenehanju delovnega razmerja na mestu predsednice uprave, ki so ga nadzorniki dosegli z njo, je namesto izplačila odpravnine predvideval, da bo Glavina za isto plačilo kot na mestu predsednice uprave, gre za skoraj 11 tisoč evrov bruto, do konca leta sodelovala pri odprtih zadevah, strategiji turizma in vpeljavi analitičnega središča.

To je povzročilo precej razburjenja v javnosti, v upravi holdinga so zato v začetku meseca predstavili tudi podrobnosti njenega nadaljnjega dela. Sredi meseca se je v javnosti pojavila novica, da Glavina ni več zaposlena na SDH.