"Ne bi bilo prepričljivo, če bi se zavezali, da bomo visoke cilje dosegli v desetih letih"

Mednarodna naftna in plinska družba MOL, ki je v Sloveniji prisotna od leta 1996, pospešuje svojo preobrazbo tako, da bi do leta 2050 dosegla neto nič izpustov CO2. O strateških ciljih Skupine, ki si želi postati ključni igralec krožnega gospodarstva z nizkimi izpusti ogljika, smo se pogovarjali z direktorjem za sprejemanje strategije, Viktorjem Sverlo. Prepričan je, da jih čakajo desetletja trdega dela, a pri prehodu k zeleni energiji ostaja optimističen.

Viktor Sverla je direktor za strategijo Skupine MOL. Kariero v Skupini MOL je začel leta 2007, takoj po diplomi, in sicer kot mlajši analitik oddelka za poslovni razvoj E&P. Leta 2011 je postal vodja oddelka za upravljanje portfelja, leta 2012 pa se je kot glavni analitik pridružil skupini za poslovni razvoj Skupine. Od leta 2015 vodi strategijo Skupine MOL, ekipo, odgovorno za ekonomsko vrednotenje anorganskih in velikih organskih naložbenih možnosti Skupine MOL ter za razvoj njene strategije. V svoji karieri je sodeloval pri ocenjevanju več sto združitev, prevzemov, odsvojitev in organskih investicij, vodil je več kompleksnih poslovnih projektov in koordiniral razvoj dolgoročne strategije Skupine MOL 2030 in nadgradnjo v strategijo Skupine MOL 2030+.

Skupina MOL je pred kratkim sprejela posodobljeno Strategijo 2030+ Shape Tomorrow. Kaj so njene ključne prednosti in novosti?

Kar nekaj razlogov je, da se strategija imenuje 2030+. Gre za nadgradnjo in nekakšno evolucijo prvotne strategije 2030, ki je bila objavljena oktobra 2016. Prepričani smo, da so glavne usmeritve, ki jih zajema že prvotna strategija 2030, še vedno veljavne in utemeljene. Naša ambicija postati ključni igralec v nizkoogljičnem krožnem gospodarstvu v naši regiji določa tudi naše temeljne strateške cilje.

Naša vodilna usmeritev je še vedno preobrazba našega podjetja v smeri petrokemične industrije. Prav tako se zavzemamo, da bi zagotavljali trajnostne materiale za gospodarstvo in nizkoogljična goriva. Edina sprememba je, da bi radi pospešili izpolnjevanje teh usmeritev in preobrazbo Skupine MOL. To je tudi pomena znaka "plus" v naši strategiji – z njim opozarjamo, da se morajo stvari odvijati hitreje. Zelena preobrazba dobaviteljev energentov se odvija zelo hitro.

Vnesli smo še nekaj dodatkov. Glede na to, da imamo manj časa za preobrazbo, je naša strategija postala bolj osredotočena. Še vedno smo odprti za nove posle, vendar se ne želimo preveč oddaljiti od naših dejavnosti, ampak bi se radi poglobili v posle, ki podpirajo preobrazbo Skupine MOL, kot je zapisana v naši strategiji.

Naši cilji so trajnostno naravnani, najpomembnejše je, da so vezani na zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Naši napori glede trajnosti so bili že vključeni v strategijo 2030, smo pa začeli pripravljati Skupino MOL za razmere, ko bo vedno manj povpraševanja po fosilnih gorivih. Takrat smo imeli samostojno trajnostno strategijo, ki je zdaj popolnoma vključena v strategijo 2030+.

Tridesetodstotno zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida do leta 2030 je zelo ambiciozen cilj. Ne mislimo samo na cilje, ki jih moramo uvesti do leta 2030, saj za celostno preobrazbo gospodarstva in uvedbo krožnega gospodarstva potrebujemo veliko več časa. Zato smo obzorje svojega razmišljanja razširili do leta 2050 in si postavili jasno vizijo ter cilj neto nič izpustov CO2 za letošnje leto.

Kako gledate na izraz nizkoogljična prihodnost?

Vsekakor verjamemo v to, da je naša prihodnost nizkoogljična. Želimo si postati ključni igralec v krožnem gospodarstvu, zavedamo pa se, da ne bi bilo prepričljivo, če bi se obvezali, da bomo dosegli neto ničelne izpuste oziroma da bomo postali ogljično nevtralni v, na primer, desetih letih. Doseči nizkoogljičnost je velik izziv, še posebej, ker moramo spremeniti način, kako deluje vse gospodarstvo.

"Smo edina rastoča gospodarska družba, ki se je sploh uvrstila tako visoko"

Kako pomemben igralec je Skupina MOL na področju zelene in trajnostne industrije danes in kako pomemben igralec si želi biti v prihodnje?

Radi bi postali ključni igralec na področju trajnostne mobilnosti, bi pa radi ljudem ponudili produkte in storitve, ki bodo imeli zanje v prihodnje najmanj enako vrednost, kot jo imajo danes. Radi bi ponudili energente za kakršnokoli vrsto mobilnosti, ki bo v prihodnje aktualna. Če želimo svojim kupcem še naprej dostavljati kemične produkte, plastiko ter drugo blago in storitve, mora vsa proizvodnja Skupine MOL postati bolj trajnostna. Z nespremenjeno vizijo strukturnega, dolgoročnega upada povpraševanja po fosilnih motornih gorivih v srednji ter vzhodni Evropi želimo nadaljevati in pospešiti preobrazbo goriv v kemikalije in postati vodilno podjetje za trajnostne kemikalije na teh območjih. MOL ima na področju segmenta storitev za kupce nespremenjene ambicije, torej postati vodilni digitalno usmerjen prodajalec potrošniškega blaga in celovit ponudnik mobilnostnih storitev v regiji.

Verjetno je videti, kot da ne počnemo nič posebnega, ampak če smo iskreni, se mora nizkoogljičo gospodarstvo šele razviti. Gledano absolutno, danes skoraj vse gospodarstvo še vedno sloni na fosilnih gorivih, tudi proizvodnja goriv. Rekel bi, da smo vseeno v prednosti pred tekmeci. Če gledamo relativno, je Skupina MOL vodilna na tem področju. Glede na svetovni indeks trajnosti Dow Jones smo med prvimi desetimi odstotki. Smo edina evropska rastoča družba, ki se je sploh uvrstila tako visoko. Glede na Bloomberg smo med najboljšimi v branži. Smo za kar 16 odstotnih točk boljši od povprečja. Glede na Sustainalytics smo se uvrstili na tretje mesto med 49 integriranimi naftnimi in plinskimi družbami. MSCI indeks pa nas uvršča na sam vrh. Radi bi bili še uspešnejši, veliko moramo še storiti na področju trajnosti.

"Goriva bodo ostala z nami"

Ali vidite zeleno prihodnost? Kaj se bo potemtakem zgodilo z gorivi?

Gorivo pomeni energijo in goriva bodo v takšni ali drugačni obliki ostala z nami. Tudi v prihodnje bomo potrebovali energijo. Naš cilj je sčasoma proizvajati trajnostna goriva, sintetična goriva in povečati delež obnovljivih virov energije. Na voljo bomo imeli vedno več različnih oblik goriva.

Vse več vozil se dandanes vozi na elektriko. Kako napredna je Skupina MOL na tem področju v svetu in Sloveniji?

V svoji mreži imamo skoraj dvesto hitrih in ultra hitrih polnilnic. V Sloveniji imamo 53 bencinskih servisov in 14 električnih polnilnic, od tega je ena ultra hitra. Stalno pregledujemo trg in iščemo nove možnosti za širitev svoje ponudbe.

Madžarski naftni trgovec MOL je junija kupil družbo OMV Slovenija. Kupnina je znašala 301 milijon evrov.

Ali so kupci tudi pripravljeni sprejeti trajnostne oblike mobilnosti in alternativne oblike goriv?

V eni od raziskav med madžarskimi potrošniki so kupce spraševali, ali bi kupili električni avtomobil, če ne bi imeli finančnih zadržkov. Velika ovira je namreč visoka nabavna cena teh avtomobilov. 75 odstotkov vprašanih je pritrdilo. Ljudje so odprti za nove oblike mobilnosti in goriv. V posameznih državah, recimo na Nizozemskem, je veliko davčnih spodbud za kupce električnih avtomobilov. Polnilna infrastruktura v tem pogledu ne pomeni ovire, da se ljudje ne odločajo za električne avtomobile bolj široko. Cene električnih avtomobilov se bodo verjetno zniževale, medtem ko se bodo zaradi strožje zakonodaje avtomobili z motorjem na notranje zgorevanje dražili. Še vedno pa lahko računamo na to, da bodo potrebna desetletja, da se bo zamenjal ves vozni park. Na Madžarskem je povprečna starost avtomobilov 14 let. Če bi danes začeli kupovati samo še električne avtomobile, bi še vedno trajalo od 15 do 20 let, da bi vse nadomestili.

Imate v prihodnje v načrtu še kakšne projekte, ki vsakodnevno pripomorejo k bolj zelenemu okolju?

Da, kar nekaj, vendar o vseh ne morem govoriti. Analiziramo učinke več projektov energetske učinkovitosti, ki bi na leto pripomogli k zmanjšanju na stotine kiloton izpustov ogljikovega dioksida na ravni vse Skupine MOL.

Zanima nas ravnanje z odpadki in ponovna uporaba odpadkov. Ravnanje z odpadki in priprava odpadkov za ponovno uporabo sta ključni aktivnosti za doseganje krožnega gospodarstva in trajnosti za Skupino MOL. Poteka nekaj projektov za preobrazbo petrokemične proizvodnje, o katerih bomo lahko povedali več prihodnje leto. Z njimi nameravamo zmanjšati količino proizvedenega goriva in količino izpustov ogljikovega dioksida pri izdelkih Skupine MOL.

Omeniti moram projekt sopredelave, ki smo ga pred kratkim začeli v naši rafineriji Danube, kjer predelujemo odpadke in materiale biološkega izvora, kot sta uporabljeno jedilno olje in živalska maščoba. Končni izdelek oziroma gorivo že vsebuje določen delež biogoriva kopride iz rafinerije. Samo ta projekt nam lahko prinese prihranek v višini približno 200 tisoč ton ogljikovega dioksida na leto.

V strategiji smo še zapisali, da bomo analizirali nadaljnje priložnosti za izdelavo biogoriva in naložbe na tem področju, saj bomo v prihodnjih letih potrebovali kar velike količine biogoriva. Zanimajo nas tudi poslovne priložnosti v zvezi z vodikom. Prizadevamo si za nizkoogljične rešitve, kot so elektrika iz obnovljivih virov energije ter drugi nizkoogljični načini proizvodnje energije za industrijo.

Kakšen je torej vaš pogled na prihodnost – zelen ali bolj pisan?

Za Skupino MOL bo prihodnost bolj pisana in še bolj kompleksna kot zdaj, saj bo treba prilagoditi različne nove tehnologije in povečati delež recikliranih materialov v naših gorivih in kemični proizvodnji. O prehodu na zeleno energijo sem optimističen.