Našli smo "pogrešanega" direktorja Velike planine

"Zakaj sem izgubil njihovo zaupanje, morate vprašati nadzornike. Ti imajo pravico v vsakem trenutku razrešiti direktorja, me pa to, glede na rezultate in uspešno izvedene projekte, čudi," nam je povedal razrešeni direktor kamniškega občinskega podjetja Velika planina Leon Keder, ki mu očitajo, da je za nadzorni svet in novo vodstvo podjetja nedosegljiv.

Foto: Twitter Keder, sicer nekdanji predstavnik za stike z javnostjo slovenske policije, trdi, da je ob prihodu v podjetje Velika planina to imelo na tekočem računu okoli pet tisoč evrov in bilo močno v rdečih številkah.

Ob njegovem odhodu konec letošnjega septembra pa so bile menda številke rekordne, saj je, kot pravi, na računu podjetja pustil skoraj milijon evrov.

Bo šel na sodišče?

O očitkih, da je od 25. septembra odsoten in nedosegljiv za vodstvo podjetja, je pojasnil, da je nadzornike obvestil o bolniškem staležu.

"Ne vem, ali tega niso hoteli slišati. Bili so obveščeni. V času bolniške sem iz medijev dejansko izvedel, da se nekaj dogaja. To je to. Na telefon sem pa vedno dosegljiv," je izpostavil in dodal:

"Imam čisto vest. Veliko planino sem dvignil iz pepela in jo skupaj s sodelavci postavil na piedestal turistične Evrope. Uspeli smo z zgodbo, za katero je marsikdo mislil, da je nemogoča. Zakaj sem bil razrešen, bo moral pojasniti nadzorni svet. Glede na te izjave se bom odločil, ali bom zadevo uveljavljal na sodiščih."

Mark Anžur postal v. d. direktorja

Kot so nam včeraj sporočili iz podjetja, katerega glavna dejavnost so prevozi na nihalki ter na ostalih žičniških napravah na Veliki planini, je od konca septembra za obdobje enega leta postal vršilec dolžnosti direktorja Mark Anžur. Keder je bil s položaja razrešen, ker je nadzorni svet izgubil zaupanje v njegovo delo, so pojasnili.

"Po 25. septembru gospod Keder ni bil več prisoten na sedežu podjetja. Od gospoda Leona Kedra v družbi Velika planina pričakujemo, da opravi manjkajočo primopredajo poslov. Gospod Leon Keder je za nadzorni svet, prav tako pa za novo poslovodstvo, nedosegljiv," so še zapisali.