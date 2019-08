Namesto islamskega vrtca prihaja znana hotelska veriga #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Podmilščakovi ulici za Bežigradom bo poleti prihodnje leto vrata odprl hotel Holiday Inn Express. Deloval bo v stavbi, v kateri so želeli pred leti odpreti zasebni islamski vrtec in osnovno šolo.

V Ljubljani se je v zadnjih letih odprlo kar nekaj novih hotelov. Med večjimi projekti je bilo leta 2017 odprtje prvega petzvezdničnega hotela v prestolnici, hotela Intercontinental na Bavarskem dvoru. Še nekaj sto hotelskih postelj pa bo glavno mesto dobilo, ko bodo zaključene še druge napovedane investicije.

Ljubljana bo bogatejša za več sto novih hotelskih sob

Nasproti hotela Intercontinental svoj hotel visoke kategorije z okoli 300 sobami gradi Zlatarna Celje, gradi se tudi že prizidek k hotelu Mons, ki bo prinesel še dodatnih 122 postelj, na Kolodvorski cesti pa naj bi v kratkem zgradili Neuhaus Kolodvorska, kjer bo poleg stanovanj tudi butični hotel z 48 sobami. Poleg omenjenih bo hotel tudi v stanovanjskem kompleksu Šumi, napoveduje se tudi obnova hotela Belvi v Tivoliju.

Vrača se znana hotelska veriga

V Ljubljano pa se po nekaj letih vrača svetovno znana hotelska veriga Holiday Inn. Gre za verigo, ki je v lasti skupine Intercontinental hotelov, v prestolnici pa bodo odprli hotel srednjega cenovnega razreda Holiday Inn Express. Kot smo izvedeli, stavbo po naročilu podjetja NACIONAL HASB prenavlja gradbeno podjetje CGP Kresnica. Z investitorjem nismo uspeli vzpostaviti stika.

Hotel bo imel 62 sob, prve goste pa bo sprejel poleti prihodnje leto, so nam povedali pri mednarodni verigi hotelov Holiday Inn. Na naše vprašanje, ali imajo v Ljubljani oziroma Sloveniji v načrtu odpreti še kakšen hotel, so povedali, da aktivno iščejo nove priložnosti na slovenskem trgu.

Foto: Ana Kovač

Veriga Holiday Inn je bila v Ljubljani pred leti že prisotna. Njihov hotel je 22 let deloval na Miklošičevi ulici v središču mesta, v sodelovanju s Hotelom Union. Zaradi nesoglasij sta se partnerja razšla, Grand hotel Union Business pa je pot nadaljeval kot samostojen hotel.

Samski dom so želeli preurediti v zasebno šolo in vrtec

V stavbi, kjer bo vrata odprl hotel, je bil včasih samski dom za delavce, pozneje pa so skušali v njem podporniki islamskega klerika Fethullaha Gülena odpreti zasebni vrtec in osnovno šolo. Pri uresničevanju te ideje sta takrat sodelovala jezikovna šola Ambra in izobraževalni center Adriatik Ljubljana. Ministrstvo za izobraževanje je njihovo vlogo takrat zavrnilo.

Kleriku Gülenu je Ankara pripisala odgovornost za poskus spodletelega državnega udara leta 2016 v Turčiji. Leta 2005 ustanovljena šolska in kulturna ustanova Ambra pa se je spomladi po poročanju portala Nordic Monitor znašla tudi na seznamu organizacij, za katerimi naj bi vohunilo turško veleposlaništvo. Jezikovna šola, ki je ponujala tečaje turškega jezika, v slovenskih registrih ne obstaja več, spletna stran ne deluje, profili na družbenih omrežjih pa so izbrisani.