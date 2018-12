Naložba v turistične kapacitete v bližini smučarskih središč

Oglasno sporočilo

Turizem v Sloveniji dosega rast števila prenočitev domačih in tujih gostov, hkrati pa se razvijajo nove veje turizma, ki spodbujajo goste k večkratnim obiskom posameznih turističnih destinacij. K temu največ prispevajo izvirnost ponudnikov, inovativni poslovni modeli in rastoča dopolnilna ponudba v številnih krajih po vsej Sloveniji.

Družba za upravljanje terjatev bank ponuja priložnosti za domače in tuje investitorje, tako za tiste, ki so na začetku svoje poslovne poti, kot tiste, ki želijo povečati obseg poslovanja. Tokrat je izpostavljena ponudba hotelov, počitniških domov ter počitniških hiš na Štajerskem in Gorenjskem. Spremljajte celotno ponudbo na tej povezavi in preverite izpostavljene lokacije

Foto: DUTB V Lačji vas na Štajerskem je na voljo leta 2006 zgrajeni Aparthotel Natura. Na skupni površini zemljišča 6.236 kvadratnih metrov turistični objekt ponuja 2.193 kvadratnih metrov neto tlorisne površine. Hotel ima tri nadstropja, ki obsegajo nastanitveni del, osrednji del s skupnimi prostori, namenjeni gostinski dejavnosti, ter kopalni bazen z zimskim vrtom.

Neposredna lokacija hotela je primerna za nadaljnji razvoj turizma, aktivno preživljanje prostega časa, sprostitve v naravi in pohodništvo. Hotel je obdan z zelenicami, grmovnicami, urejenim nabrežjem reke Drete, parkirnimi površinami ter zunanjimi stopnicami za dostop do nabrežja.

Instalacije na objektu dolžine 68 in širine 11 metrov so že izvedene. Fekalne vode so speljane prek lastne čistilne naprave, meteorne vode se prek filtrov zlivajo v reko Dreto. Ogrevanje prek kotlovnice poteka prek utekočinjenega plina.

Prodajna cena znaša 600.000 evrov + pripadajoči davek. Vabljeni k oddaji nezavezujoče ponudbe na tej povezavi.

Mariborsko Pohorje

Smučišče na Mariborskem Pohorju spada med najbolj priljubljene zimske in poletne počitniške destinacije domačih in tujih turistov. Kot prizorišče tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju je priljubljeno pri obiskovalcih vseh starosti, z novim razvojnim nabojem pa Mariborsko Pohorje napoveduje svetlo prihodnost tako za ponudnike nastanitev, športnih aktivacij kot gostinskih storitev.

Družba za upravljanje terjatev na Mariborskem Pohorju ponuja štiri nastanitvene kapacitete, in sicer hotele s tremi ali štirimi zvezdicami kakovosti.

Foto: DUTB Wellness Hotel Arena, zgrajen leta 2007, ponuja 39 sodobno opremljenih sob z balkonom ter wellness center v skupni površini 4.871 kvadratnih metrov neto površine. Hotel je namenjen družinskim gostom in posameznim obiskovalcem, ki želijo aktivno preživljati svoj prosti čas v čudoviti naravni okolici. Iz hotela je neposredno dostopnih 42 kilometrov smučarskih prog, gosti pa lahko že zdaj uživajo v dodatni ponudbi zimskih in poletnih športov.

Arena Annex je starejši del hotelskega kompleksa z 20 sobami, ki je neposredno povezan z novejšim Wellness Hotelom Arena. Arena Annex gostom ponuja dostop do sodobnega wellness centra, a po ugodnejši ceni nastanitve. Seveda pa ostaja tudi neposredna povezava do smučišča ter dodatne zimske in letne turistične ponudbe za aktivno preživljanje prostega časa.

Prodajna cena za obe nepremičnini znaša 3.000.000 evrov + pripadajoči davek. Vabljeni k oddaji nezavezujoče ponudbe na tej povezavi.

Foto: DUTB Leta 2006 zgrajeni hotel Bolfenk in apartmaji ponujajo 20 hotelskih sob z balkoni in 12 apartmajev na skupni neto površini 5.793 kvadratnih metrov. Wellness center, ki je na voljo vsem Bolfenkovim gostom, ponuja turško kopel, savno, džakuzi, otroški bazen in telovadnico. Za goste je na voljo 30 parkirišč, za dodatno udobje pa so na voljo tudi à la carte in hišna restavracija ter lounge bar. Hotelske nastanitve in apartmaji so primerni za družinske goste, zaključene družbe in posamezne goste, ki želijo preživljati svoj prosti čas aktivno in hkrati v udobju kakovostne nastanitve v zavetju Mariborskega Pohorja.

Prodajna cena za obe nepremičnini znaša 1.200.000 evrov + pripadajoči davek. Vabljeni k oddaji nezavezujoče ponudbe na tej povezavi.

Foto: DUTB Na 3.300 kvadratnih metrov neto površine Hotel in depandansa Videc ponujata 28 sob z balkonom in 12 apartmajev s kapaciteto do 12 gostov. Gosti imajo možnost obiska wellness centra v bližnjem Hotelu Bolfenk, kjer lahko uživajo v turški kopeli, savni, džakuziju, otroškem bazenu in telovadnici. Gostom je na voljo 30 parkirišč, za odlično počutje pa tudi dve restavraciji in lounge bar. Hotel in depandansa Videc na nadmorski višini 1.050 metrov gostom ponujata izjemni razgled na Mariborsko Pohorje in celotno smučišče. Posebnost objekta je tudi nogometno igrišče 4. generacije, ki obsega kar 13.305 kvadratnih metrov površine in zagotavlja turistični potencial tudi v toplejših mesecih.

Prodajna cena za obe nepremičnini znaša 1.000.000 evrov + pripadajoči davek. Vabljeni k oddaji nezavezujoče ponudbe na tej povezavi.

Foto: DUTB Na elitni lokaciji Zlata lisica je na voljo 30 apartmajev, velikosti od 36,7 do 99,5 kvadratnega metra. Večina apartmajev v Pohorskih terasah, zgrajenih leta 2010, je opremljenih z ložo, balkonom ali teraso. Za dodatno udobje je gostom na voljo 24 notranjih in 23 zunanjih parkirnih mest. Pohorske terase so na nadmorski višini 1.347 metrov, kar zagotavlja izjemne poglede na neokrnjeno naravo vse leto. Prizorišče tekem svetovnega pokala v ženskem smučanju je v zadnjem desetletju pritegnilo blizu 20 milijonov turistov z vsega sveta, kar prinaša izjemen turistični potencial.

Cena za nepremičnino znaša 1.490.000 evrov + pripadajoči davek. Vabljeni k oddaji nezavezujoče ponudbe na tej povezavi.

Počitniški objekt Kranjska Gora – apartmaja številka 5 in številka 2

Foto: DUTB V Kranjski Gori sta v leta 2015 prenovljeni apartmajski hiši z vsemi komunalnimi priključki na voljo zadnji dve enoti.

Apartma številka 5 v prvem nadstropju obsega 52,7 kvadratnega meta uporabnih notranjih površin, 22,7 kvadratnega metra velik balon, 23,3 kvadratnega metra veliko teraso, 8,1 kvadratnega metra veliko shrambo in lastno stopnišče. Apartmaju pripada tudi eno parkirno mesto v garaži in eno zunanje parkirno mesto.

Apartma št. 2 je v pritličju in obsega 43,70 kvadratnega metra uporabnih notranjih površin, 5,10 kvadratnega metra veliko shrambo in 101 kvadratni meter velik atrij. Apartmaju pripada eno parkirno mesto v garaži in eno zunanje parkirno mesto.

Občina Kranjska Gora obsega deset naselij v porečju Save Dolinke, ki izvira v slikovitem naravnem rezervatu Zelenci pod vasjo Podkoren. Eno izmed najbolj priljubljenih slovenskih smučišč obišče skoraj pol milijona turistov letno, sezona pa se z razvojem dodatne turistične ponudbe širi tudi na spomladanske in predvsem poletne mesece. Odlična priložnost za naložbo v turistične kapacitete.

Prodajna cena za apartma št. 5 znaša 207.600 evrov + pripadajoči davek, za apartma št. 2 pa 169.200 evrov + pripadajoči davek. Vabljeni k oddaji nezavezujoče ponudbe za apartma št. 5 na tej povezavi in za apartma št. 2 na tej povezavi.

Foto: DUTB Na izjemni lokaciji v Ratečah ob eni najbolj priljubljenih kolesarskih poti stoji enodružinska hiša v izmeri 214 kvadrantih metrov. Hiša je primerna tako za bivanje kot za počitniško oddajanje turistom.

Odlikujejo jo razgibani, sodobni in svetli prostori, markantno stopnišče ter notranji balkon. V pritličju so velik dnevni prostor s kaminom, kuhinja z jedilnico, kopalnica in spalnica. V prostorni mansardi so dve spalnici in galerija, v kleti pa še ena velika soba za druženje, prostor za fitnes, kurilnica, pralnica, kopalnica in manjša spalnica.

Hiša je na prodaj z vgrajeno kuhinjo, kopalniško opremo ter vgradnimi omarami v spalnicah. Tla so odeta v bambusov parket in kakovostno keramiko. V strop in tla so vgrajena LED-svetila, kopalnice so opremljene s keramiko višjega cenovnega razreda.

Objekt je priključen na alarmno, električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje, nameščeno je centralno ogrevanje na olje, dodatno sta na voljo tudi kamin in lončena peč.

Prodajna cena znaša 440.000 evrov + pripadajoči davek. Vabljeni k oddaji nezavezujoče ponudbe na tej povezavi.

Naročnik oglasnega sporočila je DUTB.