Največji slovenski ponudnik vzdržuje že več kot 50 tisoč sistemov

Oglasno sporočilo

Astech je vodilni ponudnik servisnih in vzdrževalnih storitev klimatsko-prezračevalnih sistemov.

V sedemnajstih letih poslovanja so pridobili bogate izkušnje, s katerimi v poslovnih in stanovanjskih objektih zagotavljajo pravilno delovanje sistemov za hlajenje, klimatizacijo, prezračevanje ter požarno varnost. S svojimi storitvami tako neposredno prispevajo k soustvarjanju zdravega in varnega okolja v zaprtih prostorih, daljši življenjski dobi naprav ter visoki energetski učinkovitosti stavb.

V Sloveniji in tujini danes redno vzdržujejo že več kot 50 tisoč klimatskih naprav in sistemov. Vsi serviserji Astecha se redno izobražujejo, imajo vse certifikate in licence ter so na seznamu pooblaščenih serviserjev Agencije RS za okolje.

Njihovi zaščitni znaki so hitra odzivnost, visoka kakovost storitev, zanesljivost in trdni partnerski odnosi s strankami, med katerimi so številna prepoznana podjetja in javne ustanove. Dolg in raznolik seznam njihovih strank je dokaz, da Astech vzdržuje in servisira klimatsko-prezračevalne sisteme v vseh vrstah objektov, v poslovnih zgradbah, trgovskih centrih, bolnišnicah, proizvodnih halah, hotelih, prometni infrastrukturi, parkirnih hišah, večstanovanjskih objektih.

Visoko usposobljena ekipa pripravljena tudi na urgentna popravila

Uspešno so opravili več kot 300 tisoč servisnih posegov, dodatna prednost pa je, da zanesljiva in visoko usposobljena ekipa urgentno popravilo opravi takoj.

Tako ste lahko brez skrbi. Če pride do okvare klimatsko-prezračevalnega sistema, vam ekipa podjetja Astech takoj priskoči na pomoč. Serviserji so 24 ur dnevno in vse dni v letu pripravljeni odpravljati okvare, ki potrebujejo hitro popravilo.

V nujnih primerih je servisna ekipa na mestu okvare najkasneje v dveh urah. Poslovni partnerji cenijo hiter odziv ekipe Astecha v primeru okvar, ki bi lahko ob prepoznem popravilu povzročile veliko poslovno škodo.

Prvi v Sloveniji z lastno mobilno aplikacijo za naročanje

Čeprav Astech ponuja celoten spekter storitev – od svetovanja do najzahtevnejših servisnih del –, je sodelovanje z njimi vedno enostavno. Za prijavo okvare in naročanje storitev podjetja Astech zadostujeta le klik ali klic. Vse naslednje faze do hitrega popravila uredijo skrbniki strank v podjetju. Astech je tudi prvo podjetje v Sloveniji z lastno mobilno aplikacijo za naročanje urgentnih servisnih posegov s področja klimatizacije HelpAS.

Poleg strokovnosti, odzivnosti in enostavnosti pa je poslovanje z Astechom cenovno učinkovito. S hitro in strokovno opravljenim delom zagotavljajo, da za vzdrževanje plačate le toliko, kot je zares potrebno. Z visoko kakovostjo storitev skrbijo tudi za dolgo življenjsko dobo in energetsko učinkovitost klimatsko-prezračevalnega sistema, kar znatno zniža stroške klimatizacije.

Sodelovanje z Astechom je smotrno tudi zato, ker omogoča strokovno svetovanje, instalacijo, vzdrževanje in servisiranje vseh delov klimatsko-prezračevalnih sistemov:

klimatov,

split klimatskih naprav,

ventilatorskih konvektorjev,

hladilnih agregatov,

regulacije, upravljanja s sistemom.

V Astechu držijo dano besedo in uresničujejo obljube. To potrjujejo vodilna slovenska podjetja in javne ustanove, ki že vrsto let sodelujejo z Astechom, ter certifikat kakovosti ISO 9001, ki so ga v podjetju pridobili med prvimi v panogi, letos aprila pa so ga obnovili. Astech je dokazano najbolj zanesljiv in najhitrejši servis za klimatizacijo v Sloveniji že 17 let, zato: "Zaupajte svojo klimo strokovnjakom!"

Zdravo in udobno delovno okolje Astech s kakovostno opravljenimi storitvami bistveno prispeva k zdravemu in ugodnemu okolju v poslovnih, industrijskih in stanovanjskih objektih, kjer danes preživimo večino časa. V poslovnih prostorih s strokovnim vzdrževanjem klimatsko-prezračevalnih sistemov zagotavlja: svež in očiščen zrak z nizko vsebnostjo onesnaževal,

ugodno temperaturo v prostoru,

ustrezen pretok zraka, brez neprijetnega prepiha.

Naročnik oglasnega sporočila je Astech.