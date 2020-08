Najredkejša plemenita kovina osmij je naložbena priložnost brez primere

Oglasno sporočilo

Osmij je plemenita kovina neverjetnega sijaja, ki je izjemno redka, saj je je na našem planetu kar 1.500-krat manj kot zlata in 1.000-krat manj kot diamantov. Leta 2019 so ga po vsem svetu izkopali le okoli 1.000 kg. V preteklosti so osmij uporabljali v industriji, medicini in forenziki. Vrednost in pomen te izredno redke surovine so kmalu odkrili tako vlagatelji kot prodajalci in izdelovalci nakita.

V naravi se osmij pojavlja v surovi obliki in je strupen, medtem ko je postopek kristalinizacije omogočil njegovo varno uporabo. V kristalinski obliki je namreč nestrupen in zdravju popolnoma neškodljiv. Zaradi visoke stopnje tališča se je osmij v preteklem stoletju uporabljal za žarilne nitke v žarnicah, v sodobnem času pa ga najdemo v medicinskih vsadkih, umetnih srčnih zaklopkah in srčnih spodbujevalnikih.

Edinstvena stabilna priložnost sredi nestabilnih razmer

Osmij je med drugim na voljo v obliki čudovitega, prestižnega nakita, ki slovi po svoji eleganci. Draguljarji in izdelovalci nakita so še posebej navdušeni nad t. i. bleščečo odsevno svetlobo osmija, ki po sijaju prekosi celo diamant. Vse večja uporaba osmija pri izdelovanju nakita dodatno zmanjšuje ponudbo osmija na trgu in posledično nenehno viša njegovo ceno.

Postopek kristalinizacije je šele pred petimi leti omogočil trgovanje s kristalinskim osmijem. Od odkritja tega postopka se je cena osmija povečala za kar 85 %. Trenutno je cena enega grama osmija okoli 1.500 evrov. Ker je osmij na našem planetu zelo omejen in ga je po najnovejših ocenah v zemeljski skorji le okoli 44 ton, se zlahka napove trend ponovnega oz. neprestanega povišanja cene.

Preverljiv izvor in zaupanja vredna investicija

Vsak osmijev izdelek se skenira in shrani v mednarodno bazo podatkov, zaradi česar je mogoče v vsakem trenutku preveriti avtentičnost izdelka. Prav tako osmija ni mogoče pretopiti, kot na primer zlato ali srebro. Ko je izdelek iz osmija narejen, lahko osmij recikliramo le v redkih primerih z zelo zahtevnim postopkom. Obseg globalne ponudbe osmija zato ostaja nespremenjen, kar še dodatno utrjuje ekskluzivnost priložnosti, ki vam je trenutno na dosegu roke. Preberite več in jo izkoristite sedaj!

Želite izvedeti več? Za dodatne informacije ali nakup se obrnite na Osmium inštitut. Dosegljivi so na telefonski številki 040 333 303 ali prek elektronske pošte info@osmium-institut.si.

Naročnik oglasnega sporočila je Osmium inštitut