Najhitrejša pot za reševanje likvidnostnih težav

S preprostimi in hitrimi kratkoročnimi krediti si manjši samostojni podjetniki in podjetja, zasebniki, obrtniki, kmetovalci in vsi, ki opravljajo popoldansko dejavnost, lahko izboljšajo kakovost vsakdanjega poslovanja.

Za nemoteno delovanje podjetja mora biti na voljo dovolj sredstev, s katerimi podjetniki in drugi zasebniki kupujejo osnovna sredstva (poslovni prostori in oprema), plačujejo obratovalne stroške, skrbijo za rast in širitev dejavnosti, ostati pa mora tudi nekaj denarne zaloge.

Številna podjetja financiranje tekočega stanja in obratovalnih sredstev ter reševanje likvidnostnih težav rešujejo z lastnimi sredstvi ali pa z najemanjem kratkoročnih podjetniških kreditov. Ti imajo večinoma ročnost enega leta, banke pa se v dogovoru z njimi odločijo, koliko kredita jim bodo odobrile.

Višina je odvisna od preteklih bilanc podjetja, saj si nihče ne želi nase prevzeti večjega finančnega bremena, kot bi ga lahko odplačal. Podjetja z dobrim denarnim tokom in premoženjem, ki ni obremenjeno, lažje najamejo dovolj kredita.

Najboljša rešitev za vse vpletene

Ko se podjetnik odloča za najem kratkoročnega kredita, skupaj z bančnim svetovalcem pregledajo smotrnost naložbe in naredijo finančni načrt, kako bo kredit odplačal. Banka, ki prisega na varno in stabilno poslovanje svojih strank, poskuša najti najboljšo rešitev za vse vpletene. Če banka kredita ne more odobriti, bo podjetniku priporočila določene ukrepe, da bo najem kredita v prihodnje mogoč.

Med drugimi bančnimi viri, s katerimi lahko podjetniki financirajo tekoče poslovanje ali širijo obseg svojega poslovanja, so limit na poslovnem računu, revolving kredit, lizing, dolgoročni kredit ali odkup terjatev.

S kratkoročnimi podjetniškimi krediti si podjetniki lahko izboljšajo finančno moč in pospešijo poslovanje, kar s pridom uporabljajo tudi najuspešnejša svetovna podjetja. Pri najemu naj bodo pozorni na obrestne mere, saj nihče ne želi plačevati preveč za izposojen denar. Obrestna mera je opredeljena v kreditni pogodbi in je odvisna od bonitete kreditojemalca, vrste zavarovanja, ročnosti kredita in poslovnega sodelovanja z banko.

Preprosti in hitri kratkoročni krediti

Kredit Smart Business je mogoče dobiti hitro, brez odvečne dokumentacije in brez stroškov zavarovanja. Tako bo vaše poslovanje postalo zares pametno, predvsem pa učinkovito.

Z njim boste lahko pokrili morebitne večje nepričakovane izdatke, kot so na primer davki, poskrbeli za likvidnost v primeru manjšega mesečnega poslovanja, kar je še posebej pogosto pri t. i. sezonskih poslih ali opravili predplačilo za nakup določenih materialov.

KREDIT SMART BUSINESS: za pametno poslovanje Nova KBM vam s svojo ponudbo kreditov pomaga doseči vaše poslovne cilje. Izberite obliko financiranja, prilagojeno vašemu poslovanju. Poslujte pametno in si olajšajte svoje tekoče poslovanje z enostavnim in hitrim kratkoročnim kreditom Smart Bussines, ki ga ponuja Nova KBM. KAJ PONUJA KREDIT SMART BUSSINES? Za koga : za podjetnike z letnim prihodkom do 0,5 milijona evra.

: za podjetnike z letnim prihodkom do 0,5 milijona evra. Ugodno : brez stroškov zavarovanja.

: brez stroškov zavarovanja. Hitro : odobritev brez odvečne dokumentacije.

: odobritev brez odvečne dokumentacije. Izplačilo : na račun pri banki Nova KBM, in sicer do 50.000 evrov.

: na račun pri banki Nova KBM, in sicer do 50.000 evrov. Ročnost kredita : do 12 mesecev.

: do 12 mesecev. Vrsta kredita: klasični kratkoročni kredit z vračilom mesečno (na obroke) ali limit na poslovni račun.

Pridobitev kredita in dodatne informacije

Če želite zaprositi za kratkoročni kredit pri Novi KBM ali pridobiti več informacij, vas vabijo, da se zglasite v eni izmed njihovih poslovalnic, kjer vas bodo individualno obravnavali in kjer boste z njihovimi zaposlenimi našli najprimernejšo obliko financiranja glede na vaše potrebe.

Na vsa vaša vprašanja bodo z veseljem odgovorili tudi po telefonu ali elektronski pošti.

080 17 70 ali 02 229 21 32

info@nkbm.si