Na Prevaljah se pripravljajo na čas po odhodu Leka

Lekova prevaljska lokacija, kjer je po navedbah družbe več kot 320 zaposlenih, bo v prihodnje po napovedih postala del globalnega operativnega centra v Sloveniji, ki bo zagotavljal standardizirane storitve za vse proizvodne lokacije Novartisovih tehničnih dejavnosti po svetu.

Opravljajo individualne pogovore z delavci

Trenutne aktivnosti v pripravah na preoblikovanje lokacije na Prevaljah med drugim vključujejo vzpostavitev lokalnega projektnega tima, individualne pogovore z delavci glede razvojnih priložnosti in informativne razgovore o tečajih angleškega jezika, ki bodo potekali v rednem delovnem času, so pojasnili v Leku. Proizvodnja antibiotikov medtem poteka nemoteno, so zagotovili.

Tab bi lahko na Prevaljah proizvajalč litij-ionske baterije

Medtem pa se nadaljujejo tudi pogovori z mežiško družbo Tab, ki se zanima za nakup novozgrajene Lekove hale na Prevaljah. Tab se namreč v zadnjem obdobju resno spogleduje z možnostmi vzpostavitve proizvodnje litij-ionskih baterij v Sloveniji, kot ena boljših možnih lokacij pa se omenja prav Lekova hala na Prevaljah.

Direktor in pomemben delničar Taba Bogomir Auprih je pred kratkim na Prevaljah dejal, da imajo cilj, da se z azijskim partnerjem do konca letošnjega leta dogovorijo glede proizvodnje litij-ionskih baterij, ki bi jo vzpostavili v Sloveniji. Novih informacij v zvezi s tem za zdaj ni, so minuli teden pojasnili v Tabu.

Iz Leka so v začetku septembra, kot je znano, najprej sporočili, da kljub novozgrajeni hali ne bodo širili proizvodnje antibiotikov na Prevaljah, mesec dni pozneje pa, da bodo v dveh letih zaključili proizvodnjo antibiotikov, ki se seli v Avstrijo, prevaljska lokacija pa bo dobila novo vlogo v okviru Novartisa. V Leku so zagotovili, da bodo vsi zaposleni na Prevaljah dobili možnost prekvalifikacije.