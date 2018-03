Na Obalo na dopust ali pa kar živet tja

S prvim soncem po dolgi zimi se v misli prikradejo morje, vonj po soli, klici galebov in dolgi dnevi, ki jih preživljamo na Obali. Naša Obala postaja vedno bolj priljubljena počitniška destinacija, vedno bolj pa se zavedamo tudi prednosti dopustovanja v slovenski Istri, in to v čisto svojem stanovanju.

Oglasno sporočilo

V današnjem tempu si vse preredko vzamemo čas za oddih. Najpogosteje si zalogo sveže energije naberemo šele med daljšim poletnim dopustom. To lahko spremenimo z nakupom nepremičnine na Obali, s čimer blagodejnih učinkov svežega morskega zraka in sonca nismo deležni le v času poletnih počitnic, temveč si jih lahko privoščimo kar vse leto.

Lasten kotiček v zavetju milega sredozemskega podnebja omogoča umik od tedenskih skrbi kadarkoli, brez predhodnega načrtovanja.

Nakup nepremičnine na Obali je investicija v prihodnost. Zbrali smo nekaj nepremičnin, ki so zanimive za lastno uporabo ali razvoj nepremičninskega projekta, ki bo v prihodnosti ponudil udobno zavetje za končne kupce.

Stanovanja v naselju Nokturno so na Markovcu ali Markovem hribu, ki zaradi bujnosti narave od nekdaj velja za vrt Kopra. Naselje se lahko pohvali z razgibano strukturo, domiselno ter funkcionalno arhitektonsko in ambientalno zasnovo, razgibano strukturo stanovanj, zelenimi strehami ter občutkom lahkotnosti bivanja v razkošju narave.

Prosta stanovanja lahko preverite na tej povezavi, priporočamo, da z nakupom pohitite, saj je prostih stanovanj iz dneva v dan manj.

Štirisobno stanovanje v večstanovanjski stavbi v Sečovljah se lahko pohvali z bazenom, dvema spalnicama in čudovitim razgledom na Sečoveljske soline. Zgrajeno je bilo leta 2008, meri 144,70 kvadratnega metra in je lahko vaše že za 225 tisoč evrov (+ davek). Več informacij in fotografij je na voljo na tej povezavi.

Stanovanja v Kopru so na izredni lokaciji – poslovno-stanovanjski objekt je od središča Kopra in morja oddaljen le nekaj minut hoje, v njegovi neposredni bližini pa je vsa potrebna infrastruktura (šole, vrtci, nakupovalna središča, avtobusne postaje, železniške postaje ...).

V objektu je 164 stanovanj, velikih od 30 do sto kvadratnih metrov, na prodaj pa bodo predvidoma do letošnjega poletja. Stanovanja v višjih etažah se lahko pohvalijo s čudovitimi terasami in lepimi razgledi na Koper. Več informacij je na voljo na tej povezavi, ko pa bo objekt osvežen in pripravljen na prodajo, bo na voljo tudi posebna spletna stran z vsemi merodajnimi informacijami ter prestavitvami posameznih stanovanj in poslovnih prostorov.

Zazidljivo zemljišče v Šmarjah pri Kopru meri 10.721 kvadratnih metrov in ima izdelano projektno dokumentacijo za stanovanjsko gradnjo štirih stanovanjskih stolpičev s 44 stanovanji in dvema poslovnima prostoroma ter 16 vrstnih hiš.

Projektna dokumentacija je pripravljena za štiri gradbena dovoljenja, zemljišče ima dober dostop do parcelnih zemljišč z lokalne ceste Koper–mejni prehod Dragonja, je blizu meje s Hrvaško (deset kilometrov), do zaliva Sečovlje je približno 15 kilometrov, do Kopra pa deset kilometrov. Cena zemljišča je 1,3 milijona evrov (+ davek), več informaciji pa je na voljo na spletni strani DUTB.

Zanimivo investicijo zagotovo predstavlja t. i. Bivša taverna in kegljišče s stanovanji v Portorožu, neposredno ob morski obali in sredi turistične ponudbe. V neposredni bližini objekta so Marina Portorož ter teniška igrišča, kjer se odvijajo odmevni teniški turnirji.

Nepremičnino sestavljajo restavracija Taverna s pomožnimi in tehničnimi prostori (skupaj 1.493 kvadratnih metrov), objekt Kegljišče s stanovanjskimi enotami v prvem nadstropju (skupaj 1.088 kvadratnih metrov) ter 60 parkirnimi mesti. Za nepremičnino do 31. marca poteka zbiranje zavezujočih ponudb, izklicna cena je 3,3 milijona evrov (+ davek).

Kompleks Argolina je na elitni lokaciji v Izoli, neposredno ob marini v središču Izole s čudovitim pogledom na Dolomite. Območje ima v večjem delu namensko rabo MT – turistična območja z nastanitvijo, manjši del pa Z – Območje zelenih površin.

Zemljišče je na območju zazidalnega načrta Marina, kjer je predvidena revitalizacija degradiranih industrijskih območij. Več informacij o nepremičnini je na voljo tukaj.

Tudi ladjedelnica Izola se lahko pohvali z elitno lokacijo tik ob morju. Območje Ladjedelnica Izola na severovzhodnem delu polotoka v Občini Izola je le 500 metrov oddaljeno od starega mestnega jedra Izole z lepim pogledom na Triglav in Italijanske dolomite.

Območje predstavlja še delujočo ladjedelnico, ki služi za popravilo jaht in čolnov, z novim predlogom OPN pa je opredeljeno za turistično dejavnost.