"Mladi se bodo morali učiti vse življenje"

Kakšna naj bo moja prihodnost? Kakšen poklic mi bo omogočil izpopolnjeno življenje? Na katero srednjo šolo naj se vpišem? To so samo nekatera vprašanja, s katerimi se te dni ukvarjajo devetošolci, ki se bodo aprila vpisali v srednjo šolo. Na te dileme so poskušali odgovarjati mladi udeleženci tekmovanja SloveniaSkills, ki so se pomerili v poklicnih spretnostih.

Preko tekmovanja želijo organizatorji pokazati, kako pomembno je poklicno in strokovno izobraževanje za mlade, gospodarstvo in celotno družbo.

Kaj je SloveniaSkills? Gre za tekmovanje, v katerem se mladi iz vse Slovenije potegujejo za vstopnico za mednarodno tekmovanje EuroSkills. Tekmovanje poteka v desetih različnih panogah. Vsak mora v določenem času izvesti nalogo, ki jo na koncu ocenjuje strokovna komisija.

Zakaj je tekmovanje SloveniaSkills odlična odskočna deska za vse udeležence in hkrati optimalna izložba poklicnih možnosti za vse mlade, ki so v precepu in ne poznajo vseh kariernih možnosti?

Kateri so poklici prihodnosti?

To je eno od vprašanj, na katero želijo odgovoriti skozi tekmovanje SloveniaSkills, ki je letos potekalo že štirinajstič. Gre za tekmovanje v desetih različnih panogah: aranžerstvu, kuharstvo, strežba, cvetličarstvu, IKT, kamnoseštvu, mehatroniki, slikopleskarstvu, pohištvenem in stavbnem mizarstvu.

Zmagovalci tekmovanja SloveniaSkills 2020 so se uvrstili na tekmovanje EuroSkills 2020, ki bo potekal od 16. do 20. septembra v Gradcu.

Mladi, ki so se skozi kvalifikacije uvrstili na tekmovanje, se po eni strani potegujejo za vstopnico na mednarodno tekmovanje EuroSkills, ki bo letos potekalo v Gradcu. Hkrati pa je tekmovanje veliko več, pojasnjuje Sara Gošnak iz Centra za poklicno izobraževanje (CPI), ki tekmovanje tudi organizira. "Tekmovalec, ki se udeleži tekmovanja SloveniaSkills, pridobi spretnosti, ki mu v življenju in na njegovi karierni poti služijo zelo dobro."

Že podatek, da ima tekmovalec, ki se udeleži tekmovanja SloveniaSkills in potem tudi EuroSkills, za sabo vsaj 400 ur strokovnih priprav, je dokaz, da mu sodelovanje prinese izpopolnjeno znanje, s katerim bo še lažje uresničil svoje karierne cilje. Tudi delodajalci si radi ogledajo tekmovanje, saj tako od blizu spoznajo svoje bodoče zaposlene in morebitne nosilce razvoja v njihovih podjetjih.

Ne nazadnje pa je SloveniaSkills tudi odlična priložnost za šole, da se med seboj pomerijo v znanju in poklicnih spretnostih.

"Tisti, ki se udeležijo najprej predtekmovanj, da potem sploh pridejo do tekmovanja SloveniaSkills, morajo biti izjemno motivirani in teh je čedalje več." (Sara Gošnak, Center za poklicno izobraževanje)

Poklicev, ki jih poznamo danes, v prihodnje mogoče ne bo več. Mladi morajo biti pripravljeni na vseživljenjsko učenje.

Tekmovanje SloveniaSkills nima le obsežnega informativnega značaja, ampak tudi značaj prestižnosti. Prav drugo pa ima pozitiven učinek na ugled poklicev ter tudi na ugled samega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Prav znanje in vseživljenjsko učenje sta ključna dejavnika, ki bosta prihodnje generacije spremljala vse poklicno življenje. To potrjuje tudi mag. Janez Damjan, direktor Centra za poklicno izobraževanje: "Poklicev, ki jih poznamo danes, mogoče čez nekaj let ne bo več. Bodo novi, ki si jih danes niti ne znamo predstavljati. Pomembno je, da se mladi tega zavedajo in da so pripravljeni na to, da se morajo učiti vse življenje. In to je ena ključnih besed, ki jih ponavljamo tudi na CPI, torej vseživljenjsko učenje. "

Gotovo pa se je, kot poudarja Damjan, ne glede na to, v katerem poklicu ali delovnem okolju se bodo znašli, treba zavedati še drugih veščin, kot so medosebni odnosi, inovativnost, predanost temu, kar delaš, in želja po kakovosti.

Udeležba na tekmovanju SloveniaSkills zahteva veliko časa, truda in strokovnega znanja.

V Centru za poklicno izobraževanje si prizadevajo, da bi mladim pokazali, kakšne so njihove možnosti, in jih spodbujajo za poklice, pri katerih bodo lažje dobili zaposlitev. In prav tekmovanje SloveniaSkills je nedvomno eden od načinov, s katerim lahko predstavijo določene poklice na drugačen in bolj zanimiv način.

Mimoidoči so lahko spoznavali poklice od blizu in se tako na lastne oči prepričali, kakšne veščine bodo lahko osvojili. Navdušenje med mladimi je bilo veliko. Med obiskovalci je bilo tudi nemalo osmošolcev, ki želijo pravočasno spoznati vse možnosti, ki jim jih lahko prinese poklicno življenje. "Na ta način bodo mogoče videli, da je več priložnosti, kot so jih poznali do zdaj," je prepričan Damjan.

Kdo so zmagovalci tekmovanja SloveniaSkills 2020?

Na prizorišču na Gospodarskem razstavišču je bilo napeto, mladi tekmovalci so kazali popolno osredotočenost in profesionalnost. Prevzeti od danih nalog niso dovolili, da bi jih zmotilo dogajanje na celotnem prizorišču. Pod njihovimi spretnimi rokami in pod budnim očesom mentorjev so nastajali mojstrski izdelki ter napredne tehnološke stvaritve. In to je izkušnja, ki jim bo na koncu vlila pravo dozo poguma in samozavesti, ko bodo samostojno stopili na trg dela.

Foto: Milan Skledar

Tekmovalce sta v dveh dneh obiskala tudi predsednik Borut Pahor in predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, ki je tekmovalce nagovoril ob podelitvi nagrad: "Obrt je del mojega življenja, čas globalizacije pa nas sili v vse večje preizkušnje v tekmi s svetom." Dodal je, da v Sloveniji že imamo znanje, spretnosti in pogum, ostane nam še produktivnost kot ključen izziv za bližnjo prihodnost, za katerega moramo še veliko narediti.

Tudi predsednik Borut Pahor si je ogledal tekmovanje SloveniaSkills. Foto: Nik Jevšnik STA

Zmagovalci v vseh kategorijah Na mednarodno tekmovanje EuroSkills, ki bo potekalo od 16. do 20. 9. 2020 v Gradcu so se uvrstili vsi zmagovalci v posamezni kategoriji. EuroSkills je prestižno evropsko tekmovanje mladih strokovnjakov, starih med 18 in 25 let, ki vsake dve leti tekmujejo v več kot 40 različnih poklicih. Mladim talentom udeležba na tekmovanju omogoča edinstveno izkušnjo in znanje, da postanejo najboljši v svojem poklicu. Ideja EuroSkills tekmovanja je skladna z idejo WorldSkills tekmovanjem, ki imajo po svetu že več kot 50-letno tradicijo. Slovenija na EuroSkills sodeluje od leta 2008, od leta 2010 pa organizira tudi nacionalna tekmovanja SloveniaSkills. Slovenijo bodo v Gradcu tako zastopali: Cvetličarstvo: Tilen Lipnik, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje IKT: Vid Marolt in Vid Smole, Vegova Ljubljana, Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana



Mehatronika: Uroš Slejko in Teo Lokar, ŠC Nova Gorica



Slikopleskarstvo: Jan Kopač, Marjan Poljanar s.p. Pohištveno mizarstvo: Jernej Poročnik, ŠC Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta Stavbno mizarstvo: Andraž Rožanski, ŠC Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo



Kamnoseštvo: Rok Vidmar, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana



Aranžerstvo: Meri Potočnik, ŠC Ptuj, Ekonomska šola



Strežba: Luka Strajn, BIC Ljubljana, mentor Boštjan Humski Kuharstvo: Anže Bilban, BIC Ljubljana, mentorica Neli Selan

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Aktivnost poteka v okviru projekta Promocija poklicnega izobraževanja v obdobju od 2016 do 2020.