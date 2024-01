Microsoft bo zavzel mesto Appla kot najbolj dragoceno podjetje, medtem ko umetna inteligenca še naprej privlači trgovce na drobno

Oglasno sporočilo

Fortrade je za vse tiste, ki jih zanima, kako se od doma naučiti trgovati s cenami delnic Appla in Microsofta (tako imenovana finančna pogodba za razliko, angl. CFD), ali si preprosto želijo razširiti svoje znanje, pripravil brezplačen vodnik Kako trgovati s ceno delnic. Vodnik je prilagojen vsem ravnem znanja in ga lahko prenesete prek spodnje povezave.

Microsoft je prehitel Apple, potem ko je podjetje predstavilo svoje izdelke na dogodku umetne inteligence, ki je januarja potekal v San Franciscu. Microsoft je v središču pozornosti na področju umetne inteligence zaradi finančnega partnerstva z OpenAI, podjetjem, odgovornim za vodilni chatbot, ChatGPT. Podjetje je predstavilo svoj Copilot – izdelek, ki ga uporablja v svoji programski opremi 365 na več platformah, ki je zdaj na voljo potrošnikom in podjetjem.

Apple z umetno inteligenco sodeluje dlje kot Microsoft, uporablja pa ga v Siriju in programski opremi za iPhone. Govorilo se je tudi, da bo Applov projekt razvoja električnega avtomobila, imenovanega Titan, skoraj v celoti temeljil na umetni inteligenci. Trgovci na drobno verjamejo, da bo Apple kmalu ustvaril veliko povpraševanje po svojemu najnovejšemu izdelku AI – Apple Vision Pro. Ta komplet za navidezno resničnost je na voljo za predregistracijo od 19. januarja.

Cena delnic tega podjetja se je letos nekoliko znižala, predvsem zaradi šibkega poslovanja kitajskega gospodarstva. Vendar pa Microsoftove delnice še naprej rastejo skupaj z večino drugih delnic, povezanih z umetno inteligenco, in so že porasle za približno 4,7 odstotka.

Investicijske banke ostajajo optimistične in verjamejo, da bo vrednost obeh družb še naprej rasla. Medtem ko Citigroup postavlja cenovni cilj Appla na 230 dolarjev, Wedbush verjame, da bo delnica dosegla ceno 250 dolarjev. Wedbush trdi, da bo Microsoft poskočil na 455 dolarjev, medtem ko BNP postavlja ciljno ceno na 471 dolarjev.

