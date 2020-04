Mercator doniral 30 ton nujne pomoči

Zdravstvena kriza, ki ji sledi upočasnitev gospodarske rasti, je prizadela mnoge. Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas v Sloveniji pomagata socialno ogroženim družinam in posameznikom, ki v času epidemije pomoč še posebej potrebujejo, so sporočili iz Mercatorja.

"Najboljši sosed je tudi tokrat prepoznal stisko in doniral 30 ton nujne pomoči. Predsednik Mercatorjeve uprave Tomislav Čizmić je predsednici RK Slovenije mag. Vesni Mikuž in generalnemu tajniku Slovenske karitas Petru Tomažiču predal pakete z življenjskimi in higienskimi potrebščinami, ki bodo pomagale družinam v času praznovanja Velike noči. Družine in posamezniki bodo Mercatorjeve pakete začeli prejemati že v prihodnjih dneh," so zapisali.

Ob predaji donacije je predsednik Mercatorjeve uprave Tomislav Čizmić poudaril: "V Mercatorju smo večkrat dokazali, da stojimo ob strani tistim, ki to najbolj potrebujejo, in takrat, ko je to najbolj potrebno. Z Rdečim križem Slovenije in Slovensko karitas že dolga leta sodelujemo in tradicionalno doniramo hrano in osnovne izdelke za socialno ogrožene. Vedno znova upamo, da bo potreba po taki pomoči vedno manjša, pa je realnost, žal, drugačna. V Mercatorju širimo mrežo solidarnosti, vsem na Rdečem križu Slovenije in pri Slovenski karitas se v Mercatorjevem imenu iskreno zahvaljujem za nesebično in požrtvovalno humanitarno delo, ob tem pa se zahvaljujem tudi vsem sodelavkam in sodelavcem v Mercatorju, ki so sodelovali pri pripravi donacije in znova dokazali našo pripravljenost pomagati."

Foto: Mercator

Predsedniku uprave Mercatorja se je zahvalila predsednica Rdečega križa Slovenije Vesna Mikuž. Hvaležnost za pomoč s prehranskimi in higienskimi izdelki je izrekla tudi v imenu vseh najbolj ranljivih, ki bodo pomoč prejeli v prihodnjih dneh. "V času, ko življenje teče precej drugače, kot smo bili navajeni, se pojavljajo nove stiske. Poleg več kot 90.000 družin in posameznikov, ki smo jim pomagali pred epidemijo in jim pomagamo naprej, na pomoč pokličejo mnogi, ki so se zmogli samostojno preživljati še nedolgo nazaj. Nam in drugim humanitarnim organizacijam njihove stiske nalagajo dodatne skrbi in naloge, ki jih zmoremo prav zaradi sočutja in dobrodelnosti, kakršno je s svojo donacijo izkazal Mercator,” je dejala Vesna Mikuž in dodala: "30 ton prehranskih izdelkov in higienskih pripomočkov je do zdaj največja tovrstna donacija, ki bo vsem najbolj ranljivim zelo pomagala olajšati stisko."

Za Slovensko karitas je donacijo prevzel generalni tajnik Peter Tomažič in ob tem povedal: "Slovenska karitas pozdravlja in je hvaležna za odločitev podjetja Mercator, da daruje hrano in higienske pripomočke za socialno ogrožena gospodinjstva in še posebej za starejše, ki so v času epidemije najbolj ogroženi. V prvih treh tednih epidemije smo s hrano oskrbeli več kot 14.300 od 44.000 socialno ogroženih gospodinjstev, ki jih redno oskrbujemo. Razdelili smo 210 ton hrane. Imeli smo 690 novih gospodinjstev, ki so prvič potrebovala pomoč. Nekateri so zgubili delo, večina primerov pa je povezana s starejšimi in onemoglimi, ki sami ne morejo poskrbeti za svoje preživetje. Prehrambni in higienski izdelki, ki smo jih prejeli, bodo smiselno dopolnjevali osnovno hrano iz sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Z darovano hrano bomo lahko sestavili pakete s celovito pomočjo in preživetje za dva tedna, ki jih bomo lahko uporabljali tudi kot pakete v intervencijah v povezavi s civilno zaščito. Naša pomoč je v veliki meri odvisna od dobrote mnogih darovalcev, zato smo veseli za vsako podporo," so še sporočili iz Mercatorja.