Magna uradno odpira lakirnico v Hočah. Kdaj bo stekla redna proizvodnja?

"Zelo trdo si prizadevamo, da pridobimo posle za tovarno v Hočah in tovarno v Gradcu," je ob začetku poskusne proizvodnje v novi lakirnici Magne v Hočah povedal šef tamkajšnje tovarne David Adam. Danes bodo novo lakirnico, katere gradnjo je prejšnja Cerarjeva vlada podprla z 19 milijoni evrov in posebnim zakonom, s katerim so pospešili postopke za naložbo, ob prisotnosti najvišjih predstavnikov države in Magne v Hočah tudi uradno odprli.