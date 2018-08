Po številnih odzivih na izjavo podjetnika Igorja Akrapoviča in pozneje še koordinatorja Luke Mesca so se oglasili tudi pri Gospodarski zbornici Slovenije in na Obrtni zbornici Slovenija. "Levica s svojimi izjavami ustvarja strah in negotovost," pravijo na OZS.

Znan slovenski gospodarstvenik Igor Akrapovič je v četrtek sprožil vihar po odločitvi, da bo družba izplačala 32 milijonov evrov, kolikor znaša zadržan bilančni dobiček. "Ta denar bomo plasirali nekam, kjer je poslovno okolje bolj predvidljivo," je še dodal Akrapovič.

Pozneje je koordinator Levice Luke Mesec, ki bo s peterico strank sodeloval v novi vladi, dejal, da je Akrapovičeva odločitev "bolj izsiljevanje in izgovor".

"To ni nič drugega kot davčna utaja. Bolj kot njegovo vedenje, ki je obsojanja vredno - človek je vzel koalicijsko pogodbo in rekel, 'evo, sedaj jaz selim bilančni dobiček', ki ga je subvencionirala država. To ni nič drugega kot davčna utaja. In bolj kot to me skrbi odziv dela javnosti, ki to celo spodbuja in podpira. Pred dobrim desetletjem so nekateri na podoben način ploskali menedžerjem, ki so prevzemali državna podjetja, pa brez jamstev, in ti ljudje so postali tajkuni," je v oddaji Tarča na RTV dejal Mesec.

OZS: Levica s svojimi izjavami ustvarja strah in negotovost

Ob številnih odzivih so svoje dodali tudi v OZS. "Levica s svojimi izjavami ustvarja strah in negotovost. Žal pa bomo zaradi tega eksperimenta posameznikov iz Levice, ki nimajo niti enega delovnega dne v gospodarstvu, na slabšem vsi državljani Slovenije," so v pismu zapisali pri OZS.

Foto: STA

"Najbrž si vlada ne želi, da bi se sprožil plaz"

Dodajajo, da so izjave Mesca žaljive do Akrapoviča, po njihovem mnenju pa tudi ne razume, kaj je davčna utaja.

"Najbrž si nova vlada ne želi, da bi se sprožil plaz razočaranja in strahu pred negotovostjo v bližnji prihodnosti. Namesto da bi še bolj okrepili gospodarstvo, s trenutnimi znamenji in vsebino koalicijskega sporazuma nova vlada s podporo Levice dela prav nasprotno," še menijo v OZS.

"Če bi želeli storiti kaj dobrega, bi si drznili vstopiti v vlado"

Foto: Facebook Če bi Levica želela storiti kaj dobrega in koristnega, bi si upala vstopiti v vlado, pravijo v OZS. "Tega seveda ni storila, zdaj pa na strani opozicije grozi in izsiljuje. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije bomo naredili vse, da zaščitimo slovensko gospodarstvo," so zapisali.

Obregnili so te tudi v zapis poslanca Levice Mihe Kordiša na družbenem omrežju Facebook, kjer je pod zapis o Akrapoviču dodal sliko nekdanjega predsednika Venezuele Huga Chaveza s pripisom: Nacionalizirali bomo vse.

"Takšne izjave so nedopustne in kažejo nespoštljiv odnos do vseh obrtnikov in podjetnikov v naši državi," menijo v OZS.

GZS: Ni napadel le Akrapoviča, ampak vse najuspešnejše podjetnike

Ostri do Mesca so tudi v GZS. "Mesec ni napadel samo Igorja Akrapoviča, temveč najuspešnejše slovenske gospodarstvenike, ki so ustvarili na tisoče delovnih mest in s svojim delom prispevali stotine milijonov v slovenski proračun in državni blagajni. Z retoriko, ki podjetnike postavlja v kontekst tajkunov, ustvarja nastrojeno, sovražno ozračje proti gospodarstvu," meni Sonja Šmuc, direktorica GZS.

Od DZ pričakujejo, da se opredeli do izjave Mesca

Zaskrbljeni so, ker se na izjavo ni odzval nihče od prisotnih koalicijskih partnerjev v oddaji.

Foto: STA "Ali to pomeni, da se je nova koalicija odločila z visokimi davki in dodatnimi obremenitvami izgnati slovenska podjetja in kriminalizirati njihove poslovne odločitve? Je to znak, da jih prihodnost slovenskega gospodarstva ne zanima," se sprašujejo v GZS.

Od državnega zbora in koalicije pričakujejo:



- da se državni zbor opredeli do izjave Luke Mesca tako v svoji pristojnosti zakonodajne veje oblasti kot skozi prizmo kršenja etičnih načel;

- da se koalicija od gospodarstvu sovražne ideje, ki jo predstavlja Luka Mesec, oddalji in da s svojimi dejanji potrdi, da podpira hitrejši gospodarski razvoj v Sloveniji v dobro vseh državljank in državljanov.