Lahko visoke cene nepremičnin obrnemo sebi v prid, tudi če nismo lastniki?

Glede na pregovorno močno naklonjenost Slovencev do lastništva nepremičnin so vse višje cene za veliko večino slaba novica. Kako pa lahko rast cen izkoristijo vlagatelji? Zaradi povišane inflacije so namreč nepremičnine dobra alternativa finančnim naložbam za razpršitev sredstev v portfelju.

Najvišja polletna rast cen od časov pred krizo 2008

Cene stanovanjskih nepremičnin so se v prvem četrtletju leta glede na enako obdobje lani zvišale za 7,3 odstotka, v drugem četrtletju pa za 9,9 odstotka, poroča Banka Slovenije (BS). Cene nominalno že presegajo najvišjo raven iz leta 2008, medtem ko realno (upoštevajoč inflacijo) še nekoliko zaostajajo.

Podatki Geodetske uprave pa kažejo, da so se v prvem polletju v primerjavi z drugim polletjem leta 2020 cene stanovanjskih nepremičnin zvišale za okoli 8 odstotkov, kar je pomenilo najvišjo polletno rast cen od časov pred krizo nepremičninskega trga leta 2008.

Najbolj so poskočile cene stanovanj v Kopru, Kranju, Celju in Mariboru – za od 10 do 12 odstotkov. V Ljubljani je bila rast cen vseh stanovanj v prvi polovici leta okoli šestodstotna. V glavnem mestu so sicer cene stanovanj rekordno zrasle leta 2018, kar 15 odstotkov na letni ravni. Povprečna cena rabljenega stanovanja v glavnem mestu je v prvi polovici letošnjega leta dosegla 3.250 evra na kvadratni meter.

Lahko cene še rastejo?

Cene stanovanjskih nepremičnin so v prvem letošnjem četrtletju postale nekoliko precenjene, ugotavljajo v BS. V drugem kvartalu se je rast cen nadaljevala, tako da so zdaj kazalniki precenjenosti po vsej verjetnosti še višje. "Visoko povpraševanje po nepremičninah in višanje cen surovin bi lahko vplivala na prihodnjo rast cen nepremičnin," še napovedujejo v BS.

Zakaj so cene tako visoke?

Rast cen stanovanjskih nepremičnin po eni strani poganja veliko povpraševanje, ki ga vzpodbujajo nizke obrestne mere in dostopnost denarja, na drugi strani pa omejena ponudba novogradenj. Nizke obrestne mere spodbujajo tako nakupe nepremičnin za lastno uporabo kot naložbene nakupe ter investicije v gradnjo stanovanjskih enot za tržno prodajo, ugotavljajo pri BS.

Na višanje cen stanovanjskih nepremičnin vse bolj vplivajo tudi vse višje cene zemljišč za gradnjo, posredno pa tudi rast gradbenih stroškov, ki je posledica globalnega zviševanja cen transporta in gradbenih materialov zaradi pandemije.

Slovenci smo radi lastniki nepremičnin, a ne vlagatelji

Slovenci smo izrazito naklonjeni lastništvu nepremičnin, radi smo lastniki. Ravno nasprotno pa je trg naložb v različne nepremičninske sklade pri nas nerazvit, saj je relativno malo nepremičnin primernih za naložbeno vlaganje, tako da je težko privabiti velike vlagatelje.

Vsak potencialni vlagatelj si nakupa naložbene nepremičnine ne more privoščiti, poleg tega pa lastništvo prinaša tudi določene obveznosti in stroške. V nepremičnine se tako da vlagati tudi posredno, ne da bi kupili konkretno zemljišče, malto ali hišo. Poleg tega lahko z nižjim vložkom dosežete višjo stopnjo razpršitve sredstev, nepremičninske naložbe pa so neodvisne od borznih gibanj in imajo svojo lastno dinamiko.

Pod indirektne investicije spadajo: nepremičninski skladi, deleži v nepremičninskih družbah in množično financiranje pri nepremičninskih projektih s posojili nepremičninskim družbam.