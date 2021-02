Kriptovalute – brezplačni vodič za začetnike. Kako kupiti kriptovalute?

Oglasno sporočilo

Ta članek v podobni obliki smo prvič objavili 10. 1. 2018, ko je vrednost bitcoina podirala rekorde in dosegla okoli 15.000 ameriških dolarjev. Veliko je bilo govora o tem, da gre za balonček, napihnjeno vrednost, prevaro, da bo vrednost kmalu strmo padla in se nikoli več ne bo pobrala itd.

Tisti, ki so se ravnali po naših nasvetih, imajo danes (le 3 leta kasneje), na svojih računih 3-kratno vrednost tistega, kar so vložili v bitcoin, saj je ta kljub vmesnemu padcu (ko je bilo vlaganje še bolj priporočljivo!) že presegel vrednost 45.000 ameriških dolarjev.

Torej, če ste po objavi našega prvotnega članka vložili v bitcoin 1000 evrov, imate danes na svojem računu več kot 3000 evrov. A brez skrbi, še vedno niste zamudili vlaka!

Ob razmisleku – da bi januarja 2015 tvegali le 165 evrov in kupili 1 bitcoin, bi ga danes lahko prodali za 39.000 evrov oz. imeli neverjetnih 38.835 evrov dobička, in to samo v šestih letih.

Če je še pred leti bitcoin veljal za nezaupanja vredno valuto, s katero se ukvarjajo večinoma programerji, borzni mešetarji in ljudje sumljivega slovesa, je danes postal sinonim za pametno investicijo, vanj pa vlagajo tako zvezdniki kot najbolj znani finančni guruji.

Elon Mask, podjetnik, znan po projektih Tesla, SpaceX in Paypal ter trenutno najbogatejši zemljan, je pred dnevi (8. 2. 2021) v bitcoin vložil 1,5 milijarde dolarjev. Milijarde!

Zato smo se odločili, da ne bomo dolgovezili, temveč bomo naredili en zelo poenostavljen vodič za začetnike, katerega namen je predvsem ta, da boste znali: Varno odpreti račun za trgovanje. Naložiti nanj denar z bančnega računa ali kreditne kartice. Opraviti nakup izbrane kriptovalute (npr. bitcoina) in jo varno shraniti. Kriptovaluto spremeniti nazaj v gotovino in si jo nakazati na račun.

Kaj so kriptovalute?

Kriptovalute so poenostavljeno povedano digitalni denar, ki deluje v digitalnem denarnem sistemu brez osrednjega centralnega sistema (bank). Da so lahko vzpostavili tak decentralizirani sistem, so morali rešiti glavno težavo, ki je onemogočila vse takšne poskuse v preteklosti – kako rešiti usklajevanje evidenc (npr. da isti uporabnik ne plača dvakrat z istim denarjem in ga zlorabi ipd.)

Satoshi Nakamoto, ki je znan kot izumitelj bitcoina, trenutno najbolj znane in razširjene kriptovalute, je to težavo rešil tako, da je dosegel soglasje med uporabniki brez centralnega sistema.

Seznam vseh kriptovalut je dosegljiv na https://coinmarketcap.com

OK, razumem, imam nekaj denarja, ki bi ga rad/a vložila v kriptovalute, a je vse tako kompleksno – kaj moram storiti?

Pojdimo po vrsti – za nakup (in hrambo) kriptovalut potrebujete naslednje: Evre na svojem računu TRR ali kreditni kartici. Potrjen račun na menjalnici, kjer boste naložili evre in kupili svoje prve kriptovalute. "Denarnico", v katero boste shranili svoje kriptovalute (nekaj več o tem spodaj).

Odpiranje računa na menjalnici

Za nalaganje evrov na svoj kriptoračun priporočamo "menjalnice", ki sprejemajo evre, hkrati pa ponujajo možnost nakupa različnih kriptovalut in niso omejene zgolj na nekaj največjih.

Svetujemo vam, da odprete svoj račun na kar nekaj menjalnicah (postopek lahko traja tudi nekaj tednov), ker vas to nič ne stane, a si s tem močno povečate izbiro.

Vsekakor pa odprite račun vsaj na prvih dveh spodaj naštetih, saj vam prva omogoča hitro registracijo in nakazilo denarja, druga pa odpira več možnosti glede trgovanja z manj znanimi kriptovalutami:

#1 CoinBase (klikni tukaj) v kombinaciji z GDAX (CoinBase sprejema EUR, GDAX pa služi kot menjalnica v kriptovalute).

Prednosti kriptomenjalnice Coinbase:

Verjetno najhitrejši postopek odobritve novih članov (če želite hitro začeti nakup, se boste verjetno odločili za Coinbase).

(če želite hitro začeti nakup, se boste verjetno odločili za Coinbase). Sprejemajo evre preko navadnega obrazca SEPA (lahko vplačate prek spletne banke ali celo položnice na banki/pošti).

(lahko vplačate prek spletne banke ali celo položnice na banki/pošti). Svoj zaslužek lahko nakažete nazaj na svoj tekoči račun ali na račun Paypal.

Varnost. Po volumnu gre za trenutno drugo največjo menjalnico in to vam zmanjša tveganje na minimum. Manjša, kot je menjalnica, več možnosti obstaja, da bi šlo kaj narobe.

Slabosti kriptomenjalnice Coinbase:

Omejeni so na bolj znane kriptovalute, kot so npr. bitcoin, ethereum, litecoin, XRP, stellar lumens, dogecoin in ERC-20 token. Za ljudi, ki so večji poznavalci in si želijo trgovanja z manj znanimi kriptovalutami, Coinbase ni primeren.

Svoj račun na Coinbase odprete s klikom na TO POVEZAVO in pri nakupu ali prodaji kriptovalut za 82 evrov ali več, boste prejeli darilo – brezplačnih 8 evrov v vrednosti bitcoina!

Prednosti Binance:

Varnost. To je trenutno največja in najbolj prepoznavna menjalnica na svetu.

trenutno največja in najbolj prepoznavna menjalnica na svetu. Ogromna izbira kriptovalut – za razliko od Coinbase, najdete na Binanci verjetno vse kriptovalute, za katere ste kdajkoli slišali, in še mnoge druge, manj znane. Vaše možnosti pri trgovanju so zato skoraj neomejene.

– za razliko od Coinbase, najdete na Binanci verjetno vse kriptovalute, za katere ste kdajkoli slišali, in še mnoge druge, manj znane. Vaše možnosti pri trgovanju so zato skoraj neomejene. Tečaji in provizije – najpogosteje imajo najbolj ugodne tečaje med vsemi znanimi menjalnicami.

Slabosti Binance:

Dolgotrajen postopek odobritve – v času, ko so menjalnice zelo obremenjene, se lahko tudi pri Binanci zgodi, da začasno ne sprejmejo novih članov, ali pa se postopki odobritve res zelo zavlečejo.

– v času, ko so menjalnice zelo obremenjene, se lahko tudi pri Binanci zgodi, da začasno ne sprejmejo novih članov, ali pa se postopki odobritve res zelo zavlečejo. Omejeno poslovanje z evri. Za nalaganje evrov neposredno na Binanco ali pa izplačila na lasten tekoči račun obstaja vrsta omejitev. Večina ljudi nakaže evre na druge menjalnice (npr. Coinbase), jih spremeni v kriptovaluto (npr. BTC, ETH ali XRP) in jih posreduje na Binanco.

Za odpiranje računa na Binanci kliknite na TO POVEZAVO, in sicer za najhitrejši postopek odobritve.

Prednosti Krakena:

Varnost. Ena prvih bolj znanih menjalnic, po velikosti pa trenutno tretja največja.

Ena prvih bolj znanih menjalnic, po velikosti pa trenutno tretja največja. Več kot 50 različnih kriptovalut

Slabosti Krakena:

(Pre)pogoste tehnične težave in nedosegljivost.

Ni v ospredju ne po hitrosti verifikacije ne po tečajih ne po številu kriptovalut.

ne po hitrosti verifikacije ne po tečajih ne po številu kriptovalut. Slaba in neodzivna podpora uporabnikom.

Za odpiranje računa na Krakenu kliknite na TO POVEZAVO.

Prednosti BitStampa:

Slovencem je blizu, ker sta to menjalnico postavila Slovenca (in jo prodala).

(in jo prodala). Dober tečaj za nalaganje evrov.

za nalaganje evrov. Sprejemajo evre prek navadnega obrazca SEPA (lahko vplačate prek spletne banke ali celo položnice na banki/pošti).

(lahko vplačate prek spletne banke ali celo položnice na banki/pošti). Hitra izplačila na vaš tekoči račun.

Slabosti BitStampa:

Odkar je v novem lastništvu, vam " slovenska povezava" ne koristi (prej si lahko bolj realno pričakoval, da boš na liniji za pomoč dobil Slovenca in imel to prednost pred drugimi).

(prej si lahko bolj realno pričakoval, da boš na liniji za pomoč dobil Slovenca in imel to prednost pred drugimi). Izjemno počasen postopek verifikacije (v času našega testa verifikacija v 1 mesecu ni potrjena, ko so jo potrdile že vse ostale menjalnice).

(v času našega testa verifikacija v 1 mesecu ni potrjena, ko so jo potrdile že vse ostale menjalnice). Omejeno število kriptovalut.

Ko opravite registracijo na menjalnicah (in pridobite t. i. "Tier 1"), vam svetujemo, da takoj vložite tudi zahtevek za verifikacijo, torej, da svoj račun nadgradite, saj boste le tako postali dejansko plačilno sposobni in boste nanj lahko naložili denar (ali nakazali denar nazaj na svoj TRR).

Postopki verifikacije so na vseh menjalnicah podobni, večinoma gre za to, da vpišete vse svoje podatke in naložite ter posnamete svoj osebni dokument. Bodite pozorni, da boste vpisovali podatke, ki so vidni na vaših dokumentih.

Večina menjalnic poleg osebnega dokumenta zahteva tudi kopijo še enega dokumenta, ki dokazuje pravilnost vašega stalnega prebivališča, najbolj enostavno je, če pošljete kopijo/sliko bančnega izpiska, izpiska kreditnih kartic, nekateri pa sprejmejo tudi navadne račune (za telefon, elektriko ipd.). Bistveno je, da so na sliki vidni vaše ime in priimek ter naslov, ki ste ga navedli.

Za zaščito svojega računa vsekakor priporočamo, da si omislite tudi "2 step verification", ki ga ponujajo vse menjalnice. Gre za to, da si snamete aplikacijo (npr. Authy), ki vam bo za različne dostope poleg vašega osebnega gesla dala tudi dodatno kodo, ki bo drugačna ob vsakem vpisu. Več o tem si preberite na tej strani, namestitev je hitra in enostavna.

Ob naslednji prijavi na menjalnico boste torej vpisali svoje uporabniško ime, geslo, nato pa vas bo sistem vprašal še po tej dodatni kodi, ki jo boste našli v svoji aplikaciji na telefonu. S tem onemogočite (ali vsaj otežite delo) tistim, ki bi želeli vdreti v vaš račun, da bi si pridobili podatke o vašem geslu.

Za lažjo orientacijo je tukaj postopek, kako nakazati denar na Coinbase, menjalnico, ki jo priporočamo začetnikom: Najprej dodajte svojo banko prek Settings – Payment methods in kliknite na "Add a payment method". Izberite "Euro Bank account" in vpišite ime banke, IBAN in BIC. Če kakšnega podatka ne poznate, lahko vprašate svojo banko ali uporabite calculator IBAN za pomoč. Po uspešni verifikaciji svojega računa kliknite na Portfolio v levem meniju in izberite "Euro". Na desni strani izberite "Deposit", vpišite ime svoje banke, svoje ime in priimek ter znesek, ki ga želite nakazati.

5. Na naslednji strani boste prejeli kodo, ki jo vnesete kot "Namen plačila" pri svojem nakazilu in tudi potrdite, da ste jo kopirali. 6. Na zadnji strani boste prejeli podatke za vplačilo, kot je to prikazano na spodnji sliki.

Dobro preverite vse vpisane podatke. Na verifikacijo boste čakali kar nekaj časa. Če si pa boste zdaj vzeli le tri minute, ne bo nič narobe, lahko pa si boste prihranili veliko denarja in izgubljenega časa.

Na večini menjalnic boste svoja sredstva videli v enem dnevu oziroma v do treh delovnih dneh.

Denar je naložen, zdaj pa …

… je zopet čas za učenje. Razočarani?

Veliko ljudi pri vstopu v svet kriptovalut meni, da je vse skupaj pravzaprav zelo enostavno – denar pretvoriš v nekaj kriptovalut, počakaš in zaslužiš. Pri izkušenih "traderjih" to morda res deluje tako.

A roko na srce, tudi nogomet deluje kot zelo enostavna igra, ko gledaš Messija ali Ronalda, ob kuharskih oddajah pa se nam zdi, da bi lahko brez težav postali vrhunski chefi. A težava nastane, ko se tega lotimo sami …

Najprej osvojite osnove in opravite nakup ene od znanih kriptovalut (npr. bitcoina ali ethereuma), da sploh pridobite izkušnje o osnovnih funkcijah menjalnic.

Za začetnike je nakup precej enostaven, če uporabljate menjalnico, kot je Coinbase, saj nakup poteka precej intuitivno prek gumba "Buy / Sell", ki je na vrhu strani.

Že to je lahko dovolj. Če na kriptovalute gledate kot na dolgoročno investicijo, so najbolj znane kriptovalute verjetno najbolj varna izbira.

Seveda pa marsikdo zaide v svet kriptovalut v želji po hitrejšem dobičku. A napovedovati uspeh določenih kriptovalut, je pravzaprav še težje, kot napovedovati uspeh na borzi. Zato bodite pazljivi in ne zaupajte vsakemu, ki je imel pet minut časa in naredil "kanal" na YouTubu.

Zato vam v tem trenutku, razen očitne izbire (bitcoin in ethereum), NE bomo svetovali, katero kriptovaluto kupiti, saj lahko to mnenje čez nekaj dni že spremenite, in zato ne želimo, da bi kdo izgubil svojo investicijo na podlagi našega mnenja.

Torej, slepo sledenje odsvetujemo, učenje pa absolutno svetujemo. Posebno pametno je, če si denar razdelite na naslednji način:

a) Budget za "long-term" (dolgoročna vlaganja, stabilne valute, kot sta BTC ali ETH − gre za manjše tveganje in tudi za manjše donose, a vseeno veliko večje, kot ste jih vajeni kjerkoli drugje).

b) Budget za "short-term" (kratkoročna vlaganja glede na dnevne napovedi in priložnosti − večje tveganje, a večji donosi). Za trgovanje na dnevni ravni boste obvezno potrebovali spletno aplikacijo Coinigy (klikni tukaj), kar vas bo sicer stalo okoli 20 dolarjev na mesec, ampak brez tega nekega resnega trgovanja in spremljanja gibanja cen ne morete doseči.

Kupil sem kriptovaluto. Kaj pa zdaj?

Najprej čestitke, postali ste ponosni lastnik majhnega deleža podjetja. V svetu kriptovalut velja prepričanje, da tega deleža (kovancev) ni pametno pustiti na borzi/menjalnici, saj v času, dokler so kovanci na vašem računu na borzi, pravzaprav niso v vaši lasti, pač pa si jih lasti borza (in če je z borzo kaj narobe, lahko tudi ostanete brez njih).

Zato se močno priporoča uporaba "Walletov". Wallet je digitalna denarnica, v katero spravite svoje kriptovalute in do katere imate dostop samo vi. Ker je odpiranje denarnic v brskalniku precej kompleksna zadeva (in hkrati tudi ne popolnoma varna), vam svetujemo, da si kupite eno od dveh najbolj varnih in znanih kriptodenarnic, in sicer:

Ledger Nano S (klikni tukaj)

Trezor (klikni tukaj)

Z nakupom denarnice ne odlašajte, saj bo trajalo nekaj časa, da jo prejmete. Če vstopate v kriptosvet oz. ste se odločili, da boste kupili kakršnokoli kriptovaluto, je tole lahko eden vaših prvih korakov.

POZOR! Denarnici obvezno naročite na teh uradnih straneh (zgornji povezavi), kakršnokoli naročanje v drugih spletnih trgovinah ali še huje – naročanje že rabljenih denarnic z Bolhe (ipd.), predstavlja visoko tveganje – kot bi naročili kartico Mastercard na Bolhi in ob tem ne bi bili prepričani, ali ima prodajalec še vedno dostop do nje, vi pa bi nanjo že naložili svoja sredstva.

Na menjalnicah si pustite zgolj tiste kriptovalute, s katerimi nameravate dnevno trgovati. Vse ostale kriptovalute pa čim prej "pošljite" na varno, in sicer v svojo denarnico.

Informacije na tej spletni strani so na voljo samo v izobraževalne in informativne namene, brez izrecne ali implicitne garancije katerekoli vrste, vključno z jamstvom natančnosti, popolnosti ali primernosti za katerikoli določen namen. Podatki, ki jih vsebuje ta spletna stran, ali jih ponuja, niso namenjeni finančnim nasvetom, investicijskim nasvetom, trgovinskim nasvetom ali kakršnemukoli drugemu nasvetu. Informacije na tej spletni strani so splošne narave in niso specifične za vas, uporabnika ali kogarkoli drugega. Ne bi smeli sprejemati nobenih odločitev, finančnih, naložbenih, trgovinskih ali drugačnih informacij na podlagi katerekoli informacije, predložene na tej spletni strani, ne da bi opravljali samostojno skrbnost in posvetovanje s poklicnim posrednikom ali finančnim svetovanjem. Razumete, da uporabljate vse informacije, ki so na voljo na tej spletni strani, na lastno odgovornost. Trgovanje z bitcoini ali alternativnimi kriptovalutami ima potencialne koristi in tudi potencialna tveganja. Trgovanje morda ni primerno za vse ljudi. Vsakdo, ki želi vlagati, mora poiskati lastno neodvisno finančno ali strokovno svetovanje.

