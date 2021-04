Koronavirus lani strmoglavil prihodke od iger na srečo

Skupni bruto prihodki od iger na srečo v Sloveniji, ki so od konca finančne in gospodarske krize počasi, a vztrajno rasli, so se lani občutno zmanjšali. Zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo bolezni covid-19, so bile igralnice velik del leta zaprte, a so se zmanjšala tudi vplačila pri klasičnih igrah na srečo, kot je denimo Loto.

Bruto prihodki od iger na srečo – to je skupni znesek vseh vplačil, zmanjšan za izplačane dobičke – so v letu 2020 dosegli 188,1 milijona evrov, je razvidno iz podatkov Finančne uprave RS (Furs).

To je več kot polovico manj kot v predkriznem letu 2008 in tudi 42 odstotkov manj kot leta 2019, ko se je ta številka po obotavljivi rasti za po nekaj milijonov evrov letno v celotnem obdobju od finančne in gospodarske krize prvič nekoliko odločneje povečala.

Obe loteriji zmanjšali prihodke za desetino

Obe loteriji, ki v Sloveniji prirejata klasične igre na srečo – Loterija Slovenije in Športna loterija –, sta prihodke lani zmanjšali za desetino. V letu 2020 sta z 18 igrami na srečo ustvarili skupaj 61,3 milijona evrov prihodkov.

Foto: STA

Daleč najzanimivejša je igra na srečo Prve stave, lani je k skupnemu znesku vplačil od klasičnih iger na srečo prispevala več kot dve petini. Sledita igri Loto in Eurojackpot.

Medtem so bruto prihodki iz posebnih iger na srečo, ki jih prirejajo igralnice in igralni saloni, lani dosegli 126,9 milijona evrov. Ta številka je polovico nižja kot leto prej, pri čemer jo je nekoliko bolj potisnil navzdol obisk igralnic kot pa igralnih salonov; v igralnicah so se namreč prihodki lani zmanjšali za 52 odstotkov, v igralnih salonih pa za 46 odstotkov.

Polovica manj obiskovalcev

Prepolovilo se je tudi število obiskovalcev. V igralnicah so lani zabeležili 658 tisoč vstopov oz. 60 odstotkov manj kot leto prej, v igralnih salonih pa 819 tisoč oz. 51 odstotkov manj.

Število obiskovalcev se zmanjšuje že več let, tudi v letu 2019, ko so se skupni prihodki od iger na srečo povečali za pet odstotkov na 322,2 milijona evrov. Še leta 2008 so v igralnicah in igralnih salonih našteli skupaj več kot pet milijonov vstopov igralcev na srečo.

Lani je bilo v državi 10 igralnic s skupaj 254 igralnimi mizami in 3705 igralnimi avtomati. Srečo pa je bilo mogoče poleg tega preizkušati še v 22 igralnih salonih, ki so imeli skupaj 3475 igralnih avtomatov.

Igre na srečo smejo v Sloveniji organizirati prireditelji, ki pridobijo državno koncesijo. Večji del koncesijske dajatve se steče v državni proračun, porabi pa za promocijo turizma in občine. Lani je skupni znesek teh dajatev dosegel 69,1 milijona evrov, k čemur so slabih 24 milijonov evrov prispevale igralnice, 19,5 milijona evrov igralni saloni, preostalih nekaj manj kot 26 milijonov evrov pa loteriji.