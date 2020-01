Komu je znani mesar prodal hotel v središču Rogaške Slatine?

Konec lanskega leta ga je po uradno še neznani ceni kupilo podjetje Timax Holding s sedežem na Slovaškem. Ta je v zadnjih letih zaradi davčnih in drugih razlogov postala priljubljeno zatočišče podjetnikov iz Slovenije in širše regije.

Kdo je dejanski kupec hotela, iz javnih virov ni razvidno. Uradna lastnika podjetja Timax Holdinga sta dva:

- Ivan Križanec, lastnik tovarne Wenker - Križanec, ki se ukvarja z montažo industrijskih strojev in naprav. Njeni proizvodni prostori se nahajajo v naselju Ivanec blizu Varaždina, nekaj deset kilometrov od Rogaške Slatine.

- Milan Tadič, ki ima začasno prebivališče v Bratislavi, na Slovaškem pa obvladuje več drugih podjetij.

Kakšne načrte imata s hotelom v Rogaški Slatini, ki na letni ravni ustvari več kot milijon evrov prihodkov in zaposluje okoli 20 ljudi, ni znano. Po naših informacijah pa sta kupila tudi velik del nepremičnin, ki jih upravlja hotel.

Na isti lokaciji, v okviru prizidka hotela, deluje tudi zdravilišče Medical center Rogaška, ki je namenjeno predvsem rehabilitaciji bolnikov obolelih na prebavnem sistemu in tistim z metabolnimi obolenji.

Dolga leta v lasti rogaškega podjetnika

Do zdaj je bil Hotel Slatina vrsto let v lasti lokalnega podjetnika Franca Žeraka, ki je leta 2017 prejel tudi plaketo občine za dolgoletno uspešno delo na področju turizma v Rogaški Slatini.

V javnosti je bolj znan kot prvi mož Mesnin Žerak, ene večjih mesarij v državi. Njeno poslovanje se v zadnjem obdobju poslabšuje. Bolje gre njegovemu nečaku Marku Žeraku, ki se prav tako ukvarja z mesarstvom, leta 2015 pa je prevzel Tovarno mesnih izdelkov Košaki.

Franc Žerak, zdaj že nekdanji lastnik Hotela Slatina Foto: STA Na Franca Žeraka smo se včeraj obrnili z naslednjimi vprašanji:

1) Zakaj ste se odločili za prodajo hotela in ali še kakorkoli ostajate vključeni v njegovo lastništvo oziroma poslovanje?

2) Kdo je novi lastnik Hotela Slatina in koliko je plačal zanj?

3) Kdo konkretno je v ozadju slovaškega podjetja Timax Holding oziroma s kom ste se pogovarjali o prodaji?

Njegova pojasnila bomo objavili, ko jih prejmemo.

Rusi, Azerbajdžanci ...

Franc Žerak se je že pred časom začel umikati iz zdraviliško-hotelskega kompleksa v središču Rogaške Slatine. Leta 2012 je ruskima državljanoma Victorju Nazarovu in Sergeiu Bidnyiju prodal polovico Hotela Slatina, za kar naj bi mu plačala okoli milijon evrov. Za prodajo se je takrat odločil zaradi likvidnostnih težav, saj jim banka ni želela podaljšati premostitvenega posojila.

Vlagatelji iz držav nekdanje Sovjetske zveze, med katerimi so podjetja in fizične osebe iz Rusije, Azerbajdžana in Nemčije, so pozneje začeli postopoma prevzemati posamezne dele kompleksa in drugih nepremičnin v okolici.

Po nekaterih podatkih je sicer polovica slatinskih hotelov v rokah Rusov, ki v Rogaški Slatini opravijo tudi največ prenočitev in v povprečju v zdraviliškem kraju ostanejo več kot 10 dni.

Hotel Aleksander s petimi zvezdicami je kupila družba SWI-Medica zdravnika Nikolaja Vorobjeva, ki je lastnik več klinik v Rusiji, Švici in Srbiji. V lasti ruskega tobačnega mogotca Sergeja Kacijeva so trije znani hoteli - Grand hotel Rogaška, Hotel Strossmayer in Hotel Styria. Ruski vlagatelji v Rogaški Slatini načrtujejo tudi večja vlaganja v nove turistične zmogljivosti.