Pri tem se nemalokrat sprašujemo, koliko je dovolj za lepo življenje po upokojitvi. Odgovor ni enostaven. Številka je odvisna od številnih dejavnikov, vključno s tem, koliko let imamo do upokojitve, ali smo že kaj privarčevali, imamo v lasti še kakšno drugo premoženje, pričakujemo dediščino. Skratka, koliko prihrankov bomo imeli ob upokojitvi. Kakovost našega življenja v prihodnosti bo v veliki meri odvisna od naših prihrankov.

Kako se Slovenci pripravljamo na upokojitev

S kalkulatorjem lepe prihodnosti preverite, koliko potrebujete

Z nekaj osnovnimi podatki o vašem trenutnem finančnem stanju, možnostih za varčevanje in z odgovori na vprašanja o želenem življenjskem slogu po upokojitvi, si s kalkulatorjem lepe prihodnosti okvirno izračunajte, koliko potrebujete za želeno upokojitev. Čeprav pri načrtovanju neradi razmišljamo daleč v prihodnost, je eden izmed vse pomembnejših ciljev varčevanje za varno in lepo prihodnost.

Dobro je biti pripravljen na čas, ko boste imeli več časa

Da si zagotovite dostojne prihodke in lepo življenje po upokojitvi, že danes vzemite prihodnost v svoje roke in se dobro pripravite na čas, ko boste imeli več časa. Dodatno pokojninsko zavarovanje je posebna oblika varčevanja, ki vam omogoča, da počasi varčujete in si prihranke izplačujete po koncu delovne dobe, ko bodo vaši prihodki nižji.

Zakaj za lepo prihodnost izbrati varčevanje v dodatnem pokojninskem zavarovanju

Kljub imenu gre za dolgoročno in namensko varčevanje v pokojninskih skladih, namenjeno vsem zaposlenim. Pristopite lahko individualno kot posameznik ali kolektivno v podjetju, kjer ste zaposleni. Varčujete toliko, kot vam dopušča denarnica. Z vplačevanjem lahko kadarkoli prekinete in nadaljujete, ko lahko. Prihranki so namenjeni za čas po upokojitvi in se izplačujejo v obliki rente. V primeru najhujšega pripadajo vašim najbližjim. Varčevanje po vaši meri, z naložbeno politiko življenjskega cikla. Mlajšim, ki imajo najdaljše obdobje do upokojitve, prihranke investiramo večinoma v delnice svetovno znanih podjetij. Ko se začenjajo bližati upokojitvi, se začne delež delnic zniževati, povečevati pa se začne delež bolj varnih naložb, kot so obveznice. Nekaj zadnjih let pred upokojitvijo pa se prihranki zaščitijo z vlaganjem v najbolj varne naložbe in zagotovljenim zajamčenim donosom. Edino varčevanje, ki ga spodbuja tudi država. Na vplačila dobite posebno davčno olajšavo in posledično nižjo dohodnino ali vrnjen denar.

Poleg varčevanja še nižja dohodnina

Z vplačilom premije individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja si lahko osnovo za obračun dohodnine znižamo in hkrati varčujemo za svojo prihodnost. Vsa vplačila do višine 5,84 odstotka bruto letne plače zaposlenega, vendar ne več kot 2.819 evrov na leto, se upoštevajo pri znižanju osnove za dohodnino. To poenostavljeno pomeni, da dobimo del vplačane premije nazaj ob poračunu dohodnine oziroma se nam zniža doplačilo. Višina vračila je odvisna od dohodninskega razreda, v katerega smo uvrščeni, posameznik pa dobi nazaj od 16 do 50 odstotkov vplačane premije. Tovrstne olajšave v Sloveniji ne omogoča nobena druga oblika varčevanja.

Na Modra.si preverite, za koliko si lahko znižate dohodnino.

Za avto v življenju varčujemo večkrat, za svojo prihodnost pa le enkrat. Več kot 280 tisoč Slovencev za svojo prihodnost že varčuje pri Modri. Pridružite se jim tudi vi - do upokojitve lahko tudi z majhnimi vložki prihranite veliko.

Več na Modra.si

