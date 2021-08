Kjerkoli, kadarkoli. Strošek nakupa razdelite na obroke z enim SMS-sporočilom.

Oglasno sporočilo

Ste tudi vedeli, da lahko še enostavneje število obrokov določite le z enim SMS-sporočilom? Pri NLB vam to zagotavljajo s storitvijo SMS Obroki. Ta priročni način plačevanja brez dodatnih obresti uporabnikom kartic z odloženim plačilom zagotavlja enostavno in diskretno določitev števila obrokov, ki ga potrdite že z enim SMS-sporočilom.

Enostavno in pregledno do obročnega odplačevanja

Imetniki kartic Mastercard®, Zlati Mastercard, Visa, Visa Premium in Karanta lahko znesek nakupa nad 40 EUR razporedijo na obroke, in sicer od 2 do 60 obrokov, pri čemer najmanjša vrednost obroka znaša 20 EUR. Za razliko od kartice Karanta, ki nakupovanje na obroke omogoča le na fizičnih prodajnih mestih, vam omenjene plačilne kartice skupaj s poslovno kartico Mastercard nudijo tudi spletno obročno nakupovanje doma in v tujini, poleg tega pa tudi obročno odplačevanje dvigov gotovine v poslovalnici, na bankomatu ali Teledomu. Če se odločite za plačilo nakupa na obroke s SMS Obroki, ne plačate nobenih obresti na obroke, le nadomestilo za vsak obrok, ki znaša 1,50 EUR (ne glede na znesek obroka). Izberite si sami, kdaj se bo obrok trgal z vašega računa, in sicer 8., 18. ali 28. v mesecu.

Kako do storitve SMS Obroki?

Vse, kar potrebujete na poti do kredita v žepu, sta dva preprosta koraka:

podpisana pogodba za naročilo storitve SMS Obroki, kar lahko opravite ob obisku v poslovalnici NLB, uporabniki Klikina pa kar prek videoklica ;

za naročilo storitve SMS Obroki, kar lahko opravite ob obisku v poslovalnici NLB, uporabniki Klikina pa kar prek ; vklopljena storitev SMS-Alarm o uporabi kartice. Če je še ne uporabljate, jo lahko naročite prek NLB Klika, videoklica, NLB Teledoma ali v poslovalnici NLB. Če imate Klikin, boste podpis dokumentov lahko uredili brez obiska poslovalnice.

Kako s SMS do potrditve števila obrokov?

Po opravljenem nakupu prejmete SMS-sporočilo z osnovnimi informacijami o transakciji in možnim številom obrokov. Če želite plačati na obroke, v roku 1 ure odgovorite na prejeto sporočilo, v katerem navedete želeno število obrokov, v nasprotnem primeru bo vaš račun v celoti bremenjen za celoten znesek nakupa, torej brez obrokov. V vsebini sporočila je poleg želenega števila obrokov treba navesti naslednje podatke v točno določenem vrstnem redu – ključno besedo NLB, presledek, število obrokov, presledek ter referenčno številko, zapisano v prejetem sporočilu.

Če še niste imetnik kartice z odloženim plačilom, lahko slednjo pridobite z oddajo spletnega obrazca ali pa oddate naročilo v mobilni banki Klikin v mapi Naročila, banka pa vas bo v najkrajšem času kontaktirala za dogovor o nadaljnjih korakih in potrditvi naročila. V primeru, da izpolnjujete vse pogoje, vam bodo kartico v kratkem poslali z navadno pošto oz. vas bo čakala v poslovalnici.

Za več informacij o pogojih uporabe storitve SMS Obroki kliknite tukaj.

Privoščite si več z ugodnostmi, ki vam jih omogoča Mastercard

Težko si je predstavljati življenje brez drobnih trenutkov, ki polepšajo dan. K sreči vam s plačilnimi karticami Mastercard tega ni treba. Izkoristite posebno ponudbo na www.voyo.si/nlb ter si ob nakupu 1-mesečne oz. 3-mesečne naročnine VOYO z NLB Debetno kartico Mastercard podaljšajte zabavo ob vaših najljubših TV-vsebinah za enkratno obdobje vaše naročnine.

Več ugodnostih s plačilnimi karticami Mastercard najdete tukaj.

