Kdo želi kupiti (ne)sojenega lastnika POP TV?

Agencija za varstvo konkurence bo v prihodnjih dneh dokončno spisala povzetek relevantnih dejstev pri presoji koncentracije med United Group in medijsko družbo Pro Plus, lastnico POP TV in Kanala A. Medtem bo novega lastnika očitno dobila tudi sama United Group. Ob britanskih skladih je v igri za nakup tudi najbogatejši Čeh.

Kmalu bo znano, ali bo nizozemski skupini United Group uspel prevzem medijske družbe Pro Plus, lastnice televizijskih postaj POP TV in Kanal A.

Po naših informacijah bo namreč Agencija za varstvo konkurence (AVK) v prihodnjih dneh objavila povzetek relevantnih dejstev v zadevi.

Odločba o prevzemu Pro Plusa jeseni?

Gre za ključno fazo postopka presoje koncentracije. Agencija bo v tem dokumentu zelo verjetno že nakazala, ali bo United Group, ki ima v Sloveniji že v lasti telekomunikacijskega operaterja Telemach, Pro Plus pa kupuje prek podjetja Slovenia Broadband, prižgala zeleno luč za tako imenovani medijski prevzem desetletja.

Po objavi povzetka relevantnih dejstev bo:

- United Group imel mesec in pol časa za pripombe,

- nato pa bo agencija, če ne bo nepredvidenih zapletov, v zadevi izdala odločbo, s katero bo odločila o koncentraciji.

Na AVK, ki jo vodi Andrej Matvoz, postopka ne komentirajo.

Foto: STA

Obiski pri političnih strankah

Kot je znano, je United Group julija lani s češko družbo CME sklenil 230 milijonov evrov vredno pogodbo o nakupu njenih medijskih družb v Sloveniji in na Hrvaškem. Konec marca je hrvaški svet za elektronske medije odobril prevzem tamkajšnje Nove TV.

V United Group, ki jo vodi njen ustanovitelj Dragan Šolak, in njenem večinskem lastniku, ameriškem finančnem skladu Kohlberg Kravis Roberts (KKR), si že od lani spomladi prizadevajo za čim hitrejšo pridobitev soglasja agencije.

Predsednika vlade Mira Cerarja je obiskal predsednik uprave KKR David Petraeus, nekdanji direktor ameriške obveščevalne službe CIA. Foto: Reuters Takrat je predsednika vlade Mira Cerarja obiskal predsednik uprave KKR David Petraeus, sicer upokojeni general ameriške vojske in nekdanji direktor ameriške obveščevalne službe CIA. V zadnjih dveh mesecih so predstavniki KKR in United Group potrkali na vrata večih domačih političnih strank. Iz registra lobistov, ki ga vodi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), je razvidno, da so sredi prejšnjega meseca obiskali Novo Slovenijo (NSi). Druge stranke o stikih niso poročale.

V istem času so iz United Group sporočili, da nameravajo vložiti 100 milijonov evrov v pripravo televizijskih vsebin na območju Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Slovenije.

Kdo je še v igri za nakup United Group

Medtem ko AVK odloča o usodi prevzema, bi se lahko lastniške spremembe pojavile tudi v United Group. KKR zanjo že nekaj časa išče novega lastnika. Po neuradnih informacijah naših tujih virov so v igri trije kandidati:

Britanski finančni sklad Cinven, ki je leta 2015 želel od države kupiti večinski delež Telekoma Slovenije. Še pred tem se je zanimal tudi za nakup United Group. Gre za sklad, ki upravlja 120 naložb, skupaj vrednih 27 milijard evrov. O zanimanju Cinvena za United Group je že pred časom poročal Reuters. Britanski sklad tveganega kapitala BC Partners, ki upravlja denar vlagateljev iz Severne Amerike in z Bližnjega vzhoda. Pred leti je za 3,3 milijarde evrov kupil nemško založniško podjetje Springer Science+Business Media. V preteklosti je imel v lasti tudi enega od nemških kabelskih operaterjev. Češka skupina PPF, ki je v lasti najbogatejšega Čeha Petra Kellnerja. Premoženje, ki ga upravlja PPF Group, se je v lanskem letu povečalo za 41 odstotkov na več kot 38 milijard evrov. Investicijska skupina, ki ima v lasti podjetja v Evropi, Aziji in Severni Ameriki, je ob tem ustvarila 642 milijonov evrov čistega dobička, kar je šest odstotkov več kot leta 2016 in kar dvakrat več kot leta 2015.

V KKR bodo odločitev o tem, ali in komu bodo prodali United Group, po napovedih sprejeli prihodnji mesec. Posel, ki ga v imenu KKR vodi investicijska banka Credit Suisse, bo po nekaterih ocenah vreden okrog tri milijarde evrov (skupaj z dolgovi).

Ali Čehom pomagajo Kitajci?

Med zainteresiranimi za nakup United Group veljajo za največje presečenje Čehi.

Skupina PPF je namreč pred slabim mesecem dni zaključila tri milijarde evrov vreden nakup telekomunikacijskega portfelja norveške družbe Telenor na Madžarskem, v Bolgariji, Srbiji in Črni gori. Šlo je za največjo transakcijo v regiji v zadnjih sedmih letih.

Češka skupina PPF je v lasti najbogatejšega Čeha Petra Kellnerja. Foto: PPF Group Naši viri na Češkem zato dopuščajo možnost, da PPF pri naskoku na United Group pomaga finančno močan partner, ki prihaja iz Kitajske.

Spomnimo, kitajska skupina CEFC se je že lani zanimala za nakup družbe CME, ki je Pro Plus prodala United Group. V poslu pa naj nastopala s konzorcijem več čeških vlagateljev, med katerimi je bil tudi PPF.

Petr Kellner, lastnik PPF, ima na Kitajskem že vrsto let tesne poslovne povezave.

Že leta 2010 je bilo podjetje Home Credit v lasti PPF prvo tuje podjetje, ki je od kitajskih regulatorjev dobilo dovoljenje za poslovanje s potrošniškimi posojili. Dve leti pozneje je Kellner po poročanju čeških medijev odpiral pot Kitajcem na trg češke mobilne telefonije.

Leta 2014 je bil Kellner navzoč ob prvem srečanju češkega predsednika Miloša Zemana s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom.

Foto: United Group

Niso jim dovolili vstopa v Bolgarijo

Tudi ob lanski privatizaciji češke proizvajalca avtobusnih in železniških vozil Škoda Transportation, ki jo je kupila družba PPF, se je ugibalo, ali je v ozadju posla China's Railway Rolling Stock Corporation, ki se je zanimal za nakup.

V PPF so se v začetku leta s švedsko družbo MTG dogovorili za 185 milijonov evrov vreden nakup bolgarske Nova Broadcasting Group, največje komercialne medijske skupine v tej državi, a za posel niso dobili soglasja bolgarskega regulatorja.

Po njegovem bi lahko v PPF zlorabljali položaj z zviševanjem cen, spreminjanjem obstoječih oglaševalskih pogodb in omejevanjem konkurence. Skupina je namreč pomemben igralec na trgu telekomunikacij v Bolgariji in številnih drugih državah. V lasti ima tudi Mallgroup, največjega spletnega trgovca v regiji.

Nova Broadcasting Group je imela v letih 2016 in 2017 od 30- do 40-odstotni tržni delež na področju televizijskega oglaševanja v Bolgariji.