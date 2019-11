Kako upravljati vozni park in pri tem prihraniti?

Informacije o vozilih in stanju tovora so bistvenega pomena tudi za naročnike prevozov. Lokacije vozil, njihovo stanje, podatki o tovoru, pisna komunikacija z voznikom, navigacija ob upoštevanju podatkov o pretočnosti prometa v realnem času ali moderni "real flow" z opozorili na nenavadne dogodke so podatki, ki so pomembni za kakovostno in zadovoljivo storitev.

Orodje, ki zagotavlja vse na enem mestu

Vse prepogosto se dogaja, da tako podjetja kot njihovi zaposleni spregledajo, kako pomembno je imeti natančen pregled nad voznim parkom.

Transportna podjetja se razlikujejo od drugih podjetij v tem, da so njihova vozila na terenu skoraj po vsem svetu in je zato vse te podatke treba zagotoviti na enem mestu, v realnem času. Za dosego tega cilja je ključno učinkovito IT-orodje, ki vse to zagotavlja.

Kako učinkovite so rešitve GPS-spremljanja transportnih procesov, pove odstotek podjetij, ki si brez spremljanja vozil tega ne predstavljajo več.

VIDEO: Vozilo, ki komunicira z vsemi

Vozilo lahko postane vozeča se komunikacijska sila, ki komunicira z vsemi ravnmi poslovnega procesa.

Spremljanje vozil s pomočjo GPS-sistema in prenosa podatkov ni novost na trgu. Najbolj občuten razmak v povpraševanju po tovrstnih rešitvah je bilo mogoče zaznati v obdobju gospodarske krize, ki se je začela leta 2008. Kdor je učinkovito upravljal vozni parkom, je prihranil visoke stroške na račun goriva.

So vaši stroški prevoza višji od predvidenih?

Ali ugotavljate, da v vašem podjetju zapravljate čas z ročnim vodenjem potnih nalogov, dnevnic, časovnic? Potem si za partnerja na področju upravljanja voznih parkov izberite podjetje Sledenje. Prihodnost namreč pripada podjetjem, ki bodo v svoj poslovni proces uvedla trajne, krožne rešitve. Prav to vam lahko ponudi izkušena ekipa strokovnjakov s področja sledenja vozil in upravljanja voznih parkov.

Podjetje najprej analizira vaš vozni park, in sicer pregleda število in tip vozil, katere regije spadajo v vaše območje delovanja in s kakšno dejavnostjo se ukvarjate. Temu primerno prilagodijo sistem sledenja. Upoštevajo zahteve posamezne stranke. Sledi strokovna in tehnična implementacija sistema. Namestitev opravi tehnična služba, vse skupaj pa traja približno pol ure. Svoje stranke stalno izobražujejo in jim več čas zagotavljajo tehnično pomoč.

Podjetje Sledenje ima lastno vektorsko karto in lastno razvojno ekipo. Omogoča stalno podporo uporabnikom, njihova ekipa velja za zelo zanesljivo. Izvajajo monitoring delovanja, in sicer z avtomatskim tedenskim pregledom delovanja naprav. Zelo iskani so tudi zato, ker se prilagodijo posameznim podjetjem. Na trgu so prisotni že 15 let.

Kaj omogočajo rešitve GPS-spremljanja transportnih procesov?

Z ustreznim usposabljanjem voznikov, spremljanjem in nagrajevanjem lahko podjetja prihranijo. Odločilni so podatki o razpoložljivosti voznika – časi vožnje, odmori in obvezni počitki. Disponentom v pisarnah ta podatek pomaga pri organizaciji dela in razporejanju voznika na vožnje.

Poleg osnovnih podatkov o lokacijah vozila in specifik so na voljo različna poročila z obveznimi vsebinami, opozarjanje na redne preglede in servise ter zadostitev zakonskim zahtevam.

Ob lokaciji vozila so za ekipo podjetja Sledenje pomembni tudi podatki o stanju vozila in podatek o vozniku, ki ga upravlja.

Pravilna uporaba vozila (hitro pospeševanje in zaviranje), upoštevanje omejitve hitrosti, vožnja v ustreznem območju vrtljajev motorja in uporaba varnostnega pasu vplivajo na varnost v cestnem prometu, porabo goriva in obrabo vozila ter njegovih delov. Vsi ti parametri vplivajo na stroške.

Te podatke podjetje Sledenje pridobi s povezavo s tahografom v vozilu ter prenosom teh podatkov v realnem času. Uporabijo podatke o opravljenih vožnjah in počitkih, o preostalem času vožnje na dnevni, tedenski in 14-dnevni ravni.

S pomočjo podatkov iz tahografa so takoj zaznane morebitne kršitve – od manjših do resnejših (na primer vožnja brez kartice), za kar so zagrožene visoke globe in posledično vplivajo na uspešno poslovanje podjetja.

6 v 1 – popolna storitev za prevozna podjetja Dober programski paket za vodenje in upravljanje voznih parkov to ponudi na enem mestu. Pri izbiri ustreznega ponudnika ne smemo pozabiti, da nam ta zagotavlja nemoteno delovanje vse dni v tednu in ustrezno strokovno podporo. Vse to zahteva ustrezen in strokovno usposobljen kader. S paketom Premium Taho udobno prihranite čas, skrbi in sredstva. Cenovni pritiski, kratki roki, konkurenca, rast stroškov, ustrezen kader ... Vaše težave so spodbuda za podjetja, kot je Sledenje. Paket Premium Taho je njihova najpopolnejša storitev, ki so jo razvili, da bi vam olajšali delo in poslovanje. Paket Premium Taho s popolnim naborom funkcionalnosti omogoča preglednost transportnih procesov in avtomatizirano delovanje na daljavo, s čimer boste v podjetju prihranili čas in denar. V enem paketu ponujajo popolno storitev: Lokacija: online pregled nad lokacijo vozila, identifikacijo voznika in vsemi bistvenimi parametri vožnje Komunikacija: učinkovita komunikacija med pisarno in vozniki Navigacija: z vrhunsko navigacijo je mogoče priti do cilja brez nepotrebnih zapletov Opozorila: če se z vašimi vozili dogaja nekaj, kar se ne bi smelo, bodite o tem obveščeni Poročila: poenostavite izdelavo poročil Taho podatki: podatke kopirajte samodejno in na daljavo, pridobite pa tudi popoln pregled nad stanjem voženj PREDNOSTI PAKETA PREMIUM TAHO: • PREGLED NAD CELOTO – s preprostim in učinkovitim nadzorom nad voznim parkom lahko občutno povečate produktivnost, donosnost in kakovost storitev. •VSE NA DALJAVO – do popolnih informacij in podatkov o vsakem posameznem vozilu lahko s pomočjo spleta dostopate kjerkoli in kadarkoli – v realnem času. • PRAVOČASNO PREDVIDEVANJE – voznik ima samodejno in pregledno prikazane vse podatke o časih vožnje. • POPOLNOMA SKLADNO Z ZAKONOM – podatke lahko kopirate na daljavo in jih shranjujete skladno z zakonom. Z analizo podatkov pa lahko hitro odpravite morebitna nepravilna ravnanja, napake in neskladnosti z zakonom.

Več kot tisoč zadovoljnih naročnikov

Podjetje Sledenje, d. o. o., sestavlja izkušena ekipa strokovnjakov s področja sledenja vozil in upravljanja voznih parkov, ki s svojimi rešitvami pomaga transportnim podjetjem že od leta 2004.

Podjetje je uveljavljeno na trgu – za več kot tisoč zadovoljnih naročnikov sistema Sledenje.com skrbijo močni oddelki razvoja, tehnične službe, podpore strank ter klicnega centra.