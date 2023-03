Kako lahko vsak dan preprosti Slovenci zaslužijo z Amazonom poleg redne službe?

Oglasno sporočilo

Čeprav se zdi zaslužek prek spleta še vedno precej zapleten, pa lahko s pravimi orodji in strategijami tudi Slovenci vsak dan preprosto služijo z Amazonom. Ena izmed najučinkovitejših metod je sistem Žana Nekrepa, ki ga brezplačno deli s Slovenci in omogoča, da zaslužite vsaj eno povprečno plačo več na mesec – in to tudi ob redni službi. Njemu je uspelo z enostavnimi izdelki ustvariti več kot sto tisoč evrov prodaj na mesec.

Kako sploh deluje sistem za zaslužek prek Amazona, ki ga priporoča Žan Nekrep?

Sistem, ki ga Žan Nekrep brezplačno deli, temelji na prodaji izdelkov prek največje spletne trgovine na svetu Amazon. Gre za spletno platformo, ki jo uporablja več milijonov prodajalcev po vsem svetu, saj ponuja veliko prednosti: visoko prepoznavnost, velik doseg in enostavno uporabo.

Njegov sistem temelji na uporabi Amazona kot platforme za prodajo izdelkov. S pomočjo Amazonovega programa FBA (Fulfillment by Amazon) lahko prodajate izdelke, ki jih pošljete Amazonu, ta pa nato skrbi za celotno logistiko – skladiščenje, dostavo in podobno. Na ta način se lahko osredotočite le na prodajo, Amazon pa skrbi za vse drugo.

Glavna ideja sistema Žana Nekrepa je, da za spletni zaslužek izkoristite priložnosti, ki jih Amazon v tem trenutku ponuja tudi za Slovence.

Vendar pa ni dovolj le, da se registrirate na Amazon in čakate na uspeh. Treba je upoštevati nekaj ključnih strategij in trikov, ki jih Žan Nekrep rad deli na webinarju, in jih lahko vsak tudi enostavno kopira ter z njimi zasluži.

Začetek je enostaven – najprej se morate registrirati kot prodajalec na Amazonu, nato pa izbrati izdelke, ki jih želite prodati. Pri izbiri izdelkov je pomembno upoštevati povpraševanje na trgu in preveriti konkurenco, saj se lahko le na ta način izognete preveliki konkurenci in si zagotovite višjo ceno in večji dobiček.

Najpomembnejši korak je izbira pravih izdelkov. Na webinarju Žan Nekrep pokaže točne primere izdelkov, ki jih lahko ceneje kupite in dražje prodate ter zaslužite.

Brezplačni seminar o zaslužku prek spleta na Amazonu tudi za začetnike. V torek ob 20. uri vas čaka brezplačni seminar o strategiji zaslužka na Amazonu, ki je veliko Slovencem prinesla velike prihodke. Kliknite tu in se prijavite na brezplačni seminar!

Nekateri so skeptični, drugi pa verjamejo, da je to mogoče doseči, vendar pa se mnogi sprašujejo, kako lahko sami začnejo služiti z Amazonom in ali je to sploh mogoče.

Po besedah Žana Nekrepa, ki ga nekateri označujejo za guruja spletnega zaslužka, je ključ do uspeha preprost sistem, ki temelji na uporabi Amazona in spletnega trženja. Nekrep svoj sistem brezplačno deli s Slovenci in trdi, da je vsakomur dostopen, ne glede na to, ali ima izkušnje v spletnem poslu ali ne.

In koliko Žan Nekrep zasluži prek spleta na Amazonu?

Tukaj je nekaj njegovih najnovejših številk. Kot vidimo, prek Amazona ustvari več kot 130 tisoč prihodka na mesec:

Foto: Žan Nekrep Consulting

Primer Amazonovega nakazila Žanu Nekrepu 6. januarja 2023 v vrednosti cca 44.700 dolarjev (Amazon nakaže denar vsakih 14 dni):

Foto: Žan Nekrep Consulting

Zanimivo je, da tudi Umetna inteligenca Chat GPT, o kateri trenutno govori ves svet, Amazon postavlja kot prvo izbiro za najboljši spletni zaslužek, če želite služiti vsaj nad deset tisoč tisoč evrov na mesec:

Povprašali smo jo sledeče:

Zaradi Amazona vse več ljudi, tudi iz Slovenije, vsak dan služi velike zneske prek spleta. Nekateri so zaradi tega pustili tudi svojo službo.

Bi tudi vi radi zaslužili prek spleta na Amazonu z malo dela? Prijavite se tukaj na brezplačen seminar, na katerem boste izvedeli vse informacije za ta spletni zaslužek. Žan Nekrep bo pokazal tudi konkretne primere izdelkov. Kliknite tu in se prijavite na brezplačni seminar o zaslužku prek spleta na Amazonu!

Naročnik oglasnega sporočila je Žan Nekrep Consulting.