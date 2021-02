Kako izbrati serviserja za dvigalo?

Oglasno sporočilo

Redno servisiranje dvigal je obvezno in najpomembnejše pri ohranjanju brezhibnega in varnega delovanja vašega dvigala. Ne le redno, vendar tudi pravilno servisiranje znatno povečuje življenjsko dobo dvigala ter zmanjšuje število dragih okvar i n popravil, do katerih sicer hitro pride.

Ekipa SUS servisira vse tipe dvigal vseh proizvajalcev temeljito, časovno neomejeno in predvsem v duhu preventive. V sklopu servisa so vedno diagnosticirane vse najmanjše neskladnosti ter posledično tudi brezplačno odpravljene. Stremimo k temu, da ima stranka čim manj popravil in da so okvare odpravljene takoj.

Na kaj morate biti pozorni?

1. Je odziven?

Preverite, kdaj bo serviser začel delati, če se dvigalo pokvari v nedeljo ob štirih zjutraj. V SUS teamu nujne primere rešujejo 24 ur dnevno, sedem dni v tednu, tudi ob praznikih. Lastno skladišče nam omogoča hiter dostop do nadomestnih delov.

2. Ima izkušnje?

Pozanimajte se, koliko dvigal ima serviser že v servisu, s katerim se dogovarjate za sodelovanje. SUS team uspešno posluje že 53 let in letno izvede več kot 18.500 servisnih storitev.

3. Je specialist?

Ali od serviserja avtomobila pričakujete, da bo tudi dizajniral, izdelal karoserijo in sestavil motor? Zagotovo ne. Osredotočenost na servisiranje in vzdrževanje iščite tudi pri izvajalcu del na svojem dvigalu. SUS team vam jo zagotavlja.

4. Dela sam ali v timu?

Boljša izbira je številčnejša ekipa. V SUS team vam v vsakem trenutku lahko priskoči na pomoč 20 izkušenih serviserjev, skrbnik kupcev pa vam prihrani dragoceni čas in skrbi.

5. Zagotavlja kakovost?

Pred odločitvijo na spletnih straneh preverite izvajalce in njihove certifikate za opravljanje servisiranja dvigal. SUS team kakovost storitev dodatno potrjuje s certifikatom kakovosti ISO9001:2015, certifikatom za servisiranje dvigal in tekočih stopnic EN13015 ter zlato bonitetno odličnost 2020.

6. Ima ustrezno razmerje med kakovostjo in ceno?

Niste tako bogati, da ne bi kupovali poceni, kajne? Prepozno odpravljena napaka ali neodzivnost izvajalca vam lahko povzročita ogromno poslovno škodo. Številni poslovni partnerji potrjujejo, da sodelovanje z SUS Team prinaša visoko kakovost in nizko tveganje.

Izkoristite priložnost in se naročite na brezplačen pregled vašega dvigala in svetovanje ter se prepričajte, ali je vaše dvigalo res pravilno servisirano. Naše svetovalke pričakujejo vaš klic: 041 645 576

