Kako izbrati pravo darilo?

Kljub prihajajočemu prazničnemu navdušenju, ki ga v predbožičnem času želimo deliti z najdražjimi, je to obdobje lahko tudi naporno. Za veliko stresa smo odgovorni sami, še posebej, če si zadamo, da bomo kupili kakšno darilo prav za vse sorodnike in prijatelje, ki nam v življenju nekaj pomenijo.

Lastnosti dobrega darila so ne glede na to, kakšna je njegova vrednost, jasno začrtane: darilo mora biti izbrano premišljeno, uporabno, povrh vsega pa mora biti čim bolj izvirno. Zaradi vseh teh zahtev pa sploh ni treba, da je tudi drago, saj večina oseb na našem seznamu obdarovancev od nas niti ne pričakuje dragih pozornosti. Vedno velja, da poceni darilo ni nujno tudi ceneno.

Najboljša darila so skrita pod kupi neuporabne drobnarije, zato vedno vnaprej premislimo, kaj bi nekomu lahko podarili, da bodo letošnji decembrski nakupi lažji. Dobro vodilo pri iskanju daril je, da izberemo nekaj, kar bi tudi sami z veseljem imeli in uporabljali.

… za dame

Obdarovanje najpomembnejših žensk v našem življenju ni najbolj preprosto opravilo, zato pa vedno velja samo eno pravilo. Gospodje naj se ravnajo po njenih interesih – jo zanima tehnologija, je rada urejena in negovana, rada kuha, bere ali obiskuje muzeje? Darilo naj bo lično in uporabno. Ženske obožujejo lepo oblikovane stvari.

Mame rade rečejo, da ne potrebujejo veliko, da je dovolj že malenkost ali dobra misel, ampak vseeno si zaslužijo lepo darilo. So naše zaupnice, svetovalke in prijateljice. V najtežjih situacijah so vedno z nami. Zakaj je potem tako težko poiskati nekaj res posebnega za njih? Dober recept je, da izberemo darilo, ki v sebi skriva kanček nostalgije in je povezano najljubšimi hobiji naše mame – celoletna vstopnica za galerijo ali park, kot so Arboretum Volčji potok, Brdo pri Kranju ali Mozirski gaj, pripomočki za kuhanje, izbor najboljših čajev, negovalni komplet za razvajanje, uokvirjena fotografija celotne družine, dišeča sveča ali druge dišave za dom, copatki, šali ali vedno dobrodošlo darilo – knjiga.

… za gospode

Ko kupujemo darilo za očeta, brata, partnerja ali prijatelja, se moramo vprašati, kaj ti moški najraje počnejo in kako bi jim lahko olajšali vsakodnevne opravke z našimi domislicami. Od super nove knjige do vrhunskega aparata za kavo, pa do pripomočkov za avto, telefon ali domača popravila – praviloma bodo moški lepo sprejeli kaj takšnega, kar bodo lahko uporabljali vsak dan.

Čeprav očetje, ko jih vprašamo, kaj si želijo, največkrat odgovorijo z: "nič", se vseeno potrudite, da ga bo darilo nasmejalo in raznežilo ali kar oboje.

… za najstnike

Ni težko ugotoviti, s čim lahko razveselimo najstnika. Tehnološke "igrače" so vedno zadetek v polno. Pomagajmo mu razvijati njegove hobije. Ob poplavi tehnoloških naprav moramo pred nakupom malce raziskati trg in najti nekaj res zaželenega, da ne bo potem obležalo v predalu pisalne mize. Veseli bodo pametne ure, brezžičnih slušalk, zvočnika ali go-pro kamere. Če jih zanima šport, bodo gotovo zadovoljni z novo športno opremo, supergami, pripomočki za fitnes ali domačo vadbo.

Z darilom bi radi obdarovancu sporočili, koliko nam pomeni, zato pri nakupovanju daril ne sprejemajte kompromisov. Vaše vodilo naj bo ljubezen do najdražjih in pozornost, ki jo želite izkazati.

