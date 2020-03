Kako do popolnega nadzora kakovosti?

Oglasno sporočilo

V današnjem svetu smo obsedeni s tem, da moramo imeti vse pod nadzorom. Nadzirati bi si želeli pravzaprav vse. Najbolj pa nas razjezi, ko imamo občutek, da proizvajalci izdelkov, ki jih najraje kupujemo, na police trgovin dostavijo izdelke, ki ne ustrezajo našim željam, kaj šele vsem standardom. Zaradi neupoštevanja zadnjega lahko slab nadzor kakovosti privede celo do zastrupitev ali raznih poškodb, če izdelki vsebujejo tujke ali niso ustrezno nadzirani pri proizvodnji in pakiranju.

Prav zato vedno bolj narašča tudi nezaupanje v poštenost in zanesljivost raznih proizvodnih dejavnosti.

Podjetje Utež, d. o. o., proizvajalcem nudi rešitve, da kupec s police v trgovini resnično prevzame pošten izdelek. Ob upoštevanju neoporečnih sestavin, pravilnega procesa obdelave hrane obstajata še vsaj dva dejavnika, ki sta zelo pomembna za kupca:

primerna količina (označena na embalaži) ter

(označena na embalaži) ter vsebina, v kateri ni tujkov.

V procesu pridelave, predelave in proizvodnje hrane je namreč kar nekaj faz, kjer lahko v hrano zaidejo razni tujki, kot so npr. koščki kovin, plastike ali stekla. Mnogokrat so ti koščki tako majhni, da jih človek enostavno ne more zaznati in tudi ne videti s prostim očesom, svoje pa seveda dodajo tudi dejavniki, kot sta obarvanost tekočine ali velika količina hrane.

Metal detektorji za kovine

Najlažje je v hrani poiskati koščke kovin. Tako imenovani metal detektorji so učinkovite naprave, ki ob primerni namestitvi na proizvodno linijo zaznajo prisotnost kovin in osebje na to opozorijo na primeren način.

Podjetje ThermoFisher, katerega zastopnik na področju Slovenije in Hrvaške je podjetje Utež, d. o. o. , ima v svojem proizvodnem programu več različnih modelov, s katerimi lahko pokrijejo zahteve še tako zahtevnega kupca.

Sentinel™ Multiscan Metal Detector

NextGuard X-Ray detektor za nekovinske tujke

Težava nastopi takrat, ko nam preglavice povzročajo nekovinski tujki. Le-teh ne moremo poiskati z metal detektorjem. Podjetje ThermoFisher je za potrebe iskanja teh tujkov v hrani razvilo t. i. NextGuard X-Ray detection sistem.

NextGuard™ X-Ray Detection Systems

Naprava deluje podobno kot rentgen. Sposobna je poiskati skoraj vsako vrsto tujkov v hrani.

Podjetje NIMROD iz Škofje Loke tako pri pripravi izdelkov iz divjačine že nekaj let učinkovito uporablja tako NextGuard X-Ray sistem kot tudi APEX metal detektor. Oboje z namenom, da kupec prejme samo neoporečno blago. Sam NextGuard X-Ray sistem je prirejen za uporabo v živilski industriji in kot takšen zadostuje vsem varnostnim zahtevam v povezavi z vplivom na osebje, ki rokuje s napravo, kot tudi vpliva na samo hrano. S pomočjo opisanih naprav je možnost, da vam bo zaškrtalo med zobmi ter boste morali posledično obiskati zobozdravnika, zmanjšana na minimum.

Kontrolne tehtnice

Drug pomemben dejavnik pa je kontrola količine, ki jo proizvajalec označi na izdelku. Vedeti je treba, da proizvajalec neke vrste hrane (npr. kozarec kumaric) pripravi nekaj tisoč enakih izdelkov naenkrat.

VersaWeigh™ Checkweigher Fizično je nemogoče preveriti, ali je res vsak kozarec s kumaricami enako težak. Podjetja zato v svoje proizvodne linije namestijo tako imenovane kontrolne tehtnice (angleško: checkweigher). To so posebno konstruirane tehtnice, ki so sposobne tehtati izdelke, ne da bi pri tem ustavljali proizvodno linijo. Zmogljivosti takšnih kontrolnih tehtnic so tako npr. tehtanje 500 ali več izdelkov na minuto. Pri tem pa s pomočjo naprav (izmetalne naprave) še odstranijo izdelek, katerega teža ne ustreza predpisanim tolerancam.

Podjetje Utež, d. o. o., tako na trgu ponuja kontrolne tehtnice proizvajalca ThermoFisher, ki s svojo linijo VersaWeigh predstavlja visoko kakovostne izdelke na tem področju. S pomočjo omenjene naprave je tako možnost, da bi kupec dobil manj, kot je plačal, tako rekoč nična.

Možnost kontrolnega tehtanja pa je seveda uporabna tudi v drugih dejavnostih in ne samo v prehrambni industriji.

Podjetje TAB iz Mežice tako s pomočjo naših naprav preverja teže ploščic, ki so sestavni del vsake avtomobilske baterije.

