Republika Južna Afrika zdrsnila v recesijo

Vlagatelje so negativno presenetile informacije, da je Južna Afrika v drugem četrtletju, ko je njen bruto domači proizvod (BDP) upadel za 0,7 odstotka, zdrsnila v recesijo. V predhodnem trimesečju se je po popravljenih podatkih BDP zmanjšal za 2,6 odstotka. Gre za prvo obdobje recesije po letih 2008 in 2009, ko je BDP upadal tri četrtletja zapored.

Med aprilom in junijem so upad aktivnosti imeli v kmetijstvu, gradbeništvu, transportu, trgovini in predelovalni industriji, je v torek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil južnoafriški statistični urad.

Analitik pri družbi Investec Micheal Power je recesijo pripisal tako zunanjim kot domačim vzrokom. "Močnejši dolar in naraščajoče trgovinske vojen nam ne pomagajo," je dejal.

Analitiki sicer niso pričakovali recesije. Pred objavo statističnih podatkov je le en od 12 Bloombergovih analitikov predvidel takšno možnost.

Gre sicer za nov udarec predsedniku Cyrilu Ramaphosi, ki je državljanom obljubljal tuje neposredne naložbe in zmanjšanje stopnje brezposelnosti, ta je pri 28 odstotkih.