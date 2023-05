Jutri spremembe cen goriva: kaj nas čaka?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od torka, 9. maja 2023, do vključno ponedeljka, 22. maja 2023, znašajo 1,390 evra za liter bencina, 1,421 evra za liter dizelskega goriva in 1,001 evra za liter kurilnega olja.

Od lanske jeseni spremljamo, kako cena bencina na mediteranskih trgih, ki so relevantni za določanje cen v prodajalnah ob regionalnih cestah v Sloveniji, ubere drugačno pot kot dizelsko gorivo. Tokrat pri nobenem od goriv ni zaznati bistvenih odstopanj v ceni od prejšnjega štirinajstdnevnega obdobja. Bencin se je na trgih za spoznanje pocenil, dizel pa skoraj ostal na enakem mestu.

Ob nespremenjenih trošarinah je pričakovati, da bo cena bencina padla s trenutnih 1,390 na približno 1,38 evra, medtem ko naj bi liter dizelskega goriva stal približno toliko kot zdaj, to je 1,425 evra, poročajo Finance.

Izračun je narejen ob predpostavki, da država ne poseže v trošarine.

Regulirana cena litra 95-oktanskega bencina in cena dizla ob slovenskih regionalnih cestah se od lanskega junija znova določa vsak drugi torek.