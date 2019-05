Izvoz v prvem četrtletju višji za 8,7 odstotka

Kot je danes sporočil statistični urad, je Slovenija v blagovni menjavi s tujino na četrtletni ravni ustvarila presežek v trgovinski bilanci v višini 168,9 milijona evrov. Država je v tem obdobju vrednostno izvozila in uvozila največ proizvodov iz skupine zdravila.

Marca je država v blagovni menjavi s tujino ustvarila presežek v višini 30,2 milijona evrov. Pokritost uvoza z izvozom je bila 101,1-odstotna. Glavni trgovinski partnerici sta bili Nemčija in Italija.

Slovenija je 77,3 odstotka vsega izvoza in 75,7 odstotka vsega uvoza marca ustvarila s trgovanjem z državami EU. V te je izvozila za 2,21 milijarde evrov blaga oz. 3,2 odstotka več kot marca lani, uvozila pa za 2,14 milijarde evrov oz. 1,6 odstotka več. Presežek je tako dosegel 66,5 milijona evrov.

V države, ki niso članice EU, je Slovenija izvozila za 650,6 milijona evrov blaga oz. 1,7 odstotka več kot marca lani. Od tam je uvozila za 686,9 milijona evrov blaga oz. 23,7 odstotka več. Primanjkljaj v blagovni menjavi pri trgovanju s to skupino držav je znašal 36,3 milijona evrov.

Dinamika industrijske proizvodnje v Sloveniji se umirja

Vrednost industrijske proizvodnje v Sloveniji je bila v prvem letošnjem četrtletju za 4,3 odstotka višja kot v enakem obdobju lani. Marca se je medtem v mesečni primerjavi že drugi mesec zapored znižala, in sicer za 0,6 odstotka, je danes sporočil državni statistični urad.

Kljub mesečnemu padcu se je vrednost industrijske proizvodnje v medletni primerjavi zvišala, in sicer za 2,8 odstotka. Se je pa tudi v medletni primerjavi rast umirila, potem ko je februarja znašala 4,3 odstotka, januarja pa 5,8 odstotka. Dinamika industrijske proizvodnje v Sloveniji se tako umirja.

Medtem ko so se v prvih treh mesecih letos glede na enako obdobje lani zvišale vrednosti industrijske proizvodnje, prihodkov od prodaje in tudi zalog, je bila marca v mesečni primerjavi višja samo vrednost zalog.

V prvem četrtletju so na statističnem uradu zaznali rast proizvodnje v rudarstvu in v predelovalnih dejavnostih (za 13,8 odstotka oz. za 4,7 odstotka), padec pa v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 0,7 odstotka).

Marca se je v mesečni primerjavi zvišala le vrednost proizvodnje v rudarstvu (za 3,6 odstotka), v predelovalnih dejavnostih in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro pa se je zmanjšala (za 0,6 odstotka oz. 1,3 odstotka). V medletni primerjavi se je marca proizvodnja v rudarstvu in v predelovalnih dejavnostih zvišala (za 26,8 odstotka oz. 3,5 odstotka), v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro pa znižala za 6,9 odstotka.

Prihodki od prodaje v industriji so bili v marcu za 1,9 odstotka nižji kot februarja, glede na lanski marec pa višji za odstotek. Na mesečni ravni so se prihodki od prodaje znižali tako na domačem kot na tujem trgu, in sicer za 2,9 odstotka oz. za 0,7 odstotka.

Prihodki industrijskih podjetij pa so se v prvem četrtletju v medletni primerjavi zvišali za 3,4 odstotka. Zvišali so se tudi v vseh namenskih skupinah izdelkov, najbolj v proizvodnji izdelkov za široko porabo, in sicer za 5,1 odstotka.

Vrednost zalog dokončane in nedokončane industrijske proizvodnje se je tokrat na mesečni ravni zvišala, in sicer za 0,8 odstotka. Zvišala se je tudi v prvih treh mesecih, ko je bila za 5,2 odstotka višja kot v enakem lanskem obdobju. V tem obdobju se je vrednost zalog zvišala tako v rudarstvu kot v predelovalnih dejavnostih (za 11 odstotkov oz. za 5,1 odstotka).