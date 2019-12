Izjemna priložnost nakupa zadnjih stanovanj v Eko srebrni hiši

Oglasno sporočilo

V Eko srebrni hiši imamo samo še nekaj večjih stanovanj, prav vsa pa imajo balkonske lože ali terase. Svetla in zračna stanovanja, opremljena z vrhunsko tehnologijo, so s svojo funkcionalno zasnovo prilagojena raznovrstnim bivalnim željam stanovalcev in njihovemu življenjskemu slogu.

Inteligentni kontrolni center vsakemu stanovanju omogoča avtomatsko krmiljenje naprav in sistemov ter preprosto upravljanje in ekonomično rabo energije ob zagotavljanju udobja na najvišji ravni.

Eko srebrna hiša za svoje delovanje porablja minimalno količino energije in hkrati izkorišča lastne obnovljive vire energije.

Sodobni življenjski utrip v tehnološko dovršenih štiri- in petsobnih stanovanjih v Ljubljani ob Dunajski cesti ponuja panoramski razgled na okoliške Alpe ter Ljubljanski grad.

Eko srebrna hiša zagotavlja visoko udobje bivanja v premišljeno energetsko ozaveščeni razporeditvi prostorov.

Oddamo ali prodamo nove poslovne prostore na Dunajski cesti 144 v Ljubljani.

Nakup ali najem poslovnega prostora in stanovanja je prava odločitev. Številne poslovne in zasebne dejavnosti v bližini ponujajo vsakodnevne poslovne priložnosti.

V poslovnih prostorih je dovoljeno opravljanje naslednjih dejavnosti:

trgovske dejavnosti,

poslovne dejavnosti in

storitvene dejavnosti, kot so fitnes, lepotni studio, masažni salon, frizerski salon, butik, trgovina pisarniških pripomočkov, trgovina z metražo, pisarna, vinoteka, zdravstvo in zobozdravstvo, optika, lekarna, grafični studio, računalniški studio, salon pohištva, salon keramike, galerija, pisarniške storitve in druge podobne dejavnosti ...

Enkratna priložnost finalizacije poslovnih prostorov po lastnih željah.

Prosti so trije poslovni prostori:

PP 1: 191 m2 od tega pritličje 72,12 m2 in mezanin 93,52 m2

PP2: 73,62 m2 od tega pritličje 37,94 m2 in mezanin 35,68 m2

PP 6: 47,74 m2 od tega pritličje 22,75 m2 in mezanin 24,99 m2

Lahko najamete več poslovnih prostorov in jih združite. Vhodi v poslovne prostore so v pritličju, z Dunajske ceste 144 in iz garaž. Prostori so na reprezentativni lokaciji in gledajo neposredno na glavno vpadnico. Zasteklitev lokalov in vhodi v njih so iz alu profilov in kaljenega stekla od tal do stropa. Cena za najem poslovnih prostorov je od 13 evrov/m2 do 17 evrov/m2, odvisno od opremljenosti in finalizacije prostorov.

Poslovni prostori imajo tudi pripadajoča parkirna mesta v objektu, s tem, da se njihovo število dogovori, maksimalno cca 30 parkirnih mest. Parkirna mesta v 1. kleti Eko srebrne hiše se najame glede na potrebe poslovne dejavnosti. Cena najema je odvisna od števila parkirnih mest.

Prednosti Eko srebrne hiše: − energetska izkaznica A1 (8k Wh/m2 letno), − energijska učinkovitost, − tehnološke inovacije, − novi standardi bivanja, − bližina središča mesta, − razkošje in udobje bivanja, − zdravo bivanje in vrhunsko udobje, − polnilna postaja za električna vozila, − nizki stroški ogrevanja, - videonadzor, − nadstandardni in svetli prostori, − trdna in stabilna naložba.

Eko srebrna hiša predstavlja pogled v prihodnost, saj je bivanje v pasivnih bivanjskih enotah trend, ki je v Evropi že uveljavljen sodobni bivanjski standard. Info/prodaja: 040 666 633 prodaja@akropola.si., 041 686 965. www.ekosrebrnahisa.si Vabljeni v našo prodajno pisarno za Bežigradom v Ljubljani, Dunajska cesta 144. EKO SREBRNA HIŠA d.o.o. prodaja lastno nepremičnino. Investitor in lastnik EKO SREBRNA HIŠA d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cenika kadarkoli v času prodaje nepremičnine Eko srebrna hiša.

Naročnik oglasnega sporočila je Eko srebrna hiša d.o.o.