Izdelava spletnih strani, ki prinašajo dobiček – obrnite se na strokovnjaka

Saj veste, kako pravijo danes – če vas ni na spletu, ne obstajate. In če ne obstajate, ne morete prodajati. Danes namreč skoraj vsakdo, ko se odloča za nakup nekega predmeta ali storitve, to "pogoogla" in se za nakup odloča tudi na podlagi tega, katero podjetje ima najboljšo spletno predstavitev. Na medmrežju ste lahko prisotni s spletno stranjo ali spletno trgovino, obe pa vam pomagata pridobiti čim več kupcev. Če prodajate več izdelkov in bi radi avtomatizirali prodajo, je za vas najboljša možnost spletna trgovina. Izdelava spletnih strani v kakršnikoli obliki je v domeni strokovnjakov, ki jih najdete v podjetju Izdelava spletnih strani Spletni partner d.o.o.

Razlika med spletno stranjo in spletno trgovino

Spletna trgovina je oblika spletne strani, ki vam omogoča prodajo izdelkov in digitalizirano upravljanje zaloge. Cilj obeh je na tak ali drugačen način pritegniti pozornost kupcev in posledično povečati prodajo – na spletni strani, ki ni hkrati tudi spletna trgovina, običajno to počnemo z uporabno in informativno vsebino (najbolje napisano v obliki bloga), v spletni trgovini pa seveda, tako kot v fizičnih trgovinah, s privlačno prikazanimi in podrobno predstavljenimi izdelki. Izdelava spletnih strani in izdelava spletne trgovine se med seboj razlikujeta v tem, da je pri drugi potrebna uporaba katere od posebnih platform, namenjenih spletni prodaji, ali dodaja vtičnika spletni strani.

Kaj vsebuje dobra prodajno usmerjena spletna stran?

Izdelava spletne trgovine ni preprosta, saj je potrebno poznavanje platform, ki omogočajo prodajo na spletu, a tudi ko stran stoji, se delo na njej ne konča. Spletna stran je kot otrok, ki zahteva konstantno pozornost in ne prenese zanemarjanja. Izdelava spletnih strani je proces v več korakih, v katerega je vredno vložiti nekaj denarja, saj se ta s povečano prodajo kmalu povrne.

Vsebinska predstavitev

Vsi izdelki, ki jih prodajate, morajo imeti natančne opise, ki predstavljajo vse njihove lastnosti. Dobra ideja so tudi prodajni članki, ki še podrobneje predstavijo določen izdelek ali znamko.

Čudovite fotografije

Ljudje imamo radi lepe stvari. Če vzamemo dve popolnoma enaki spletni trgovini, le da ima ena čudovite, profesionalne fotografije izdelkov, druga pa fotografije, narejene s starim telefonom in ob slabi svetlobi, se bomo v skoraj vsakem primeru odločili za nakup v prvi. Tudi če prodajate izdelke, katerih naloga ni, da so estetski, temveč da so praktični, morate poskrbeti za dobre fotografije, saj te pri prodaji izdelka pomagajo ravno tako oziroma še bolj kot opis.

Optimizacija spletne strani

Raziskave kažejo, da približno 70 odstotkov kupcev ponudnike izdelkov, ki jih iščejo, najde prek njihovih blogov, zato se vam bo obrestovalo, če boste spletno stran (naj bo v obliki bloga ali ne) optimizirali. Optimizacija spletne strani je dolgotrajen postopek, ki mu morate posvetiti precej časa. Pri tem pa vam lahko pomagajo strokovnjaki podjetja Izdelava spletnih strani Spletni partner d.o.o.

Kakšne so cene?

Cene opisanih storitev (optimizacija spletnih strani, izdelava spletnih strani, izdelava spletne trgovine …) se razlikujejo glede na to, kaj potrebujete. Seveda velja rek malo denarja, malo muzike. Za 200 evrov boste dobili bistveno manj kot recimo za 1.500 – v tem cenovnem rangu se običajno giblje izdelava spletnih strani. Optimizacija spletnih strani pa se obračunava mesečno glede na rezultate oziroma dosežene položaje v spletnih brskalnikih, kar pomeni, da plačujete le dejanske položaje.

V podjetju Izdelava spletnih strani Spletni partner d.o.o. ponujamo visoko kakovostne storitve za sprejemljivo ceno.

Kaj lahko naredite za višjo uvrstitev na Googlu?

Vsebina je vse.

Kakovostna vsebina je temelj, brez katere se podre tudi spletna stran, ki sicer upošteva vsa pravila optimizacije. Skrbite, da na svoji spletni strani redno objavljate nove vsebine, ki morajo biti dobro napisane, da zadržijo uporabnika na spletni strani. Spletna stran, na kateri uporabniki preživijo več časa, se namreč na Googlu uvršča višje kot tista, kjer prebijejo samo nekaj sekund. V podjetju Izdelava spletnih strani Spletni partner d.o.o. vam svetujemo, da pobrskate po forumih, ki zadevajo izdelke, ki jih prodajate, nato pa pripravite vsebino, ki odgovarja na morebitna vprašanja, ki si jih ljudje zastavljajo.

Ključne besede so pomembne

Ni nujno, da je prav vsak članek na vaši spletni strani optimiziran na določene ključne besede, ko pa pišete o zadevah, za katere veste, da jih bodo ljudje iskali na Googlu, jih je dobro uporabljati. Obstajajo orodja, s katerimi lahko preverite, ali je ključna beseda, ki ste si jo zamislili, res tista, ki vam lahko prinese najvišji položaj na Googlu. Izkoristite jih! Pogosto se namreč izkaže, da mislimo, da vemo, kaj bralci iščejo, pa v resnici ne. Pomembna je tudi gostota ključne besede, ki naj se giblje nekje okrog odstotka in pol. Če pišete, na primer, tisoč besed dolgo besedilo, naj se ključna beseda v njem pojavi približno petnajstkrat.

Še namig: če ste majhna spletna stran, ki šele uveljavlja svojo položaj na Googlu, ne izberite ravno najbolj iskane ključne besede, saj se bo vaša stran v poplavi večjih in starejših izgubila.

Poskrbite za lažje branje. Da bralce čim dlje zadržite na spletni strani, mora biti vsebina tudi vizualno privlačna. Nihče namreč ne bo bral dolgih člankov, napisanih v enem odstavku, ne glede na to, kako informativni so. Vsebino zato razbijte z mednaslovi, ji dodajte grafike ali fotografije – skratka karkoli, kar bo omogočalo bralcu, da si med deli teksta nekoliko odpočije. Ravno tako naj članki ne bodo predolgi, nekje od 800 do 1000 besed je idealna dolžina, seveda pa si lahko občasno privoščite tudi krajše ali daljše, odvisno od vsebine.

Prilagodite spletno stran telefonom

Večina uporabnikov svetovnega spleta (sploh v mlajših generacijah) danes do spletnih vsebin dostopa s pametno napravo, ki je v večini primerov telefon. Vsaka spletna stran ni avtomatsko prilagojena za uporabo na pametni napravi, in če bodo nekatere funkcije onemogočene ali otežene, jo bo potencialni kupec prehitro zapustil. Izdelava spletnih strani mora biti zato izpeljana na način, da omogoča ogled strani tako na računalniku kot na pametni napravi.

Verjetno vas mika, da bi si kar sami izdelali spletno stran in tako nekaj malega prihranili, vendar pa izdelava spletnih strani in njihova optimizacija ni nekaj, kar gre jemati zlahka, saj si lahko z nepravilnim ravnanjem naredite precej škode. V najhujšem primeru se lahko znajdete na seznamu strani, ki jih Google kaznuje z nizko udeležbo, in te kazni se je izredno težko rešiti. Izdelava spletnih strani in optimizacija spletnih strani sta procesa, ki ju je bolje prepustiti strokovnjakom. Čas je vaša najpomembnejša dobrina – ne zapravljajte ga za nekaj, kar lahko prepustite drugim, in se posvetite stvarem, ki so vam resnično pomembne. V podjetju Izdelava spletnih strani Spletni partner d.o.o. bomo s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in najnovejšim znanjem na tem področju poskrbeli, da se bo vaša spletna stran na Googlu uvrščala visoko in da bodo stranke na njej dejansko našle vse informacije, ki jih potrebujejo.

